Napi horoszkóp - 2017. április 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kell mindenkinek megfelelnie, ilyen célt ne is tűzzön ki maga elé. Inkább figyeljen arra, Ön mit szeretne elvégezni, milyen teljesítménnyel lenne elégedett. Ez nem egy olyan út, ami csak az Ön érdekeit szolgálná, ha sikerül úgy megfogalmazni az elképzeléseit, hogy másokat is cselekvésre késztet, képes lesz segítséget találni. Azokra figyeljen, akik elkísérik, a kívülállók véleménye ebben az esetben nem lehet mérvadó.

Azoknak, akik keresik a társaságát, adjon lehetőséget, hogy közelebb kerüljenek Önhöz. Talán közöttük találja majd meg a hiányzó segítséget. Szüksége lenne új irányra, már nézőpontra, hiszen eddig nem sikerült rálelnie a megoldásra. Legyen nyitott és befogadó, hogy észrevehesse a lehetőségeket, amelyek megnyílnak Ön előtt. Ne rettenjen meg az ismeretlentől, hiszen a rutin eddig nem szolgált megfelelő tanácsokkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem halogathatja tovább, foglalkoznia kell bizonyos feladatokkal. A határidők vészesen közelednek, emiatt egyre feszültebb. Addig próbálja kézbe venni az ügyeket, amíg nem kell kapkodnia, kényelmes tempóban is elvégezheti, ami Önre vár. Ha tovább halogatja, végképp elveszíti a türelmét és egyre nő a hibázás lehetősége is. Tudja le inkább mielőbb ezeket a kötelezettségeket, hogy az esti órákban már lelkiismeret-furdalás nélkül pihenhessen.

Bár Ön tele van lendülettel, ez nem mondható el a környezetében élőkről. Így aztán csak olyan tervet szőjön, amelyet egyedül is képes lesz kivitelezni. Ideig-óráig ugyan akad segítsége, de azt a tempót, amit diktál, hosszútávon más nem fogja bírni. Ha jól osztja be az erejét és az idejét, végül elégedett lehet a teljesítményével és minden olyan eredményt elér, amelyet fontosnak tart ahhoz, megnyugodjon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szeret titokzatosnak tűnni, de most ezzel éppen az ellenkező hatást éri el. A másik fél hamar elveszíti az érdeklődését az Ön irányába, ha nem kap egyértelmű válaszokat a kérdéseire. Döntse el, szeretné-e maga mellett tudni hosszabb távon is, mert akkor meg kell nyílnia előtte. Ha azonban úgy gondolja, egyedül folytatná az útját, legyen egyértelmű és tisztázza ezt, ne húzza az időt a kétértelmű jelzéseivel.

A valódi megnyugvást az hozná meg, ha végre ledolgozná minden hátralékát. Hiába keres új kihívásokat, ér el váratlan eredményeket, az így kapott figyelem és elismerés csak átmenetileg segítik Önt ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség. Hiszen a valódi okot nem szünteti meg, csak eltereli róla a saját és mások figyelmét. Nem támasztanak Önnel szemben teljesíthetetlen elvárásokat, ne próbáljon menekülni előle.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fontos ápolni a kapcsolatait, hiszen már számos esetben megtapasztalta, hogy egyedül nem boldogul. Ha azonban csak akkor fordítja figyelmét a környezetében élőkre, amikor Önnek van erre szüksége, hamar elveszíti a bizalmukat. Most nincs annyi elintézetlen feladata, érdemes lenne kicsit körbetekinteni, hol vehetnék hasznát tudásának, tapasztalatának. Ha csak pár jó tanáccsal szolgál, már sokat tesz annak érdekében, hogy a későbbiekben ne maradjon magára.

Tele van tervekkel, pedig fáradtan ébredt. Abban bízik, ha átlendül a holtponton, minden egyszerűbb lesz. Ne bosszankodjon, ha mégis módosítania kell az elképzeléseit, mivel nem tud talpra állni. Haladjon lépésenként előre, ne nézzen messze előre, mindig csak a következő feladatra összpontosítson. Bár a lendülete nem az igazi, végül mégis számos kötelezettségét tudja elintézni úgy, hogy még a szeretteire is marad energiája.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kerülje a feszült helyzeteket, hiszen egyébként sincs csúcsformában. Azt a kevés energiáját, ami van, igyekezzen olyan feladatokba fektetni, melyeknél számíthat sikerre. Ez adhat ugyanis erőt a talpon maradáshoz. Szüksége van arra, hogy eredményeket mutasson fel, így képes ugyanis elhitetni magával, hogy hasznos mindaz, amit tesz. Az önbizalma ugyan lassan rázódik helyre, de fontos lépéseket tesz meg ennek érdekében.

Nehéz döntést kell meghoznia, ezért fontos, hogy nyugodt legyen. Most nem kapkodhat, minden körülményt mérlegelnie kell. Emiatt bizonyos feladatokat félre kell tennie, de most nem gondolkodhat rövidtávban, hiszen a következmények messze előremutatnak, az átmeneti könnyebbségért komoly árat kell fizetnie. Legyen megfontolt és türelmes, hogy a választott úton valóban végig tudjon úgy menni, ahogyan szeretne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár szívesen vonulna félre, ez nem viszi közelebb a megoldáshoz. Nem szívesen beszél a problémájáról és talán ezt el is kerülheti, de ha olyan emberek között mozog, akik nyugalmat árasztanak, Önnek is segítenek ellazulni. Most erre van a legnagyobb szüksége, hiszen amíg görcsösen csak a gondjaira tud gondolni, nem lesz képes továbblépni. Próbálja elterelni a figyelmét azzal, hogy másoknak segít, esetleg könnyen elérhető célokat tűz ki maga elé.

Ne engedje, hogy a környezetéből érkező feszültség Önre is átragadjon. Ha képes megőrizni a nyugalmát, végül ezt megteremtheti maga körül is. Így lesz lehetősége végül azokkal a feladatokkal is foglalkozni, melyeket betervezett. Tudja, hogy közelednek a határidők, így sokáig már nem halogathat bizonyos kötelezettségeket még akkor sem, ha nem szívesen veszi kézbe azokat. Ha nem is menekül, de kerülje a kényes helyzeteket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



