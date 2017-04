Napi horoszkóp - 2017. április 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A meglepetések napja lesz ez a mai. Ha képes nyitottan fogadni, akkor remekül érezheti magát. Felejtse el a terveit és engedje, hogy mások irányítsák a folyamatokat, Ön pedig egyszerűen csak sodródva az árral élvezzen minden pillanatot. Olyan élményekkel gazdagodhat, melyek sosem kerültek volna az útjába, hiszen ismeretlen területeken kalandozik, ráadásul minden felelősség és kötöttség nélkül.

Csak annyi feladatot tervezzen be erre a napra, mellyel egyedül is képes lesz megbirkózni. Kapna segítséget, ha kérne, de inkább engedje, hogy mindenki a saját útját járja. Önnek is szinte kikapcsolódás, ha a saját tempójában haladhat, és nem kell másokra is figyelnie. Vannak elvárásai, de ezeket elérheti úgy is, ha könnyedén fogadja az akadályokat és nem a mindenáron eredményt felmutatni szemlélettel végzi a dolgát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kikapcsolódás elengedhetetlen kelléke, ha nem kell másokért is felelősséget vállalni. Ezért inkább engedje ki a kezéből az irányítást és csak sodródjon az árral. Nem Ön határozza így meg, ki merre haladjon, ahogy célokat sem kell megfogalmazni, hogy kijelölje az irányokat. Lehet, hogy így nem minden az Ön elképzelése szerint alakul, de ha el tudja fogadni, hogy így is lehet a nap szép, képes lesz élvezni.

Ne engedje, hogy a vita feszültsége Önt is beszippantsa. Próbáljon meg kívülálló maradni még akkor is, ha Öntől várják a válaszokat. Ezeket megkeresheti úgy is, ha nem engedi, hogy az indulatok Önre is átragadjanak. Talán éppen ez lesz a megoldás is, hiszen így olyan részleteket is észrevehet, amely láthatatlan marad azok számára, akik már képtelenek nyitott szemmel, de legfőképpen szívvel szemlélni a helyzetet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az érzelmek kavarognak Önben, és amíg nem tisztul le, merre szeretne továbblépni, nem is fogja megtalálni a megnyugváshoz vezető utat. Hiába kérne tanácsot, a döntést Önnek kell meghozni és csak arra alapozva, amit már átélt, megtapasztalt. Éppen ezért inkább vonuljon félre, még ha most ez fájdalommal is jár, de csak így lesz képes a gondolatait megtisztítani és végül meglátni, ami szükséges.

A megoldások keresése sokszor izgalmasabb, mint azok megtalálása. Gondoljon erre most is, amikor már azt sem érti, miért kell Önnek egy bizonyos úton elindulni. Talán éppen itt várják Önt azok a tapasztalatok, amelyekre szüksége lesz nem csak ebben a kérdésben, de az élet más területén is. Fogadja hát el, hogy ami Önre vár és járjon nyitott szemmel, legyen az elméje tiszta, hogy befogadhassa az átélteket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Engedje, hogy az események alakuljanak a maguk módján, ne akarja mindenáron kézbe venni az irányítást. Ha csak szemlélődik, sok olyat megláthat, ami elkerülné a figyelmét, ha közben mára kellene összpontosítania. Így viszont minden kötöttség nélkül vehet részt mindenben, ami szembejön Önnel. Akár ismeretlen területre is elkalandozhat, hiszen fogják a kezét és terelgetik, Önnek csak haladnia kell az árral.

Keresi a saját útját, de ahhoz, hogy ezt megtalálja, át kell élnie számos kudarcot. Hiába figyelmeztetnék ugyanis, ha rossz irányba indul, Ön személyesen szeretné megtapasztalni. Ennek köszönheti, hogy ezen a napon kevesebb a siker, a szép eredmény, mint a csalódás. H azonban lélekben erős, hisz önmagában, akkor talpon tud maradni és elfogadni mindezt. Ha végül megleli, amit oly nagyon áhít, ne tétovázzon tovább.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most leginkább arra van szüksége, hogy csendesen visszahúzódhasson, önmagára kelljen csak figyelnie. Értesse ezt meg a szeretteivel, akik így megteremtik a lehetőségét annak, hogy mindezt bűntudat nélkül tehesse meg. Használja ki a lehetőséget és tegyen rendet a lelkében és a gondolataiban. Megtisztulva és felszabadultan zárhatja a napot, hiszen számos problémáját sikerül végre a helyére tenni

Nem szívesen marad magára, mert úgy érzi, a problémái maguk alá temetnék. Szeretne menekülni előlük, mert nem elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon velük. Szívesen segít másoknak, ráadásul, ha közben nyitott, olyan kérdéseire választ kaphat, melyek közelebb vihetik a megnyugváshoz. Talán éppen ezért is kell bejárnia ezt az utat, hiszen így észrevétlenül is foglalkozik azzal, ami elől szeretne elfutni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mielőtt öntene, alaposan járja körbe a témát. Az Ön számára is ismeretlen a terület, ahol helyt kell állnia, így különösen fontos, hogy ne elhamarkodottan válaszolja meg a felmerülő kérdéseket. Az ösztönei ugyan nem szokták cserbenhagyni, de ahhoz, hogy a véleményét meg is tudja védeni, érveket kell gyűjtenie. Elkerülheti a buktatókat, ha türelmesen kivár, és még mielőtt lépne, azelőtt gondolkodik.

Arra induljon, ahol nem kell meglepetésekre számítania. Most ugyanis nehezen tudna megfelelni olyan kihívásoknak, melyek ismeretlenek Ön előtt. Fáradt ahhoz, hogy alaposan körbejárjon egy adott témát, elhamarkodott döntéseket pedig nem szeretne meghozni. A szerettei megértik a félelmeit, ezért támogatják abban, hogy visszavonulhasson kicsit rendezgetni a gondolatait és a lelki világát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



