Napi horoszkóp - 2017. április 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elsősorban olyan feladatokat keressen, ahol kamatoztathatja szellemi frissességét. Szívesen szervezi össze mások munkáját, keresi a megoldásokat az összetett problémákra. A környezetében élők szívesen tartózkodnak az Ön közelében, hiszen tanácsokkal szolgálhat olyan helyzetekre, melyekből nem találják a kiutat. Érdemes lenne a saját gondjaival is foglalkozni, hiszen talán most végre megválaszolhatja a felmerült kérdéseket.

Olyan gondolatok járnak a fejében, melyek még távolabb viszik a céljaitól. Ha szeretne talpon maradni, el kell hessegetnie ezeket, hiszen nem valódi problémák okozzák a bűntudatát. Mások ébresztették Önben ezt az érzést, miközben Ön pontosan tudja, hogy a lelkiismerete tiszta. Legyen magabiztosabb, akkor ezek a külső befolyásoló tényezők nem uralkodhatnak el Önön, képes lesz leküzdeni a keserű szájízt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most nem a látványos eredmények ideje van, hanem az előkészületeké. Ilyenkor egy külső szemlélő azt láthatja, nem csinál semmit, de Ön pontosan tudja, milyen fontosak ezek a munkálatok. Éppen ezért ne is hallja meg az olyan hangokat, amelyek elvárásokat támasztanak Önnel szemben, próbálják már útra terelni. Más nem dönthet arról, mit tart Ön fontosnak, Önnek kell kiállnia saját magáért.

Bátran kérjen segítséget, ha úgy érzi, egyedül képtelen továbblépni. Ne toporogjon egy helyben, mert egyre elkeseredettebbé válik, ahogy telik az idő. Most leginkább arra van szüksége, hogy megerősítsék az önbizalmát, elhitessék Önnel, hogy képes arra, amit elhatározott. Nem szabad ilyen könnyen feladnia az álmait, hiszen nagy utat tett már meg eddig és ennél komolyabb akadályokat is leküzdött.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A gondolatai folyamatosan elkalandoznak, ezért ne is kezdjen olyan feladatokba, amelyek komoly összpontosítást igényelnek. Inkább legyen segítségére másoknak, így talán képes egy mederben tartani a figyelmét. Szívesen is tartózkodik mások közelében, mintha az egyedüllét félelmet ébresztene Önben. Nem talál rá magyarázatot, miért is érzi bizonytalannak magát, ha nem lát maga körül mozgást, életet.

Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, elsősorban a saját gondolataiba merül el. Felszínre törnek olyan problémák, amelyeket eddig mélyen eltemetett magában, bár már akkor is tudta, hogy ez nem jelent végleges megoldást. Most ismét felmerülnek Önben a kérdések, melyekre egykoron nem keresett válaszokat. Vonuljon félre és most már ne meneküljön tovább, hozza meg a döntéseket, még ha ezzel meg is bánthat másokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbára teszik a türelmét, de képes lesz parancsolni az indulatainak, ha nem veszíti szem elől a céljait. Gondolnia kell arra, ha most megbántja a környezetében élőket, nem számíthat rájuk, ha segítségre lesz szüksége. Valóban most hátráltatják a kérdéseikkel, de míg Önnek a jelenlegi válaszok egyértelműek, úgy az Önben felmerülő kérdések tűnhetnek másoknak egyszerűnek, és érthetetlennek, hogy mások azoknál elakadnak.

Egy olyan kérdésben kell döntenie, melyben Önnek sincs túl nagy tapasztalata. Járja alaposan körbe a témát és beszéljen azokkal, akik már rendelkeznek ismeretekkel az adott területen. Bár nem könnyíti meg a helyzetét a túl sok információ, mégis magabiztosabban adhatja meg a válaszokat, ha felvilágosítják előre a várható következményekről. Így is ellenállásba ütközik, de legalább már saját magát meggyőzte arról, mi a helyes.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen egy terve erre a napra, de számítson váratlan eseményekre is. Jó előre gondolja át, melyek azok a feladatok, melyeket mindenképpen szeretne megoldani, azokról ne feledkezzen meg akkor sem, ha a feje felett összecsapnak a hullámok. Így a nap végén nem támad hiányérzete, hiszen az elvárásoknak megfelel, és képes volt helytállni akkor is, amikor rögtönzésre kényszerítették. Elégedett lehet a teljesítményével, megérdemli a jutalmat.

Bár kezdetben bosszankodik, végül élvezi, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás. Hiszen így a felelősség egy részétől is megszabadul és figyelmét a feladataira összpontosíthatja. Nem is hibázik annyit, gyorsabban halad. Használja ki az így nyert időt és egy kicsit foglalkozzon azzal, hogy saját magát kényezteti. Nem kell mindig a vasfegyelem, megengedhető egy kis lazítás, hogy ismét lendületet nyerjen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vágyik a figyelemre, azonban ezt ne azzal érje el, hogy követelőzik. Mutasson inkább példát azzal, hogy határozottan halad az útján, az elképzeléseit akkor is megvalósítja, amikor ebben Önön kívül más nem bízik. Követőkre lelhet, hiszen árad Önből a pozitív energia. Használja ezt arra, hogy olyan ügyeket is kézbe vesz, melyekkel egyedül valóban nem birkózna meg, de akad a környezetében olyan, aki rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal.

Felbukkannak olyan akadályok, melyekre nem volt felkészülve. Mégsem retten meg, hiszen fontosnak tartja a céljait és tudja, azokért harcolnia kell. Az elszántságának köszönhetően éppen kor kap segítséget, amikor erre a legnagyobb szüksége van. Együtt haladnak tovább az úton és ez a kapcsolatuknak is új színt ad, nem csak ezen a téren, de számos más témában is képesek lesznek megnyílni egymás előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



