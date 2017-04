Napi horoszkóp - 2017. április 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy sarokba szorítsák, mert a rögtönzés most nem az erőssége. Egyébként is szereti alaposan megfontolni a döntéseit, de most különösen nehezére esne gyorsan megtalálni azokat a válaszokat, amelyekkel elégedett lenne. Olyan következményeket is számításba kell vennie, amelyek az első pillanatokban rejtve maradnak, de kellő megfontoltsággal és nyugalommal ezeket is észreveszi és így fel tud rájuk készülni.

Nehezen indul a nap, de nem engedi, hogy az elkeseredettség eluralkodjon Önön. Képes megkeresni azokat a könnyen elérető célokat, amelyek segítenek átlendülni a holtponton és így már azt is tudja, érdemes lesz elindulni. Ha már jönnek az eredmények, könnyebben talál újabb ösztönző erőt és a folytatáshoz nem is lesz szüksége külső segítségre. Sokat tanul abból, ahogyan sikerül a problémáit kezelni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem elég csak a felszínt kapargatni, ha valódi megoldást keres, le kell ásnia a probléma gyökeréig. Ehhez sajnos olyan sebeket kell feltépni, amelyek nem csak Önnek okoznak fájdalmat, de csak akkor tudnak továbblépni, ha most meghozzák ezeket döntéseket. Adjon időt minden félnek, hogy ezt megértsék és elfogadják, hiszen most még csak Ön készült fel ezekre a lépésekre, de végül mindannyian egyet fognak ebben érteni.

Ne ijedjen meg az Önre váró akadályoktól. Első ránézésre valóban leküzdhetetlennek tűnnek, de az elszántsága elég lesz ahhoz, hogy megbirkózzon velük. A céljait tartsa szem előtt, hiszen azok fontosak az Ön számára. A megfelelő pillanatban segítséget is kap, ráadásul egy olyan személytől, akiről nem is gondolta volna, hogy fontosnak tartja az Ön küzdelmét. Most mégis bebizonyítja, hogy számíthat rá.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Járjon nyitott szemmel, olyan dolgokat láthat meg, melyet igyekeznek elrejteni Ön elől. Most azonban éber és igyekszik valóban minden részletre ügyelni, mert érzi, hogy valaki rossz szándékkal közeledik Önhöz. A bizalmatlansága nem véletlen, az utóbbi idők sikerei miatt az irigyei valóban támadásba lendültek. Természetesen nem feledkezik meg a kötelezettségeiről sem, hiszen tudja, hogy most nem hibázhat.

Szívesebben vonulna félre, azonban akik ismerik, ezt nem hagyják. Nem véletlenül, hiszen tudják, hogy ez csak menekülés lenne a valóság elől. Egyedül nem lesz képes megbirkózni a problémával, szüksége lesz olyan támogatásra, amit csak ők tudnak megadni. Fogadja el tőlük, így gyorsabban átlendülhet a holtponton. Most elsősorban lélekben kell megerősödnie, vissza kell nyernie az önbizalmát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fontos szerepet kapnak azok, akik kitartottak Ön mellett. Átlendült a holtponton és ismét készen áll arra, hogy másoknak segítsen. Keresi ezért azok társaságát, akik nem hagyták magára, mert végre viszonozhatja nekik a támogatásukat. Ne legyen azonban tolakodó, lehet, hogy csak a puszta jelenlétére lesz szükség. Nyugodt és erőt sugároz, már ez olyan energia, amiből táplálkozhatnak, akik ezt igénylik.

Ne csak azt vegye észre, amit megmutatnak Önnek, tudjon olvasni a sorok között is. A lényeg éppen a részletekben rejlik és az Ön tisztánlátása szükséges ahhoz, hogy ez napvilágra kerüljön. Akiket ezzel megkímél attól, hogy tévútra kerüljenek, nem lesznek hálátlanok. Gondolja át, mely kötelezettségeinél közelednek a határidők, ha ezeket nem is zárhatja le, de az előkészületeket már megkezdheti.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne vállalja magára a döntőbíró szerepét, mert ez most nem lenne hálás feladat. Mindkét félnek van igazsága, de nem hajlandóak ezt beismerni. Hiába is igyekezne őket egy közös irányba terelni, a személyes sértettségük megakadályozza őket abban, hogy ezt elfogadják. Vonuljon inkább vissza, fordítsa figyelmét a saját problémáira, hiszen azokból is akad olyan, amelyre érdemes lenne megoldásokat keresni.

Hiába magyarázkodik, ez süket fülekre talál. Tettekkel próbálja meg bizonyítani az elhivatottságát. Fontosnak tartja a célokat, még ha az elmúlt napokban el is hanyagolta. Most azonban ismét teljes erőbedobással képes harcolni, így bátran keresse azokat az akadályokat, amelyek elől eddig menekült. Az eredmények mások számára is világossá teszik, hogy valóban lehet Önre számítani, visszanyeri az elvesztett bizalmat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak azokat a feladatokat vegye kézbe, melyekkel könnyedén képes megbirkózni. Most z akadályok láttán inkább feladná, minthogy a kihívást venné észre. Nem szívesen harcol, fáradtnak érzi magát. Így sem kell azonban tétlenkednie, hiszen vannak olyan elmaradásai, melyek kiszámítható nehézséget jelentenek, így bátran belekezdhet. Álljon meg néha és tekintsen vissza, hogy a sikerek erőt adhassanak a folytatáshoz.

Próbáljon másokra is tekintettel lenni, mert szüksége lesz segítségre. Ezt azonban csak úgy kaphatja meg, ha Ön is nyújt valamit cserébe. Legyen ez akár csak annyi, hogy csendesen meghallgatja, mutassa meg, hogy lehet Önre ebben is számítani. Mindig legyen ideje arra, hogy a környezetében élők kiönthessék a szívüket, mert sokat tanulhat abból is, ahogyan ők szavakba öntik a fájdalmukat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



