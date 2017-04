Napi horoszkóp - 2017. április 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.21

KOS: (március 21 - április 20.)



A viharfelhők elvonultak, így ismét képes a feladataira összpontosítani. Gondolj át, hol vannak a legnagyobb elmaradásai és kezdje azokkal. Ne hagyja félbe, amibe belefog, egyszerre egy kérdést vegyen kézbe, csak így lesz képes a végére járni mindannak, amit elképzel. Annak már nincs értelme, hogy csak látszattevékenységet folytasson, eredményeket kell felmutatnia, hogy végre visszataláljon az útjára.

Ne ítélkezzen, amíg nincs minden információ a birtokában. A látszat alapján ugyanis levonhat téves követeztetéseket. Ha azonban nyitott arra, hogy befogadja, amit meg kívánnak osztani Önnel, képes lesz tisztán végigjárni az utat és végül valóban olyan döntésre jutni, ami közelebb áll a valósághoz. A kapkodás sosem jó tanácsadó, ezt most megtapasztalhatja anélkül, hogy kudarcok érnék, visszakoznia kellene.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele energiával kezdi a napot, mégse szőjön olyan terveket, melyekbe belebukhat. A csalódást ugyanis nehezen tudná feldolgozni, hamar feladná az elképzeléseit egy nehezebb akadály láttán. Ne annyira a bonyolult feladatokat, mint inkább a gyorsan, egyszerűen lezárható ügyeket helyezze előtérbe. A siker így sem marad el, ráadásul a hátraléka jelentős részét is ledolgozhatja, ami nagy könnyebbséget jelent a folytatáshoz.

Vegye kézbe bátran azokat a kérdéseket, melyeket eddig halogatott. Tele van energiával, amit szeretne hasznosítani. Most végre van Önben elszántság, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megbirkózzon az akadályokkal. A határozottsága azonban ne jelentse azt, hogy nem kér segítséget akkor, amikor érzi, vannak Önnél tapasztaltabbak a kérdésben, így érdemes lenne hozzájuk fordulni tanácsért. Így nem csak egyszerűbbé válik az útja, de gyorsabbá is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bátran keresse a kihívásokat, mert ha el is akadna, a megfelelő pillanatban a segítség is érkezni fog. Ezt annak köszönheti, hogy jó példával jár elől, megmutatja, hogy képes harcolni, ha a céljairól van szó. Nyert ügy mellé pedig környezetében élők is szívesen felsorakoznak. Tartson ki egész napra a türelme is, hiszen az esti órákban egy komoly vita során számítanak a véleményére, melyet nem lesz egyszerű kialakítani.

Használja ki, hogy kipihenten ébredt. Végre tud azokkal a kérdésekkel is foglalkozni, melyekhez nem szokott türelme lenni. Most azonban ha akadályokba ütközik, nem türelmetlenkedik, hanem kihívásként tekint azokra, melyekkel meg kell birkóznia, mert erősebbé válik általuk. Ezt a hozzáállását kellene átmenteni olyan napokra, amikor kevésbé elszánt, így könnyebben feladja a nehézségek láttán.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mielőtt döntene, beszéljen olyan emberekkel, akik rendelkeznek megfelelő tapasztalattal az adott kérdésben. Az ügy ugyanis jóval összetettebb, minthogy azt felismerje és valóban minden összefüggést helyesen tudjon értelmezni. Ha azonban fogják a kezét és vezetik, de közben engedik, hogy mégis önállóan járja az utat, végül képes lesz összerakni a képet, nem megfeledkezve a fontos részletekről sem.

Bár már úgy érezte, sikerült továbblépni, most mégis felbukkan gondolataiban az adott kérdés. Talán még mindig akad olyan tanulság, amelyet nem vett észre. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, hogy aztán félrevonulva ismét kielemezze az átélteket. Fontos, hogy nyugalom vegye körbe, hiszen csak így válhat láthatóvá az a fontos részlet, amely miatt eddig képtelen volt továbblépni. Nagy könnyebbséget jelent, ha végre feledheti a kényes helyzetet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vannak napok, amelyeket egyszerűen csak túl kell élni valahogy. Ez is egy ilyen lesz. Semmi nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezi. A legjobb, ha nem is vág neki komoly elképzelésekkel, egyszerűen csak sodródik az árral. Engedje, hogy irányítsák, hiszen így nem kell gondolkodnia azon, mi legyen a következő lépése. Nehéz lenne magyarázatot találni arra, miért is alakul így, de inkább fogadja el, ne is küzdjön ellene.

Érdemes ezen a napon elsősorban az emberek felé nyitni. A feladatait is úgy válogassa össze, hogy azokkal ne egyedül kelljen foglalkoznia, legyenek Ön körül olyanok, akikre kíváncsi, szívesen kerülne velük közelebbi kapcsolatba. A közös munkálkodás során olyan oldalukkal is találkozhat, melyek eddig rejtve voltak Ön előtt, hiszen eddig mindig kénytelenek voltak egy álarc mögé bújva találkozni Önnel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Félretéve a saját problémáit szívesen áll mások rendelkezésére. Olyan tanácsokkal szolgál, melyek könnyen kivitelezhetőek, gyors eredménnyel kecsegtetnek. Nem csoda, ha egyre népszerűbb és már olyanok i felkeresik, akik eddig nem hittek a képességeiben. Most megmutathatja, hogy nem él Önben előítélet, tud fátylat borítani a múltra és megbocsájtani, és teszi mindezt érdekek nélkül, egyszerűen az érzésért, hogy segíthet.

Ne álmodozzon, mert így veszélybe kerülnek az elképzelései. Lehetősége nyílik közelebb kerülni egy olyan céljához, melyre úgy gondolta, még várnia kell. Ne szalassza el az alkalmat, kockáztasson. A lelkesedés hamar magával ragadja, így olyan lendülettel tevékenykedik, amely irigylésre méltó és kétség nem fér hozzá, meghozza a gyümölcsét. Mondjon köszönetet annak, aki mindezt lehetővé tette, hiszen egyedül ez nem sikerülhetett volna.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



