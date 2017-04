Napi horoszkóp - 2017. április 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobban szeretne egyedül lenni, ezért keres olyan feladatokat, melyek ezt lehetővé teszik. Tudja, hogy a szerettei kapnak az alkalmon, hogy nem kell segíteniük, de ennek most Ön is örül. Elmerülhet a gondolataiba, de azért próbáljon meg összpontosítani, mert könnyen hibákhoz, rosszabb esetben balesethez vezethet a figyelmetlensége. Nap végére kellemes fáradtság és számos eredmény lesz a jutalma.

Szívesen töltené az idejét úgy, hogy annak látható eredményei legyenek. A környezetében ehhez nem talál partnereket, így egyedül vág neki az útnak, amelyet eltervezett. Olyan felszabadultan teszi a dolgát, hogy végül mégis becsatlakoznak Ön mellé és a közös munka közelebb hozza Önöket egymáshoz. Miközben másra figyelnek, felszabadultan tudnak beszélgetni, észrevétlenül mondanak ki olyan problémákat, amelyek eddig ott lapultak a mélyben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kimerülten ébred, igyekszik ezért kerülni a feszült helyzeteket. Nincs most még arra is szüksége, hogy a vitatkozó felek között próbáljon békét teremteni, miközben ők erre nem is hajlanak. Inkább félrevonul, hogy az ilyen hálátlan feladatra fel se kérjék. Ne merüljön el azonban a gondolataiban túl mélyen, mert az utóbbi idők csalódásai törnének a felszínre, és ez csak tovább rontaná a hangulatát.

Új utakat keres, mert elégedetlen a helyzetével. Ezt azonban annak köszönheti, hogy nem képes a csalódásain felülemelkedni és elengedni azokat. Hiába indulna el más irányba, amíg nem képes a gondolataiban is lezárni a múltat, nem számíthat sikerekre. Ezek ugyanis nem azért maradnak el, mert nem jó helyen keresi, hanem a múlt hibái visszaköszönnek. Fel kell azokat dolgoznia és levonni a tanulságokat, ha eredményes szeretne lenni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen ad másoknak tanácsot, mert így legalább elterelheti a gondolatait a saját problémáiról. Észre sem veszi, hogy a másoknak javasolt megoldásokat akár a saját helyzetében is hasznosíthatná. Amikor ezt észreveszi, még egy tanulságot levonhat. Érdemes az adott kérdést külső szemlélőként megközelíteni, hiszen így az olyan részletek is észrevehetőek, melyeket addig elrejt éppen az érintettsége.

Amit mond, az Ön számára az igazság. A másik fél azonban már életutat járt be, így ő a saját szemszögéből közelíti meg a kérdést és más következtetéseket von le. Akkor lesznek képesek közeledni egymáshoz, ha ezt felismerve keresik a megoldást. Érveket kell felsorakoztatnia Önnek, de a másik félnek is és türelemmel végighallgatni a másikat. Tegye meg Ön az első lépést, így mutatva meg a helyes utat a másik oldalnak is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha túlzott elvárásokkal vág neki a napnak, csalódás érheti. Szüksége lenne a pihenésre, egy kicsit hátradőlve élvezni mások társaságát. De Ön már megint csak azt látja, mennyi feladatot kellene elvégezni és emiatt egyre feszültebb. Gondolja át, vajon tényleg nem halaszthatná el az elvégzendőket, vagy legalább egy részét azoknak? Ha sikerül letenni a teljesítménykényszer okozta ingerültséget, végül mindenre jut ideje.

Ha végre befejezi azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik, máris felszabadultabban folytathatja a napját. Utána már az elért eredmények csak tovább fokozzák a hangulatát. Már amiatt sem bosszankodik, hogy hiába kért segítséget, magára hagyták. Talán még jól is esik, hogy egyedül lehet, hiszen nem kell alkalmazkodnia másokhoz, járhatja saját tempójában a saját útját.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Onnan érkezik a támadás, ahonnan nem is számított rá. Ha tudta volna, hogy erre fel kell készülnie, könnyedén elháríthatta volna, így azonban csak kapkod és a helyzet egyre romlik. Próbáljon megnyugodni és átgondolni a lépéseit. Csak így lesz képes felülemelkedni a problémán és megtalálni a végleges megoldást. Nem könnyű ez, de annak sincs értelme, hogy egyre feszültebben keresse a kiutat.

Ne legyenek elvárásai sem magával, sem a környezetében élőkkel szemben és akkor nem érhetik csalódások. Fogadja el azt, ami jön, érje be most azokkal az eredményekkel, melyeket könnyedén képesek elérni. Ne terheljék túl magukat, a jó hangulat most sokkal többet ér, mint egy esetleges kiugró teljesítmény. Ha pedig végre van egy kis idő arra, hogy kikapcsolódjon, bátran meneküljön el a világ elől csak önmagát kényeztetve.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kellenek tervek erre a napra, egyszerűen csak sodródjon az árral. Így is remek élményekben lehet része, és ha mindenáron valami hasznosat szeretne csinálni, ezt is megteheti. De teszi ezt elvárások nélkül és így nincs is olyan lehetőség, hogy valami nem sikerülne. Örül annak, amit elér és ez a legnagyobb eredmény, hiszen végre felszabadult és képes élvezni azt, mit csinál és ez a legnagyobb örömforrás.

Beszéljen valakivel a problémáiról, mert egyedül képtelen lesz megoldásokat találni. Talán már az is elég lesz, ha megfogalmazza, mi is foglalkoztatja, szavakba önti a gondolatait. Nem is olyan bonyolultak a válaszok, de csak akkor kapja meg ezeket, ha felteszi a kényelmetlen kérdéseket. Amíg azonban csak magában van, elmenekül ezek elől, de egy jó partner észrevétlenül rákényszeríti arra, hogy megtegye.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



