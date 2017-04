Napi horoszkóp - 2017. április 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A tavaszi nagytakarítás ne csak a lakást érintse. Ideje lenne a kapcsolatait is rendezni, ahogyan érdemes lenne leltárba venni az elért eredményeket. Talán nem is áll olyan rosszul az újévi fogadalmaival, Tudjon ennek örülni, ha továbbra is ilyen töretlen ütemben szeretne előre haladni. Sok új ember lépett az életébe az elmúlt rövid időszakban, gondolkodjon el azon, vajon őket milyen szándék vezérelte az útjába.

Bár nem szereti a váratlan eseményeket, most azonban ez egy Ön számára kellemes élményt jelenthet. Ne bosszankodjon, bátran adja át magát az élvezeteknek, a feladatai meg fogják várni. Végre úgy lehet együtt a szeretteivel, hogy nincsenek kötöttségek, elvárások, egyszerűen csak egymás társaságát és a közös programot élvezik. Szüksége volt már erre a lazításra, kicsit megfeledkezhet a kötelezettségeiről.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szeret tervezgetni még akkor is, ha tudja, a tettek mezejére nem léphet. Most is boldogan merül el a gondolataiban és képzeli el, hogyan fogja egy újabb álmát elérni, Legyen azonban reális, ne feledkezzen meg a nehézségekről se. Hiszen tudja, akadályok és harc nélkül nincsenek sikerek. Áldozatot kell majd hoznia, készüljön fel erre már előre, hogy majd odaérkezve ez ne érje váratlanul.

Ha sikerül egy célját elérni, nem dől hátra kényelmesen, azonnal új kihívás után néz. Így azonban nem nagyon fog lazítani, ahogy halad előre az idő, úgy lesz egyre fáradtabb és feszültebb. Pedig semmi nem indokolja, hogy ennyire túlhajszolja magát, hiszen ezek az eredmények egy olyan terv részei, melynek megvalósításával még várnia kell. Tudjon kikapcsolódni és töltekezni szerettei körében, ha nem szeretne túl korán kiégni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valakivel beszélnie kell, hiszen már napok óta képtelen egyedül továbblépni. Keresse meg azt a személyt, akinek van már tapasztalata azon a téren, ahol Ön most eltévedt és megbízhat benne annyira, hogy elmondhassa a gondolatait minden szégyenkezés nélkül. Amíg nem nyílik meg előtte teljesen, hiába is próbálna tanácsot adni, az nem lenne használható. Csak akkor tud valódi válaszokat adni, ha a teljes igazságot ismeri.

Olyankor kell a fontos kérdésekben dönteni, amikor nyugodt és nem zavarják. Most meg tudja teremteni ennek lehetőségét, ne halogassa tovább. A belső feszültség lassan felemészti, de eddig csak felületesen tudta kezelni a problémát. Ásson le a gyökerekig, ne elégedjen meg azzal, hogy megint csak olyan elhatározásokat hoz meg, melyek rövid időre ugyan nyugalmat teremt, de hosszú távon csak újabb kérdéseket vet fel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az elképzelései nem csak Önre vannak következményekkel, de szeretteinek is számítania kell bizonyos változásokra. Ezért meg kell velük beszélni, ha nem akar folyamatosan falakba ütközni. Az előrehaladás csak úgy lehetséges, ha ők is kiállnak amellett, amit a fejébe vett. Ezzel egyúttal a külvilágnak is megmutathatják, hogy még mindig összetartoznak, képesek közösen kiállni egy ügyért, amelyet fontosnak éreznek.

Éljen azzal a lehetőséggel, amely váratlanul hullik az ölébe. Bár voltak tervei erre a napra, de ez az alkalom, ami most kínálkozik, sokkal több eredménnyel kecsegtet, mint az Ön elképzelései. Néha az ilyen véletlenek is lehetnek hasznosak, még ha Ön emiatt általában bosszankodik. Hallgasson azokra, akik az új utat javasolják, hiszen ők több tapasztalattal rendelkeznek az adott kérdésben, mint Ön.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon, hiszen így is fáradt, nehezen megy az összpontosítás. Nem hiányzik Önnek a hibázás, mert ez akár komolyabb következményekkel is járhat. Kérjen segítséget, ha úgy érzi, egyedül nem boldogul. Néha elég egy jól hasznosítható tanács vagy pár biztató szó, Önnek sincs ennél többre szüksége. Elveszítette a hitet önmagában, de ha megerősítik az önbizalmát, ismét talpra állhat.

Megvan az ideje az álmodozásnak is, de most két lábbal kell a talajon állnia. Egy olyan probléma merül fel, amely hideg fejet és legfőképpen az érzelmek teljes kizárását igényli. Félre kell tennie a múltat, nem gondolkodhat az emberekben, a tényeknek és az érveknek kell a főszerepet játszani. Lelkileg megterhelő, ugyanakkor szellemileg kifejezetten izgalmas kalandozás ez a nap, de Ön remekül képes helytállni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár Öntől kérnek tanácsot, érzi, hogy jobb lenne ebből kimaradni. Legyen diplomatikus, hogy ne bántsa meg az érintetteket, de egyértelműen adja a tudtukra, hogy most nem számíthatnak Önre. Nem csak azért, mert nem szívesen választana közülük, de azt is látja, hogy a részletekben rejlik a lényeg, márpedig ezt csak ők ismerik. Teremtsen körülöttük nyugalmat, hogy ilyen hangulatban tudják megbeszélni a problémát.

A célba érkezés után elmaradt a nagy megkönnyebbülés érzése. Mintha még mindig lennének elvarratlan szálak, de ezeket sehol nem találja. Talán éppen azért, mert rossz helyen keresi. Van, amikor maga az út a lényeg, nem az elért eredmény. Ha ilyen szemmel mérlegeli az eseményeket, megtalálja a tanulságot, megérti, miért kellett azokkal a bizonyos akadályokkal megküzdenie. Bár a felismerés miatt elkeseredik, de a végén belátja, ennek így kellett történnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



