Napi horoszkóp - 2017. április 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Készüljön fel arra, hogy nem a tervei szerint alakul a napja. Egy olyan lehetőség kínálkozik, amelyet képtelen visszautasítani. Mindenről megfeledkezve indul el az új úton, a lelkesedése hajtja előre. A környezetében élők azonban hamar emlékeztetik a feladataira, ezt nem róhatja fel nekik. Érthető, ha az újdonság izgalmasabbnak tűnik és szívesebben foglalkozna azzal, de ez nem jelentheti azt, hogy félreteheti a kötelezettségeit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hinni kell önmagában és abban, hogy minden rossz véget ér egyszer. Nehéz most még meglátni a fényt maga előtt, de ha nem adja fel, átlendül a holtponton. Addig is próbáljon kisebb lépéseket megtenni, ne engedje, hogy az elkeseredés átvegye az irányítást Ön felett. Örüljön minden elért eredménynek, tudja értékelni azt, hogy képes volt talpon maradni. Most még ez is egy olyan siker, amiért megérdemli a jutalmat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azt látja, hogy így nem mehet tovább, de még nem tudja, hol is kellene változtatni. Ez belső feszültséget ébreszt Önben, nehezen tud a feladataira összpontosítani. Mégis igyekezzen a napi teendőit ellátni addig, amíg rátalál az új útjára. Nem égethet fel maga mögött minden hidat, ezért fontos, hogy a jelenlegi helyzetben is helytálljon, hiszen ide is vissza fog még térni, nem mindegy, milyen emléket hagy maga mögött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Itt áll a változás kapujában, de fél elindulni. Pedig már jó ideje tudta, hogy elérkezik ez a pillanat, felkészült a várható nehézségekre, de nem szívesen engedi el a múltját. Nem is kell megszakítania a kapcsolatokat csak azért, mert új célokért száll harcba. Válassza el a kettőt és képes lesz összehangolni végül ezeket a területeket. Az új nem kell, hogy azt jelentse, hogy a régivel szakít, hiszen a kettő nem zárja ki egymást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne akarja egyedül leküzdeni az akadályokat, amelyek várnak Önre. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ez csak addig tart, amíg minden az elképzelései szerint alakul. Ha azonban egy nehézség mégsem úgy jelentkezik, ahogyan arra Ön felkészült, a lelkesedése alábbhagy és hajlamos lehet mindent feladni. Ilyenkor jön jól az a támasz, amit a környezetében élőktől kaphat, akik nem csak biztatják, tanácsokkal is szolgálhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja elsimítani a nézeteltéréseket, mert feszült légkörben nehezen tud összpontosítani. Bár most úgy érzi, csak vesztegeti az idejét, ennél fontosabb dolga is lenne, de tekintsen erre úgy, mint egy fontos előkészületi lépésre. Nem csak a környezetében élőket kell megnyugtatnia, Önnek is át kell állítania a gondolatait, erre ez remek lehetőség. Amíg érvel és információkat oszt meg, egyúttal átgondolja a saját teendőit is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lépésről lépésre haladjon, ne legyen egyszerre több olyan ügy is folyamatban, amelyet Önnek kell irányítani, Most ugyanis képtelen lesz mindent úgy kézben tartani, hogy ne hibázzon. De nem is kell kapkodnia, hiszen szépen haladt eddig is, a határidők ugyan közelednek, de Ön mindent alaposan előkészítetett, így csak az utolsó simítások vannak hátra. Nyugodtan, célirányosan tevékenykedjen, így végül az eredmények sem maradnak el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne azt keresse, ki hibázott, hanem hogy hogyan lehet helyrehozni. Ez viszi ugyanis előre, a bűnbakkeresés nem. A problémát meg kell oldani, addig ugyanis nincs folytatás, amíg ezt az ügyet nem zárják le. Legyen türelmes és nyugodt, hogy valóban arra tudjon összpontosítani, ami hasznos. Ne engedje, hogy az indulatai magukkal ragadják. Ha végül mindent elsimított, vonja le a tanulságot, a tapasztalatai alapján mehet tovább az útján.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A kezdet nehéz, ezt tudja. De ha bízik a sikerben, képes lesz ezen a ponton átlendülni és végül mégiscsak elindulni. Hit nélkül azonban nem lehet csatát nyerni, ezért mindenképpen rendeznie kell a gondolatait, ha valóban szeretné a kitűzött célokat elérni. Elszántság és kitartás szükséges lesz ahhoz, hogy az akadályokat leküzdje, de ezek már menet közben kialakulnak, hiszen az eredmények jönnek folyamatosan.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem csak a lendület hiányzik Önből, de most még a hit is, hogy képes lesz megbirkózni az akadályokkal. Így azonban nem is érdemes elindulni egy olyan úton, ahol számos nehézséggel kell megbirkózni. Maradjon olyan területen, ahol már ismeri a buktatókat, így meg tudja tervezni a lépéseit. Ha látja, merre tart, könnyebben tud továbblépni és nem kell megfutamodnia, ha mégis valami ismeretlennel találkozik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tervezze meg a lépéseit, ne rögtönözzön. Most ugyanis nehezen veszi az akadályokat, ha még ehhez az is társul, hogy gyors döntéseket várnak el Öntől, hamar feladná. Vonuljon inkább félre a saját elképzeléseivel, ezek megvalósításába fektesse az energiáit. Nem vágyik most arra, hogy a környezetében élők elismerjék, sokkal inkább a saját elvárásainak igyekszik megfelelni és ez a jelenlegi állapotát figyelembe véve éppen elég.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálják irányítani, úgy befolyásolni, ami nem az Ön érdekeit szolgálja, Ezt azonban hamar felismeri és még időben ki tud szállni a csapdából, amit Önnek állítottak. Az éberségére azonban továbbra is szüksége lesz, mert ellenfelei nem adják fel ilyen könnyen. Próbáljon kicsit visszavonulni, hogy ne legyen a szemük előtt, így egy kis időt nyerhet és felkészülhet a következő támadásukra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp