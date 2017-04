Napi horoszkóp - 2017. április 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne csak a szőnyeg alá seperje a problémát, igyekezzen megoldást keresni rá. Azzal, hogy elcsillapítja a kedélyeket, csak a tünetet kezeli, a mélyben megmarad a tüske, így bármikor ismét kitörhet a vihar. Ha továbbra is szeretne együtt dolgozni a szemben álló felekkel, akkor arra kell törekedni, hogy kialakuljon egy olyan közös álláspont, amely mindenki számára elfogadható és úgy lépnek tovább, hogy valóban el is felejtik a mai vitát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak olyan feladatokba fogjon, amelyeket képes is végigvinni. Ne gyarapítsa az elintézetlen ügyei számát azzal, hogy nagy lelkesedéssel keresi az új kihívásokat, majd az első akadály láttán megfutamodik. Nem kell most komoly sikereket betervezni, maradjon inkább olyan területen, ahol van kellő tapasztalata és tudja, türelme és kitartása lehetővé teszi, hogy valóban elérje a kitűzött eredményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Járjon nyitott szemmel, hiszen ellenfelei is ezt teszik. Arra várnak, mikor hibázik és lendülhetnek így támadásba. Ügyeljen arra, kiket enged közel ezen a napon, mert fáradt és figyelmetlen, így könnyebben követ el hibákat. Ha ezt sikerül elrejteni a külvilág elől, ismét megerősítheti a pozícióját és így azok, akik próbálnák tönkretenni, nem találnak fogást Önön. Összpontosítson, és ne keresse az újdonságokat, haladjon a megszokott útján.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ezt a napot nem a sikerek teszik emlékezetessé, hanem a szerzett tapasztalatok miatt lesz felejthetetlen. Éppen ezért ne bosszankodjon, ha az eredmények nem úgy jönnek, ahogyan azt eltervezte. Legyen nyitott, az út, amelyet bejár, számos újdonságot mutat meg Önnek, olyan tudást szerez, melyet a későbbiekben még hasznosíthat. Ha ezt elfogadja, megtalálj a küzdelmek értelmét és képes lesz az akadályokon átjutni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem is kétkezi segítségre van szüksége, inkább biztatásra és önbizalomra. Éppen ezért elsősorban olyan emberekhez forduljon, akik ezen a téren tudnak Önnek erőt adni. A szakmai kérdések megválaszolása nem esik nehezére, de a tudását úgy átadni, hogy a másik fél is elfogadja, már sokkal nehezebb. Legyen türelmes és körültekintő, igyekezzen érveket felsorakoztatni és az indulatait elnyomni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Gondolja át még egyszer, valóban ezt az utat szeretné-e bejárni. Ha egyszer elindul, már nem fordulhat vissza, hiszen minden más lehetőség kapuja bezáródik. Most kell mérlegelnie, hogy az akadályokat látván is belevág-e az izgalmakkal teli kalandba, vagy inkább marad olyan területen, ahol kényelmesen haladhat a céljai felé. Bár így valóban lassabb az előrejutás, de biztosabb és kevesebb a buktató is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem feledkezhet meg azokról, akiknek köszönheti, hogy idáig eljutott. Most egy kicsit lazább időszak következik, így módjában áll viszonozni, hogy egykoron kiálltak Ön mellett. Keresse fel és biztosítsa őket arról, hogy számíthatnak a segítségére. Hasznosíthatja azokat a tapasztalatokat, melyek éppen azért vannak a birtokában, mert bejárhatott egy csodás utat, tanulhatott úgy, hogy nem támasztottak Önnel szemben elvárásokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hallgasson azokra, akik próbálják felhívni a figyelmét a nehézségekre. Nem elrettenteni szeretnék az úttól, de mindenképpen idejében figyelmeztetik arra, hogy nem lesz olyan egyszerű, ahogyan azt elképzelte. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy félre kell tennie a terveit, de a gondosabb előkészítés elengedhetetlen. Nem kell elkeserednie, hiszen ez azt jelenti, sokan ott állnak Ön mellett, és ha úgy alakul, a segítségére is sietnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kicsúszik a kezéből az irányítás. Az Ön döntése, hogy ezt elfogadja és így igyekszik kihozni a legtöbbet saját magából vagy bosszankodik emiatt és elmaradnak az eredmények. A környezetében élőkre számíthat, ha azt az utat választja, amely által gyarapodik a tudása, várhatóak az eredmények. Ha azonban képtelen megnyugodni és csak a feszültséget táplálja az elégedetlenségével, nem kap segítséget az ideges kapkodáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A vitás kérdést azzal tisztázza, akit ez érint. Legyen tapintatos, hiszen a nagy nézőközönség nem könnyíti meg a helyzetét. Vonuljanak félre, próbáljon meg nyugodt légkört teremteni, mielőtt felteszi a kérdéseit. Csak akkor számíthat őszinte válaszokra, ha nyitott és türelmes, a másik fél érzi, hogy Ön is törekszik a békés rendezésre, megállapodásra. Nem olyan mély a szakadék Önök között, hogy azt ne lehetne áthidalni, ha valóban ezen munkálkodnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Adjon egyértelmű válaszokat, ha kérdezik. Csak akkor bízhat abban, hogy átsegítik a holtponton, ha megfogalmazza, miben is számít a környezetében élőkre. Ne várja el, hogy olvassanak a gondolataiban, már csak azért sem képesek erre, mert még Ön sem elég határozott. Ha mégsem nyílik meg szívesen az emberek előtt, vonuljon inkább félre minden sértettség nélkül, ez az Ön döntése ugyanis, ne másokat okoljon, hogy magára marad.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg nem elég határozott, nem tudja megválasztani az útját sem. Ki kell tűznie maga elé a célokat, amelyek megszabják az irányt. Apró lépésenként haladjon, így az elért eredmények folyamatosan erőt adnak a folytatáshoz. Tudjon örülni minden sikernek még akkor is, ha a környezetében élők próbálják elhitetni Önnel, hogy nincs meg Önben minden tudás ahhoz, hogy az elképzeléseit megvalósítsa. Mutassa meg, hogy elszántsággal milyen sokra viheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp