Napi horoszkóp - 2017. április 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Számítanak Önre, így nem adhatja fel csak azért, mert fáradtnak érzi magát. Az akadályok nem ismeretlenek, így semmi oka megretteni. Mindig a céljaira kell gondolnia, nem a nehézségekre. A holtponton átlendülve már Ön is látni fogja, hogy érdemes volt küzdeni, hiszen az elért eredmények kárpótolják a fáradozásaiért. Azokból kell erőt merítenie, hiszen most nincs lehetősége megállni, hogy pihenhessen.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, így ne csodálkozzon, ha elkerülik a környezetében élők. Talál olyan feladatot, mellyel egyedül is képes lesz megbirkózni, így végül sikerül elterelni a gondolatait a problémákról, ami miatt olyan feszült. Hosszú távon azonban ez nem működik, így mindenképpen megoldást kell keresnie azokra a gondokra, amik miatt Ön is szinte menekül, ha tehetné, még saját maga elől is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a nap vízválasztó lesz bizonyos kapcsolataiban. Akik most nem értik Önt meg, hosszabb távon is kizáródnak azokból az eseményekből, amelyek Önre várnak. Olyan utat tűzött ki maga elé, ami megosztja a környezetében élőket. Ön azonban ragaszkodik ahhoz, hogy végigmenjen rajta, így viszont csak azokkal fog érintkezésbe kerülni, akik elkísérik, támogatják a törekvéseit. Ne akarjon senkit meggyőzni, bízza a döntést mindenkire.

Nehezen tudja kezelni a feszült helyzeteket, ezért próbálja inkább ezeket elkerülni. Nem kell félrevonulnia, ha olyan emberek veszik körbe, akik megértik és igyekeznek a kedvében járni. Keressenek közös feladatokat, hiszen ha egy irányba haladnak, képesek lesznek úgy együttműködni, hogy az minden fél számára gyümölcsöző legyen. Az eredmények láttán végül megnyugodhat, így családi körben már a vitákat is el tudja simítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van lendülettel, de ne vállalja túl magát. Mérje fel a határait és bár azokat megpróbálhatja feszegetni, de tudjon megállni, ha végül egy akadály már valóban leküzdhetetlen jelenleg. Ez nem jelenti azt, hogy fel kell adnia a vágyait, de elképzelhető, hogy el kell napolnia a kivitelezést. Ezen ne bosszankodjon, hiszen tudta, hogy most képzeletben elkalandozott és olyan céljait vette kézbe, melyeket későbbre tervezett.

Csak olyan helyzetekbe menjen bele, ahol tudja, mire számíthat. Az ismeretlen területen hamar elfogyna a lendület és feladná. Márpedig a céljai megérik a küzdelmet, még ha most nem is érez magában ehhez elég erőt. Maradjon meg a rutin feladatainál, a kihívások még várhatnak, ha kicsit erősebb lesz. Ehhez sikerekre lesz szüksége, melyeket elérhet, ha nem kell rögtönöznie vagy kapkodnia.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ön lehet az, aki megteremti a békét még ott is, ahol ez reménytelennek látszik. Árad Önből a nyugalom, ezért is fordulnak Önhöz tanácsért, vagy akár komolyabb nézeteltérések esetén arra is felkérik, tegyen igazságot. Alaposan körbejárja az ilyen témákat, addig nem mondja el a véleményét, amíg nem keresi meg a gyökereket, hiszen tudja, véglegesen csak úgy orvosolhatja, ha valóban az alapoknál kezdik a rendrakást.

Vannak tervei erre a napra, de számolnia kell azzal, hogy a környezetében élők is alakítják azt. Így legyen egy fontossági sorrendje, hogy a határidőkről ne feledkezzen meg a kapkodásban. Mindig az adott feladatra összpontosítson, így elkerülheti, hogy hibázzon. Ezt ugyanis nem engedheti meg magának, hiszen annyi mindennel szeretne foglalkozni, hogy egy ügyet csak egyszer vehet kézbe.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne másoktól várja a megoldást, Önnek kell tennie annak érdekében, hogy előreléphessen. Amíg nem tesz az ügy érdekében egyetlen lépést sem, a környezetébe élők sem tartják fontosnak, hogy harcoljanak érte. Járjon elől jó példával, mutassa meg, hogy képes harcolni, így támogatást is kap majd, ha már fogytán lesz az ereje. Most még azonban van Önben lendület, használja ezt ki és induljon el az úton.

Ne engedje, hogy kicsússzon a kezéből az irányítás. Csak addig lesz képes úrrá lenni a káoszon, amíg pontosan tudja, merre lép tovább. Ha már csak a rögtönzés marad, könnyen elveszíti a fonalat és végül letér a célhoz vezető útról. Legyen nyugodt és türelmes, ne siettesse a folyamatokat. Ha úgy gondolja, ennél többre is képes, keressen más kihívásokat is, esetleg foglalkozzon a korábban elnapolt feladataival.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elsősorban Ön táplálja azt a feszültséget, ami uralkodik a környezetében. Nehéz követni, mivel nincs határozott elképzelése és így kapkod. Másokat okol azonban ezért, önmagában nem is keresi a hibát. Amíg ezt nem ismeri fel, képtelen lesz megnyugodni és visszatalálni a helyes útra. Szellőztesse ki a fejét, gondolja át, mikor is csúszott ki a kezéből az irányítás, ha oda visszatér, ismét képes lesz uralkodni az események felett.

Ne keressen új kihívásokat, most elsősorban azokkal a feladatokkal foglalkozzon, amelyekkel elmaradásban van. Ez okozza ugyanis azt a belső feszültséget, ami miatt fáradtnak érzi magát. Amint jönnek a várt eredmények, úgy szabadul meg az Önt visszahúzó súlyoktól. Kérjen bátran segítséget, ha úgy érzi, egyedül nem lesz képes megbirkózni az Önre váró akadályokkal. Kitartása meghozza a gyümölcsét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



