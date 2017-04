Napi horoszkóp - 2017. április 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Készen áll arra, hogy elinduljon az új úton. Már régóta tervezgette, de eddig hiányzott Önből a kezdeti lendület. Most azonban elszánta magát, hogy megtegye a legfontosabb lépést, az elsőt. Ne lepődjön meg, ha a környezetében élők kétkedve fogadják az elképzeléseit, hiszen ők nem is sejtették, hogy ilyen változások bevezetését vette fejbe. Legyen velük türelmes és megértő, így megnyerheti őket az ügyének.

Csak akkor mondja ki a döntését, ha valóban minden következményt számba vett. Mérlegelnie kell, hiszen az, amit választ, hosszú távra meghatározza a folytatást. Nem térhet majd le, hiszen nem lesz lehetősége már másfelé menni. Most kérjen tanácsot azoktól, akik rendelkeznek már tapasztalattal, hiszen most még megvan a lehetősége szabadon kijelölni az irányt annak tudatában, milyen akadályok várnak Önre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak akkor számíthat megértésre, ha minden információt megad ehhez. Ne várja el, hogy olvassanak a gondolataiban, mondja ki mindazt, ami megfogalmazódott Önben. Megkaphatja a válaszokat, ha felteszi a kérdéseit. Legyen nyugodt és elfogadó, hiszen csak akkor lesznek őszinték Önnel, ha azt látják, képes lesz meghallani azt, amit mondanak. Ne akarjon belemagyarázni semmit, csak azt értelmezze, amit mondanak Önnek.

Most már bízhat abban, hogy végérvényesen lezárták a kénye kérdést. Időről időre szembesülnie kellett azzal, hogy valakiben maradt tüske, de ma még utoljára megbeszélik, és végre pontot tehetnek az ügy végére. Mindenki elmondta a véleményét, igyekeztek közös nevezőre jutni. Aki nem volt képes azonosulni ezzel, távozott, de akik maradtak, már képesek lesznek a kitűzött célokért harcolni, félretéve akár a saját érdekeiket is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem az a lényeg, mennyit tesz, hanem azt, milyen minőségű munkát ad ki a kezeiből. Éppen ezért ne vállalja túl magát, mert a kapkodással nem olyan eredményeket tud felmutatni, amit elvár saját magától. Márpedig csak akkor lesz elégedett, ha képes lesz az elképzeléseit megvalósítani és itt az egyik legfontosabb, hogy nem hibázik, tökéletes teljesítményt nyújt, amiről a környezetében élők is csak elismerően nyilatkozhatnak.

Ne akarjon mindenkinek megfelelni, olyan emberekkel vegye körbe magát, akik Önnel közös vagy nagyon hasonló célokért harcolnak. Így együtt haladhatnak és a teljesítményével támogatást adhat nekik, miközben a saját feladatait sem kell félretennie. Bizonyítsa be, hogy képes az akadályokkal megküzdeni, ha valóban fontosnak tart egy ügyet, ezzel egyúttal példát is mutat azoknak, akik hasonlóan Önhöz, elveszítették a hitüket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A sikerek mögött is állnak hibák. Persze efelett hajlamos elsiklani az ember, hiszen az eredményeknek örül. Ön azonban szereti elemezni az eseményeket és így színfalak mögé nézni. Most is egy ilyen folyamat veszi kezdetét, amit a környezetében élők értetlenkedve fogadnak. Hiszen az Ön arcán nem a felhőtlen boldogságot látni, sokkal inkább az elégedetlenséget, nyugtalanságot. Vonuljon inkább félre, így nem zavarják.

Miközben Ön már nem hisz saját magában, a környezetében élők reménykedve várják Öntől a megoldást. Ne mutassa ki a bizonytalanságát, próbálja összeszedni a gondolatait. Képes lesz kilábalni a reményvesztettség gödréből, ha arra figyel, hogyan érhetnek célba. Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, adjon erőt Önnek az, hogy számítanak Önre. Képes megfelelni az elvárásoknak, bár ehhez bizonyos korlátokat le kell bontania.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálja kizárni a zavaró tényezőket és csak a saját feladataira összpontosítson. Túl sokat vállalt magára és ezt most már kezdi érezni. Sok munka vár Önre annak érdekében, hogy az adott szavát tartani tudja. Jönni fognak az eredmények, ha valóban képes lesz összeszedni a gondolatait és egy olyan tervet összeállítani, amelyet fegyelmezetten és határozottan haladva tartani is tud. Most nem keseredhet el, hiszen a megbízhatósága a tét.

Ha már önmagával sem találja meg a közös hangot, még nehezebb helyzetbe kerülnek a környezetében élők. Vonuljon inkább félre, amíg rendezi a sorokat. Egyelőre nem látja maga előtt azt az utat, amelyet be kell járnia annak érdekében, hogy a kitűzött céljait elérje. Amíg irányt keres, nem is javul a hangulata, így valóban indokolt lenne mindezt egyedül megtenni. Ha már vannak tervei, bátran kérhet segítséget.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most még menekülhet a munkába, de a végleges megoldást nem ez jelenti. Tudja le a kötelezettségeit, hiszen már ez is némi megnyugvást okoz, de utána vonuljon félre, hogy elmerülhessen a gondolataiba. Meg kell keresnie a probléma forrását és az illetékessel megbeszélni. Álljon elő olyan tervvel, amelyet meg is tud védeni, ha ellenállásba ütközne. Az elképzelései ugyanis nem kivitelezhetetlenek, de valóban meglepőek.

Ahhoz, hogy megtalálja a megoldást, el kell távolodnia a problémától. Próbáljon úgy tekinteni arra, mintha nem a sajátja lenne. Vajon mit javasolna, ha valaki felkeresné ezekkel a kérdésekkel. Ha ilyen szemlélettel keresi a válaszokat, hamarabb ér célba. Ez persze azzal is jár, hogy önmaga elé épít akadályokat, de elszántsággal és határozottsággal képes lesz azokat elbontani és végül elérni a kitűzött célokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



