Napi horoszkóp - 2017. április 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem bízik saját magában, hiába próbálják a környezetében élők átlendíteni a holtponton. Felajánlják a segítségüket, de kétkedve fogadja, és nem mer elindulni. Ön is tudja, hogy a céljait nem érheti el harcok nélkül, ezért ezzel a habozással csak egyre távolabb kerül azoktól. Hinnie kell a sikerekben és vállalni a kockázatot, mert az egy helyben topogás teljesen felemészti a maradék energiáját.

Nehéz döntéseket kell meghoznia, egyes emberek kezét el kell engednie annak érdekében, hogy tovább tudjon lépni. Mindig is nehezére esnek az ilyen szakítások, de most különösen megviseli a veszteség. Pedig hosszú távon ezzel csak nyerhet, hiszen akik most távoznak, már csak az energiáját szívták le, de nem számíthatott rájuk. Már régen megromlott a kapcsolatuk, elvesztette a bizalmát bennük, most már ki kell mondania, hogy vége.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kisugárzásának köszönhetően sokan kísérik el az útján. A siker tapintható, hiszen árad Önből a pozitív energia. Ne éljen azonban vissza ezzel, továbbra is tudjon kérni, ne csak parancsolgatni. Legyen a munka közös, nem pedig felülről irányított, így a lelkesedés is fenntartható és a hangulat is remekül alakul. Ünnepeljék meg az eredményeket együtt, erre is szánjon időt, így tuja megköszönni mindazt, amit kapott.

Most inkább a lezárás ideje van, nem a kalandozásoké. Foglalkozzon olyan kérdésekkel, amelyek már régóta nyomasztják, hiszen ha megszabadul ezektől a terhektől, a valódi cselekvés pillanatában már tényleg csak arra kell összpontosítania, amely a céljai elérését szolgálják. Bár ezt unalmasnak találja, mégsem nyithat addig új irányba, amíg a folyamatban lévő kérdések ott lapulnak a fiók mélyén.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan céljai legyenek, melyeket apró lépéseket megtéve elérhet, nem állják útját komolyabb akadályok. A kudarcok feldolgozása most meghaladná az erejét, ezért fontos, hogy a kitűzött terveit meg tudja valósítani. Ha nem kell tartania a kudarcoktól, felszabadultan tevékenykedhet, így gyorsabban és magabiztosabban halad az útján. Túl feszült ahhoz, hogy a fáradtságán úrrá legyen, ezért szüksége van a sikerekre.

Mozogjon sokat emberek között, a magány most nem lenne jó tanácsadó. Nem kell Önnek irányítani, maradjon nyugodtan a háttérben, de ne vonuljon félre a gondolataival. El kell azokat most terelni a problémákról, mivel a megoldást még nem találta meg. Talán éppen akkor jön szembe Önnel egy ötlet, amikor nem is számít rá, hiszen mások is járhatnak hasonló cipőben és ők szolgálhatnak válaszokkal olyan kérdésekre, melyek még meg sem fogalmazódtak Önben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre maga mögött tudhatja azokat a problémákat, melyek eddig gátolták a haladásban. Nem volt egyszerű tisztázni a kényes kérdéseket, sokáig halogatta, de most már megértette, hogy valóban erre szükség volt. Aki eddig kitartott Ön mellett, most már maradni is fog, így velük érdemes megosztania a terveit. Ha még nem is indul el, de az előkészületeket megteheti, ezzel is bizonyítva, hogy valóban minden a helyére került.

Igyekezzen megőrizni a nyugalmát, mert az Ön kezében van a megoldás. Bár szíve szerint menekülne a feszült helyzet elől, de Ön is érzi, hogy most helyt kell állnia. Hallgasson meg minden felet, mielőtt kialakítja a saját álláspontját. Ne feledje, éppen a részletekben rejtőzik a lényeg, ezért nem lehet türelmetlen, nem kapkodhat. Ha megszületik a döntése, ne habozzon, legyen lényegre törő és határozott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kapaszkodjon a sikerekbe, a kudarcokon igyekezzen gyorsan túllépni. Kezdi elveszíteni az önbizalmát, de most még megállíthatja ezt a folyamatot. Olyan célokat tűzzön ki maga elé, melyeket még akkor is könnyedén el tud érni, ha közben nem tud összpontosítani. A tapasztalata sokat segíthet, most elsősorban erre támaszkodjon. Ki kell tartania, ez egy átmeneti időszak, min már csak mosolyogni fog pár nap múlva.

Ki kell zárnia a zavaró tényezőket és csak az adott kérdésre összpontosítani, ha meg akarja találni a válaszokat. Nem egyszerű az út, amit választott, de erre számított már akkor is, mikor összeállította a terveit. Most azonban nyugodt és elszánt, így érdemes lenne nagyobb léptekkel haladni. Ha készen áll, ne habozzon, ne engedje azt se, hogy a kétkedők elbizonytalanítsák, hiszen pontosan tudja, mit akar elérni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azokra figyeljen, akik tanácsait eddig is érdemes volt meghallgatni. Túl sokan próbálják Önt terelgetni és lassan már Ön sem tudja, merre indult. Ha azonban kizárja azok véleményét, akik eddig hallgattak és csak most bukkantak fel, tisztább képet alkothat arról, hogyan is érheti el a céljait. Önnek kell azonban döntenie és utána már a választását képviselni, éppen ezért ha végül megteszi az első lépést, már ne álljon meg.

Ha rögtönzésre kényszerítik, hajlamos lehet hibázni. Éppen ezért próbálja meg elkerülni az olyan helyzeteket, ahol a sarokba szoríthatják. Vonuljon inkább félre, hogy ne is legyen szem előtt. Vannak olyan feladatai elmaradva, melyekkel egyedül is megbirkózhat és így még okot is adnak arra, hogy észrevétlen maradjon. A járt úton haladva egyre magabiztosabbá válik, de ne legyen vakmerő, maradjon biztos talajon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



