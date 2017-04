Napi horoszkóp - 2017. április 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyugodt napot szeretne, ezért nem is tervez bonyolultabb feladatokat. A környezetében élők azonban nem kímélik, így folyamatosan keresik fel a problémáikkal. Csak úgy tudja tartani az elképzelését, ha félrevonul és igyekszik eltűnni mások szeme elől. Tudja le a saját kötelezettségeit mihamarabb és meneküljön ki a friss levegőre. Kiszellőztetve a fejét az otthonában váró akadályokkal is képes lesz megbirkózni.

Összpontosítson a saját feladataira, próbálja kerülni a nagyobb társaságot. Fáradt, ilyenkor még az is nehezebben megy, amiben van elég tapasztalata. Lassan halad, ha még meg is zavarják, hibázáshoz vezetne. Végül ugyan sikerül a végére járni a folyamatban lévő ügyeknek, de sokkal több energiájába került, mint tervezte. Otthonában azonban kényelmesen lazíthat, és újra erőre kaphat, hogy az esti órákban is helyt tudjon állni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Új kihívásokat keres, de azt is tudja, hogy komoly elvárásoknak kell majd megfelelnie. Mégis el akar indulni ezen az úton, mert azt érzi, csak úgy léphet előre, ha mindent maga mögött hagy és más célok után néz. Nem feltétlen lesz ez a megoldás a problémáira, különösen akkor, ha emiatt megszakad a kapcsolata azokkal az emberekkel, akik eddig támogatták. Gondolja át, mennyi áldozatot érdemes meghozni és ehhez tartsa is magát.

Most még a kötelezettségeire összpontosítson, addig ne keressen új kihívásokat, amíg vannak elmaradásai. Nehéz lesz ugyanis odafigyelni a részletekre, ha közben az is ott motoszkál a fejében, hol kell még helytállnia. Ha majd valóban készen áll arra, hogy azt a bizonyos tervét megvalósítsa, ismét megnyílik Ön előtt a lehetőség és akkor már ki is tudja használni. Most azonban még türelmesnek kell lennie.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz napra számítson. Bár olyan feladatokat tervezett, melyek nem okoznak különösebb megterhelést, azonban a környezetében élők gyakran keresik fel tanácsért, segítségért. Így végül nem nagyon lazíthat, folyamatosan helyt kell állnia, ráadásul különböző területeken. Talán ez okozza a legnagyobb fejtörést, hogyan tud gyorsan váltani, egyik problémáról a másikra mindig száz százalékos teljesítményt nyújtani.

Nem hullik csak úgy ölébe a szerencse, megdolgozott ezekért az eredményekért. Bár irigyei próbálják kisebbíteni a teljesítményét, Ön pontosan tudja, hogy mindezt kemény munkával érte el. Éppen ezért ne is hagyja, hogy elrontsák a hangulatát, ha ünneplik, fogadja el, hiszen megérdemli. Alig ér célba, már keresi az új lehetőségeket, nem sokáig szeretne ücsörögni a babérjain, hiszen Önt a feladatok éltetik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Remek ajánlatot kap, de érzi, hogy valahol csapda is van benne. Amíg nem nyugszik meg teljesen, ne mondjon igent rá. Kérjen egy kis időt, hogy átgondolhassa, hol lehetnek a buktatók. Forduljon olyanokhoz, akik jártak már ezen az úton. Ha felnyitották a szemét, már ne bosszankodjon, hiszen sikerült elkerülnie a nagyobb kudarcokat. Az ösztönei most is időben jelezték a baj közeledtét, inkább ennek örüljön.

Határozott elképzelésekkel kezdi a napot, de hamar elcsábul egy vonzó ajánlat láttán. Megint fejjel rohan a falnak, hiszen nem számolt a következményekkel, különösen a közelgő határidőkkel. Csak magát okolhatja, ha végül egyszerre több fronton is helyt kell állnia, kapkodni kényszerül. Ha már így alakul, igyekezzen összpontosítani, hogy legalább a hibákat elkerülje. Nap végére ugyan elfárad, de vonja le a tanulságot, nem lehet ennyire megfontolatlan.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg nem végez a megkezdett feladataival, ne keressen új kihívásokat. Bármennyire is színtelennek érzi az életét, most még nem érkezett el a váltás ideje. Éppen a szavahihetőségének köszönheti a népszerűségét, most ezt egy lépéssel tenné tönkre, ha mindent félbehagyva mondana igent egy ajánlatra. Legyen türelemmel, a lehetőség kapuja újra meg fog nyílni és akkor már élhet is azzal úgy, hogy nem kell az elintézetlen ügyek miatt visszatekintgetni.

Nem szívesen kockáztat, pedig Ön is tudja, hogy aki nem mer, az nem is nyerhet. Érthető, ha nem ugrik fejest az ismeretlenbe, de csak azért ne utasítson vissza minden ajánlatot, mert ismeretlen területen kell helytállnia. Kérjen bátran tanácsot a környezetében élőktől, akik készségesen osztják meg Önnel a tapasztalataikat az adott témakörben. Így már mérlegelhet, mit is kell kockára tennie és az valóban kifizetődik-e.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha tanácsot kér, azt fogadja is meg. Érthető, hogy a saját útját szeretné járni és az is, ha bizonytalan. Ha a környezetében élők felhívják a figyelmét arra, hogy több akadály is vár Önre, mindenképpen fontolja meg, valóban készen áll-e arra, hogy azokkal megbirkózzon. Visszafordulni ugyanis már nem lehet, a választása mellett ki kell tartania. Dönthet úgy is, hogy átadja az irányítást, így a felelősségtől is megszabadulhat.

Próbálja kerülni az olyan helyzeteket, hol mások döntenek Ön helyett. Nehezen fogadná el ugyanis, ha nem Ön irányítana és alkalmazkodnia kellene a környezetében élőkhöz. Jobban szeretne most csak önmagára figyelve tevékenykedni, hiszen így diktálhatja a tempót. Néha lelkesen képes haladni előre, ám hamar elfárad, ilyenkor egy kis szünet, lassítás segít átlendülni a holtponton. Ezt azonban nehezen tudná elfogadtatni másokkal.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



