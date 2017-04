Napi horoszkóp - 2017. április 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tudjon olvasni a sorok között, mert igyekeznek Ön elől elrejteni a valóságot. Könnyen tévútra kerülhet, ha mindenkit fenntartás nélkül a bizalmába fogad. Az egészséges kétkedés még nem csukja be Ön előtt a lehetőségek kapuját. Feltételezi, hogy aki Önhöz közelít, azt tiszta szívvel, jó szándékkal teszi. Kihasználhatják, ha mindenre azonnal igent mond, ráadásul olyan ügyekbe keveredhet, melyeket eddig sikeresen elkerült.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Változtatásokra készül, azonban a következmények nem csak Önt érintik. Miközben már jó ideje ezen gondolkodik, másokat ezzel kész tények elé tervez állítani. Így azonban szinte biztos, hogy ellenállásba fog ütközni. Ne most kezdjen el kapkodni, adjon lehetőséget a környezetében élőknek is, hogy feldolgozzák a hallottakat és kialakítsák az ezzel kapcsolatos álláspontjukat. Hamar közös nevezőre jutnak, ha türelmes és megértő.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Onnan kap segítséget, ahonnan nem is számított rá. Nem ez az első eset, hogy rosszul ítél meg valakit, mert nem a saját megérzéseire hallgat. Most ismét bebizonyosodik, hogy az ösztönei nem csapják be, de ha másokat követ, letérhet a saját útjáról. Higgyen önmagában, hiszen ha valaki érdek nélkül szereti Önt, z éppen saját maga. Csak meg kell erősítenie az önbizalmát, ehhez pedig arra lesz szükség, hogy a kudarcokat feledve a sikereire gondoljon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hosszú volt ez a hét, de még nem ért véget, még vennie kell egy utolsó mély lélegzetet. Már nem sok akadály választja el egy olyan céljától, amelyért jó ideje harcol. Most lehetősége nyílik arra, hogy ezt megugorja és felmutasson egy olyan eredményt, amellyel meglepi éppen azokat, akik a jövőjét befolyásolhatják. Legyen erős, mozgósítsa a kitartását, hogy végül elmondhassa, a fáradozása végül meghozta a gyümölcsét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most még nem lazíthat, hiszen az utolsó lépések is legalább olyan fontosak az eredmények érdekében, mint az eddig megtett hosszú út. Még ne keressen új kihívásokat, összpontosítson arra, hogy ezt az ügyet lezárja. Bármennyire is úgy érzi, itt már nem lehet tévedni, éppen az apró részletekben rejlik a valódi siker titka. Hallgasson azokra, akik erre figyelmeztetik, hiszen Ön már szinte a kezében érzi a jutalmat, ezért figyelmetlenné vált.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az energia, ami körbeveszi másokat is cselekvésre ösztönöz. Ennek köszönheti, hogy könnyedén tud egy olyan csapatot maga köré építeni, amely a közös cél érdekében képes hegyeket megmozgatni. Keressen olyan célokat, amelyet egyedül nem tudna megvalósítani, hiszen most még kérnie sem kell a segítséget, az a rendelkezésére áll. Az akadályokat észrevétlenül küzdik ugyan le, de ez nem jelenti azt, hogyne érdemelnék meg a jutalmat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az akadályok most ne azért gördülnek Ön elé, hogy lassítsák, hanem tanítsák. Ne meneküljön, nézze azt, milyen tapasztalatokat szerezhet, ha folytatja az útját. Hiszen várják még a kitűzött célok is, melyek megvalósításában csak Ön hitt az induláskor, de már most számos kétkedőt sikerült maga mellé állítani. Mutassa meg nekik, hogy valóban kiérdemelte a bizalmukat, egyúttal a még mindig ódzkodókat is állítsa maga mellé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Át kell szakítnia bizonyos korlátokat, ha még mindig fontosak a céljai. Már induláskor tudta, hogy nem lesz egyszerű az út, de arra nem számított, hogy ennyi akadály vár Önre. Ráadásul olyan területen is próbára kell tennie a képességeit, ahol eddig még nem járt. Képes lehet azonban így is elérni, amit maga elé kitűzött, csak nem szabad most elbizonytalanodnia. Bár nem szeret rögtönözni, de ha összpontosít, sikerülni fog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A lendülete viszi előre, de ez ne jelentse azt, hogy nem áll meg néha ellenőrizni, jó úton jár-e. A lelkesedése ugyanis elnyomja azokat a gondolatokat, amelyek próbálnák figyelmeztetni, hogy távolodik a céljaitól. Jusson eszébe, már máskor is beleesett ebbe a csapdába, amikor már csak alig pár lépés választaná el a végső eredménytől, akkor lankad az ébersége és így végül saját magának okoz többletmunkát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A környezetében élők tükröt tartanak Ön elé. Csak azt kapja vissza tőlük, amit Ön ad. Ha úgy gondolja, nem elég megértőek, azt annak köszönheti, hogy türelmetlen és zárkózott. Ha azonban képes felszabadultan közeledni feléjük, tárt karokkal fogadják. Ne őket okolja ezért, ha magára marad, hiszen Ön építette azokat a falakat, amelyeket nem akarnak lebontani. Ha segítséget szeretne kapni, kérjen bátran, de legyen őszinte.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy kérjen segítséget, hogy már pontosan tudja, mire is van szüksége. Fogalmazza meg egyértelműen a problémát, hiszen csak akkor tudnak válaszokkal szolgálni, ha vannak kérdései. Amíg csak kapkod és ingerült, nem tudják a helyes útra terelni. Szellőztesse ki a fejét, gondolja át, mit is szeretne elérni és amint összeállítja a tervét, azt is látni fogja, hol vannak benne a gyengébb pontok, melyekkel egyedül nem birkózna meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Annyi információ jut el Önhöz, hogy már nem is képes mindet feldolgozni. Első lépésként zárja ki azokat, melyeket olyan személyektől kapott, akikben nem bízik. Ők egyértelműen próbálnák tévútra terelni. Még így is ellentmondásos a folytatás, de már képes lesz összeállítani egy tervet, amelyet aztán követhet. Ne feledje, a döntés az Ön kezében van, azonban a következmények nem csak Ön érintik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp