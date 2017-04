Napi horoszkóp - 2017. április 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre minden a helyére kerül, így már nyugodtabban tekinthet előre. Ismét kézbe veszi a terveit, hiszen most már nincs, ami akadályozná abban, hogy azok megvalósításával foglalkozzon. Ne terhelje még túl magát azonban, a lemaradását ne egy nap alatt akarja ledolgozni. Adjon időt magának, hogy valóban visszarázódjon a hétköznapokba, a kapkodással nem tudja meg nem történté tenni a múltat.

A délelőtti órákban még friss, nyugodt, így a fontosabb döntéseket még akkor érdemes meghoznia. Délutánra már csak rutin feladatokat hagyjon, amihez már nem szükséges olyan nagyfokú összpontosítás. A rutinja átsegíti majd a holtpontokon, de a hibákat csak akkor kerülheti el, ha olyan úton jár, hol nem érhetik meglepetések. Ezért igyekezzen úgy szervezni a napját, hogy ennek szellemében tevékenykedhessen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Addig ne keressen új kihívásokat, amíg a fiókja mélyén lapulnak elmaradások. Nem tudna úgy összpontosítani a feladatokra, ha közben a gondolataiban az jár, még miket kell elvégeznie annak érdekében, hogy minden téren tartsa az adott szavát. Bár szeretne már kalandozni, színesebbé tenni a hétköznapjait, ezt addig felhőtlenül nem teheti meg, amíg a fiók mélyén lapulnak le nem zárt ügyek.

Tegye most félre a saját problémáit, igyekezzen a környezetében élők rendelkezésére állni. Számítanak ugyanis a segítségére, Öntől remélik a megoldást. Arra a tudásra, de legfőképpen tapasztalatra van szükség, amivel csak Ön rendelkezik. Éppen ezért ne csodálkozzon, hogy míg Ön könnyedén veszi az akadályokat, mégis hatalmas tisztelet övezi a tevékenykedését. Most végre értelmet nyer az elmúlt időszak sok küzdelme.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen nyitott, vegye észre, ha valaki számítana Önre, csak nem mer kérni. Miközben a saját feladatait intézi, marad arra is energiája, hogy ott segítsen, ahol erre szükség lehet. Képes összehangolni több folyamatot, észrevétlenül halad mindenki a saját céljai felé, de közben a másikért is küzd. Tartsa kézben az irányítást, arra ugyanis csak Ön képes, hogy mindent szemmel tartson és észrevegye, ha valaki letérne az útról.

Az Ön kezében van a nyugodt hangulat lehetősége. Nehezen hangolódnak ugyanis egymásra a környezetében élők, de Ön igyekszik hidat építeni azok közé is, akik jelenleg csak az ellenséget látják a másikban. Olyan célokat keres, amellyel azonosulni tudnak és kénytelenek egymásra utalva tevékenykedni. Eközben megfeledkeznek az ellentétekről, hiszen a lendület hajtja őket előre. Méltán lehet elégedett a tevékenységével.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne keresse a kihívásokat, foglalkozzon azokkal a feladatokkal, amelyek megoldásához elég a rutinja és a meglévő tapasztalata. Most nem elég friss szellemileg, így új hiába is kísérletezne, nehezére esne befogadni új tudást. Képes örülni az eredményeknek, a sikerek segítik a talpon maradását. Kell is a külső megerősítés, mert kisé fáradt már. Igyekezzen az esti órákban kikapcsolódni, lazítani egy kicsit, ne a problémákon járjon az esze.

Ne engedje, hogy az indulatok magukkal ragadják, a nézeteltérések során érveket sorakoztasson fel. Hiába próbálná ugyanis hevesen védeni az álláspontját, ellenkező hatást váltana ki, még nagyobb ellenállásba ütközne. Most nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, túl feszült ugyanis a hangulat. Ha a tények nem segítenek meggyőzni a kétkedőket, inkább induljon el egyedül az útján.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ideje lezárni a múltat és tiszta lappal újrakezdeni a kapcsolatukat. Szüksége lesz ugyanis a másik fél segítségére, de ha tovább táplálja az ellenséges hangulatot, el fognak fordulni Öntől. Egyedül hiába is próbálkozna, folyamatosan falakba ütközik. Nyugodjon meg, legyen türelmes, így könnyebb lesz a sérelmek elfelejtése. Összpontosítson a céljaira, hiszen csak így lesz képes azon az úton maradni, amit kitűzött maga elé.

Nehezen találja a saját útját, így inkább igyekszik másokhoz csatlakozni. Ne engedje azonban, hogy kihasználják, a környezetében élők ugyanis hamar észreveszik, mennyire bizonytalan, ezért próbálják irányítani. Ragaszkodjon bizonyos elképzeléseihez, amelyek talán csak apró lépések lennének, de most sokat segítenek abban, hogy képes legyen talpon maradni. Pihenésre, lazításra lesz szüksége, teremtse meg ennek lehetőségét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Határozott, vannak elképzelései, melyekhez ragaszkodik még akkor is, ha a környezetében élők ezt kétkedve is fogadják. Járj a saját útját, de hallgasson azokra a tanácsokra, melyek óvatosságra és lassításra intik. Nem kell fejjel rohannia a falnak, ha kényelmes tempóban halad, akkor is célba érhet, de közben önmagát se terheli túl. És végül az eredmények sem maradnak el, a befektetett energia megtérül a szép sikerekben.

Keressen maga mellé segítőket, még ha most még nem is érzi ennek szükségességét. Fáradt, nehezen megy az összpontosítás, így nem árt, ha valaki időben figyelmezteti, nem amikor már hibázott. Olyan emberekben bízzon meg, akik már bebizonyították, hogy valóban az Ön érdekeit tartják szem előtt, nem is akarják kihasználni a bizonytalanságát. Az eredmények végül közösen elért sikerekként összekovácsolja Önöket.

