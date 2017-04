Napi horoszkóp - 2017. április 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Falakba ütközik, de nem adja fel. Ha nem is sikerül olyan ütemben előrehaladni, ahogy eltervezte, mégis érzi, hogy folytatnia kell, amit elkezdett. Átmeneti nehézségnek tekinti azokat az akadályokat, amelyek az útját állják. A kitartásának köszönhetően nem csak eredményeket tud felmutatni, de olyan embereket is maga mellé állítani, akik eddig kétkedve tekintettek Önre, nem hittek abban, hogy elérhetőek a kitűzött célok.

Ne arra gondoljon, miért nem érheti el a céljait, szedje össze az érveket amellett, miért érdemes küzdeni. Ha az előnyöket látja maga előtt, eltörpülnek az akadályok. Önmagával szemben kell elvárásokat támasztania, hiszen ezeket tudja teljesíteni is. Ne akarjon másokat irányítani, önmagára figyeljen csak. Ha jó példával jár elől, követői is akadnak anélkül, hogy keresnie kellene őket, önként ajánlják fel a segítségüket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elhatározta, megvalósította. Persze nem volt ennyire egyszerű, mégis elmondhatja, sokkal kevesebb akadállyal kellett megbirkóznia, mint gondolta volna. Az elszántsága most segítette abban, hogy ne adja fel a nehézségek láttán. Hitt önmagában, nem kifogásokat, hanem megoldásokat keresett. Bár minden ilyen egyszerű lenne, de az élet bizonyos területein ez kevésnek bizonyul. Most mégse ez keserítse el, hanem az elért eredményeknek örüljön.

Amíg nem talál ismét önmagára, addig nehéz lesz a környezetében élőknek megérteni, miért is viselkedik így. Ne várjon el tőlük megértést, ha nem osztja meg a gondolatait velük. Nem szívesen beszél a problémáról, de akkor el kell fogadnia, hogy valóban egyedül kell megküzdeni azokkal. Képes erre, ha a figyelmét arra fordítja, hogy keresse a megoldásokat, nem csak a lehetőséget arra, hogy meneküljön.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Összpontosítson arra, amit csinál. Ha a gondolatai folyamatosan elkalandoznak, nem halad, viszont hibázik. Próbálja meg kiszellőztetni a fejét az új feladatok előtt, ilyenkor engedje el a problémákat. A megoldást mindig arra keresse, amivel foglalkozik, ne a múltbéli sérelmeit elevenítse fel újra és újra. Lesz idő, amikor majd azok feldolgozására is módja nyílik, de ehhez nyugalomra és csendre lesz szüksége.

Próbálja meg kézben tartani az irányítást, legalább a saját idejét önmaga ossza be. Tudnia kell, merre tart, csak így lesz képes talpon maradni. Túl fáradt ahhoz, hogy céltalanul bolyongjon, kellenek az elképzelések ahhoz, hogy a holtpontokon átlendüljön. Ha úgy érzi, már nem tud kellőképpen összpontosítani, iktasson be rövidebb szünetet, ilyenkor lehetősége nyílik arra, hogy megtervezze a következő lépéseket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne vállalja túl magát, mert nem az hozza meg a hőn áhított elismerést. Első lépésként önmagával kellene tisztáznia, mivel lenne elégedett. Nem a külső megítélés ugyanis a fontos, hanem az, hogy Ön higgyen önmagában. Ehhez azonban nem arra van szüksége, hogy a környezetében élők Önre bízhassák a feladataikat, hanem a kitűzött céljait kell elérnie. Apró lépésenként haladjon előre, így az eredmények folyamatosan igazolják, hogy ó úton jár.

Ne engedjen az elképzeléseiből. Nem az okozza ugyanis az elégedettségét, ha mások elvárásainak képes megfelelni, hanem ha a saját terveit megvalósíthatja. Pontosan tudja, mit szeretne elérni, ezért hajlandó áldozatot is hozni. Ezt tartsa szem előtt most, ne pedig a külvilágból érkező jeleket kövesse. Ha a saját útját járhatja, könnyebben veszi az akadályokat is, hiszen így önmagáért harcol, nem másokért.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Itt az ideje, hogy viszonozza azok kitartását, akik nem hagyták magára a bajban. Most, hogy kilábalt a gödörből, ismét tele van energiával és képes a figyelmét másokra fordítani. Elsősorban azoknak legyen segítségére, akik nem hagyták cserben. Sok energiát fordítottak Önre, így elmaradtak a saját feladataikkal, de most az Ön támogatásával mindezt ledolgozhatják. Nem elvárás a részükről, de Ön mégis készséggel áll a rendelkezésükre.

Végre kézbe veheti azokat a feladatokat, melyeket eddig halogatott, mert nem volt ideje foglalkozni velük. Érezte, hogy ez súlyként nehezedik Önre, bár szívesen kalandozott, új kihívásokat keresve, de közben tudatalattija üzent Önnek, ne feledkezzen meg az egyéb kötelezettségeiről sem. Ha képes lesz lezárni a függőben lévő ügyeit, sokkal lendületesebben tudja majd az új céljait is elérni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen osztja meg a gondolatait másokkal, de érzi, hogy ezzel a problémával egyedül nem tud megbirkózni. Olyan személyt keressen, akiben megbízhat, hiszen bizalmába kell fogadnia ahhoz, hogy valóban megértse, mi is foglalkoztatja. Már az nagy könnyebbséget jelent, ha szavakba öntheti mindazt, amit érez, hiszen így mint külső szemlélőként közelít a kérdéshez és így felnyílik a szeme is.

Ne ossza meg a figyelmét, mert ahhoz túl fáradt, hogy képes legyen mindent kézben tartani. Ha azonban összpontosít, határozottan haladhat az úton, amelyet kijelöl maga előtt. Nem feledkezik meg arról sem, hogy a részletekre figyeljen, hiszen többnyire akkor szokott hibázni, amikor csak nagy vonalakban állítja össze a teendők listáját. Most viszont nem érik meglepetések, képes a folyamatokat az elejétől a végéig kézben tartani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



