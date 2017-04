Napi horoszkóp - 2017. április 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem szeretne ezen a napon is csak a kötelezettségeire gondolni, ezért igyekszik azokat rangsorolni és a kevésbé fontosakat nyugodt szívvel félre is teszi. Így sem lesz sok ideje a szeretteivel foglalkozni és ez lassan felemészti. Próbál folyamatosan lehetőséget keresni, hogyan lehetnének többet együtt és az úgy alakuljon, hogy valóban a kapcsolatukat szolgálja, nem csak elrohannak egymás mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen a tervei között közös program a családtagokkal is, hiszen az utóbbi időben erre nem tudott akkora hangsúlyt fektetni, mint szerette volna. Nem az a lényeg, hogy egyszerre mindannyian ugyanazt tegyék, de külön-külön mindenkivel talál lehetőséget arra, hogy kicsit közelebb kerüljenek. Van, aki akár még a segítségére is lehet, míg másokkal egy kellemes beszélgetés során tisztázzák a nézeteltérésüket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen most fontosabb a kapcsolatok ápolása, mint a feladatai. Bátran mozduljon ki otthonról, felejtse el nyugodtan a teendőit, ha egy közös program kínálkozik. A kikapcsolódásra Önnek is ugyanolyan nagy szüksége lenne, mint a szeretteinek, ne vegye el tőlük a lehetőséget, hogy mindannyian együtt lehetnek és végre egy kicsit elbeszélgethetnek. Egyébként is akadnak tervei, amelyeket nem árt egyeztetni velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megfeledkezett egy korábban tett ígéretéről, de még éppen idejében figyelmeztetik rá. Így ugyan a mai nap tervei borulnak, de sokkal szívesebben is foglalkozik azzal az üggyel, melyet így most nem halogathat tovább. Bár végül tartani tudja az adott szavát, de legközelebb legyen figyelmesebb, hiszen ez most nem Önön múlt. Kissé szétszórt, túl is vállalta magát, de erre most még következmények nélkül hívták fel a figyelmét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Meg kell hoznia egy komoly döntést, és amíg ez nem születik meg, nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. Még számos információt kell begyűjtenie, de ne várakozzon most már, hiszen a családi béke kerül így veszélybe. Mihamarabb lépjen a tettek mezejére, még ha most egyedül is kell elindulnia. Próbáljon higgadt maradni és felszabadulva a teher alól kárpótolni azokat, akiket megbántott éles szókimondásával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most hiába próbál közeledni, falakba ütközik. Adjon időt a másik félnek, hogy feldolgozza az eseményeket és utána már ő is érezni fogja, szüksége van a segítségére. Adja tudtára, hogy Önre bármikor számíthat és megérti, min megy át. Nagy tapasztalattal rendelkezik sajnos ebben a kérdésben, ezt az érintett is tudja, így élni fog az ajánlatával, de még magányra vágyik. A történet ugyan nem felemelő, Önök mégis közelebb kerülnek egymáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg nem tudja megfogalmazni, mi is bántja, nehéz Önnek segíteni. Ne várja el a szeretteitől, hogy kitalálják, mire is van igazából szüksége. Amíg Ön visszavonul, ők is ezt fogják tenni, nyitnia kell feléjük, ha a megoldást tőlük reméli. Próbálja meg szavakba önteni a gondolatait, nem baj, ha csapong, ők már így is érteni fogják. Így nyer értelmet a probléma, hiszen általa közelebb kerülnek egymáshoz, végre őszintén tudnak beszélni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak annak tud segíteni, aki ezt el is fogadja. Hiába próbálja tanáccsal ellátni a szeretteit, ők a saját útjukat akarják járni. Meg kell ezt értenie, ha nem szeretné úgy érezni, feleslegesen jártatja a száját. Támogathatja őket azonban abban is, hogy elérjék az általuk kitűzött célokat. Ha így cselekszik, egyúttal azt is érezteti velük, valóban fontosnak tartja őket, hiszen képes a saját érdekeit is háttérbe szorítani az érdekükben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ezen a napon végre szabadjára engedheti az érzelmeit. Próbáljon azonban nem rátelepedni ezzel azokra, akikkel találkozik. Az elfogadás és a megértés is ugyanannyira fontos, mint éreztetni velük, hogy számíthatnak Önre. Ha őszintén közeledik a szerettei felé, ugyanezt kapja vissza tőlük, így vége tisztázhatnak számos olyan nézeteltérést, amelye mérgezte a kapcsolatukat, ám eddig időhiány miatt nem tudták megbeszélni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja megfogalmazni, ami foglalkoztatja Önt, anélkül ugyanis hiába reménykedik segítségben. A gondolataiba senki nem lát bele, így aztán nem adhatnak választ azokra a kérdésekre, melyek a fejében cikáznak. Addig azonban képtelen megnyugodni, amíg nem tisztázzák az ügyet, ezért mindenképpen meg kell nyílnia azok előtt, akiktől reméli az iránymutatást, az olyan tanácsokat, amelyeket hasznosítani is tud.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, hiszen így az energiáit a valóban fontos dolgoknak szentelheti. Tele van tervekkel, de érezte, hogy ez meghaladja a képességeit, ha közben másokért is Önnek kell felelősséget vállalni. Ha azonban most csak a saját érdekeit tartja szem előtt, végre foglalkozhat azokkal a feladatokkal, melyek kikapcsolják, lehetőséget biztosítanak arra, hogy kicsit önmagára figyeljen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne csak az elvégzendő feladatok legyenek fontosak, a szerettei is számítanak Önre. Nem azért keresik a társaságát, hogy Önnek bosszúságot okozzanak, reménykednek abban, szolgál számukra használható tanácsokkal. Maradjon nyugodt, ha megzavarják és hallgassa őket végig türelmesen. Bár nem könnyű így tartania a tervét, de talán az nem is annyira lényeges, mint a családi béke helyreállítása, fenntartása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp