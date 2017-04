Napi horoszkóp - 2017. április 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.19

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem úgy alakul a nap, ahogy elképzelte, de nincs oka panaszra. Csak élnie kell a lehetőséggel, úgy tekinteni rá, mint egy vissza nem térő alkalom, hogy változtasson. Ha mást nem is tanul meg általa, azt mindenképpen, hogy nem szabad addig bosszankodnia, amíg nem mérlegelte, vajon valóban rosszabbul jár-e, ha a tervei borulnak. Mert bár most is rögtönzésre kényszerült, végül komoly céljait tudta megvalósítani ennek köszönhetően.

Amíg nem hisz önmagában, a környezetében élők sem szavaznak bizalmat Önnek. Legyen magabiztos, határozott, így a kisugárzása is arról árulkodik, érdemes Önnel tartani, mert az eredmények nem maradnak el. Így még akkor is kap segítséget, amikor erre nem is szorulna rá, mégis osztozzon a sikerben, hiszen a közösen végzett munka túlmutat önmagán, hosszú távra tud egy csapatot maga mellé toborozni általa.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Menekülne, de önmaga elől ezt nem tudja megtenni. A problémáit ideig-óráig halogathatja, de amíg nem oldja meg, továbbra is felmerülnek és mindig a legrosszabb pillanatban. A mai napra nem voltak komolyabb tervei, érdemes lenne ezért most a figyelmét arra fordítani, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek megfogalmazódtak Önben. Ha kijelöli az irányt, már tudni fogja, merre induljon.

Először azt kell tudnia, miben szorul segítségre, utána választhatja ki azokat az embereket, akiket erre megkérhet. Tele van ugyan energiával, de egyedül még így is képtelen lesz leküzdeni az Önre váró akadályokat. Bár nehezére esik kiválasztani, kihez forduljon, de ha átgondolja, a környezetében ott vannak azok az emberek, akik tapasztalatukkal és tudásukkal valóban támogathatják az elképzelései megvalósítását.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van tervekkel, de türelmetlen. Ne kapkodjon, hiszen ilyenkor nem hald gyorsabban, csak egyre több hibát vét. Egyszerre egy feladattal foglalkozzon még akkor is, ha úgy érzi, így nem fog végezni. Éppen az a titka a sikernek, ha képes összpontosítani és így mindent csak egyszer kell kézbe vennie. Kerülje azokat, akik még nem találkoztak Önnel akkor, amikor képes mindenkin átgázolni a céljai elérése érdekében.

Nehezen indul a napja, mivel már eleve kimerülten ébred. Vegye számba a kötelezettségeit, csak azokkal foglalkozzon, melyek nem tűrnek halasztást. Tegyen félre most minden mást, zárja ki a zavaró tényezőket, hogy minél gyorsabban végezhessen. Ez a legnehezebb, hiszen a gondolatai csaponganak, mégis erőt kell vennie magán, mert így gyorsan maga mögött tudhatja azokat és egy kicsit önmagára fordíthatja a figyelmét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg Ön hisz magában, a környezetében élők hiába próbálják elbizonytalanítani. Pontosan tudja, mit szeretne elérni, de mást sem hall, mint hogy ez lehetetlen, nem áll még készen, el fog bukni. Amíg ezeket a hangokat képes kizárni, határozottan halad előre. Lassan, de biztosan elnémulnak azok a hangok, amelyek eddig hátráltatták, az irigyei is belátják, nehéz Önt megállítani, ha valamit a fejébe vesz.

Van abban igazság, amit Ön állít, de hallgassa meg a másik felet is. Más nézőpontból közelíti meg ő a kérdést, így azok a következtetések is helytállóak. Ha képesek lennének a véleményeket összefésülni, végül együtt indulhatnak el egy olyan úton, ami izgalmas és sok tapasztalatot tartogat. A közösen elért sikerek pedig még közelebb hozzák Önöket, akár egy hosszabb távú, gyümölcsöző kapcsolat alapjait tehetik le.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Magától nem fog megoldódni a probléma, de ha képes összpontosítani, sokkal egyszerűbben a végére járhat, mint gondolta. Ne kifogásokat keressen, az energiáit fordítsa arra, hogy az utat kutatja. Az elszántságának köszönhetően végül segítőket kap, akik átlendítik a holtponton. Ha a megfelelő pillanatban tud köszönetet mondani ezért, megteremtheti az alapját olyan kapcsolatoknak, melyekre a későbbiekben is alapozhat.

Keresi mások társaságát, nem szívesen marad most egyedül. Menekülne a problémák előtt és abban látja a megoldást, ha másokéval foglalkozhat. Ezzel ugyan nyer némi időt, de a végleges megoldást csak akkor találja meg, ha legalább nap végén képes lesz átgondolni, mikor is tért le az útjáról. Ha ehhez a ponthoz visszatér, ismét rendezheti a dolgait és képes lesz végül elindulni a helyes irányba.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Apró lépéseket tervezzen csak, szüksége van a sikerélményre. Úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj, csak akkor lesz képes talpra állni, ha eredményeket tud felmutatni. Nem is elsősorban külső elismerésre vágyik, hanem arra, hogy bízhasson önmagában. A legjobb módját választotta annak, hogy tényleg elindulhasson előre, nem másokra számít, csakis saját magára. Ha visszanyeri a hitét, maga mögött tudhatja a problémáit.

Csak önmagára figyeljen, ha ehhez az kell, hogy kiengedi a kezéből az irányítást, ne habozzon, tegye meg ezt a lépést és vonuljon félre. Így mások nem függnek Öntől, járhatja a saját útját. Ha nem kell alkalmazkodnia, felszabadultabban foglalkozhat a feladataival és hatékonyabban munkálkodhat. Szüksége van a sikerekre, de leginkább arra vágyik, hogy a környezetében élőknek bebizonyítsa, minden rendben van Ön körül.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



