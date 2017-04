Napi horoszkóp - 2017. április 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elsősorban a saját elvárásainak akarjon megfelelni. Ne azt nézze, mások mit tartanak értékesnek, az legyen fontos, ami Önt tenné elégedetté. Azokkal a feladatokkal foglalkozzon, melyek által gazdagodhat, izgalmasnak tart esetleg már régebb óta érdekli a téma. Ha ehhez félre kell vonulnia, tegye meg bátran, hiszen megérdemel egy olyan napot, amikor magára figyel, kizárva minden zavaró tényezőt.

Megoldásokat keressen, ne kifogásokat. Csak akkor tud továbblépni, ha a célja nem pusztán a talpon maradás, hanem hajlandó változtatni is. Meg kell keresnie azt az utat, amely akár egyedül is megtehető, hiszen most a környezetében élők a saját problémáikkal vannak elfoglalva, így kíséretre nem számíthat. Képes lesz azonban alapos tervezést követően mindazt megvalósítani, amit elhatároz, hiszen érzi, hogy a helyzet már nem fenntartható.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne keresse a tennivalót, megtalálja éppen annyi, amennyivel még könnyedén megbirkózhat, de marad energiája a szeretteire is. Így végül minden belefér a napjába, elvégzi a legfontosabb feladatait, de pihen és ki is kapcsolódik. Szüksége is volt már arra, hogy kicsit feltöltekezzen, elsősorban a lelke szorult már arra, hogy ápolja. A családdal töltött minden perc balzsam Önnek, melengeti a szívét a közös program és a harmónia.

Ne lépjen át egy bizonyos határt, mert ezzel könnyen megbánthat másokat. Bár Ön csak segíteni szeretne, de a túlzott őszinteség, különösen, ha szavait se válogatja meg, a másik fél lelkén sebeket ejthet. Igyekezzen ügyelni arra, hogy a mondandóját becsomagolja, vegye el a szavak élét, ha mással nem, egy kis tréfával. Még így is félreérthetik a szándékait, de könnyebb lesz megtalálni a közös nevezőt, ha előre felkészül a nehézségre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen óvatos, gyanakvó, ha új emberek kezdik keresni a társaságát. Az utóbbi időben számos sikert ért el, ennek köszönheti, hogy ilyen népszerű lett. Sokan azonban csak kihasználni szeretnék azokat a lehetőségeket, amelyek megnyílnak Ön előtt. Engedje, hogy közeledjenek Önhöz, de közben tartsa meg azt a távolságot elsősorban érzelmileg, amely szükséges ahhoz, hogy bármikor kiléptesse őket az életéből.

Ne foglalkozzon a problémákkal, keresse a szépet és a nyugalmat ezen a napon. Az utóbbi időben elsősorban a lelke szenvedett, így most ezen a téren kell megerősödnie. Ezt csak úgy érheti el, ha kikapcsolódik és lazít. Töltsön minél több időt azokkal az emberekkel, akik ebben a segítségére lehetnek, mert megértőek, igyekeznek elterelni a figyelmét és próbálják a hangulatát javítani. Az elmaradt feladatok megvárják.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ami hibát másokban vél felfedezni, azt saját magában kellene felismerni. Nem történik ugyanis más, mint kivetíti az Önt foglalkoztató kérdéseket a külvilágra. Ezek visszatükröződését éli meg úgy, mintha nem Ön lenne a probléma forrása. Próbálja külső szemlélőként megközelíteni a kérdést és megtalálja a forrást, amit meg kell szüntetnie ahhoz, hogy ismét minden a helyére kerüljön. Legyen nyugodt, hogy véghezvigye, amit eltervez.

Keressen maga mellé támaszt, még akkor is, ha egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal. Nem igazi segítségre van szüksége, csak egy olyan háttérre, akik elhitetik Önnel, hogy valóban képes lesz végigmenni az úton. A megerősítés által könnyedébben halad, a nehézségeket képes lesz a helyükön kezelni. Nem futamodik meg, mert biztatják, növelik az önbizalmát. Nyugodt és kiegyensúlyozott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A megoldást valahol félúton fogja megtalálni. Csak akkor tudják a problémát végleg elfelejteni, ha mindketten engednek. Ne állítsa ezt be úgy, mintha csak Ön hozna áldozatot, hiszen pontosan látja, hogy a másik félnek is fel kell adnia bizonyos elképzeléseit annak érdekében, hogy képesek legyenek közösen folytatni. Ha úgy érzi, ez túl nagy ár, dönthet úgy is, hogy saját utat választ, de ne a másikat okolja emiatt.

El kell fogadnia, hogy most kudarcot vallott. Próbálták erre figyelmeztetni, de nem hallgatott azokra, akik felhívták a figyelmét arra, hogy a körülmények jelenleg nem adottak ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. Most már Ön is belátja, hogy a kapkodás és az elhamarkodott döntések nem szolgálták az érdekeit. Ne mérgelődjön, de vonja le a tanulságot, a lelkesedés és az elhivatottság nem mindig elég a sikerhez.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amit Ön igazságnak vél, az így is van. De csak az Ön szemszögéből. A másik fél a saját tapasztalatai és életútja alapján azonban másként értékeli a helyzetet. Az ő következtetései ugyanúgy a valóságon alapulnak és érthetőek. Éppen ezért hallgassa meg figyelmesen és legyen nyitott arra, ami elhangzik, hiszen sokat tanulhatnak egymástól. A közös nevezőt is csak úgy találhatják meg, ha képesek befogadni más nézetet is.

Annyit végezzen el a betervezett feladatokból, amelyek még nem terhelik meg. Felesleges lenne most túlhajszolnia magát csak azért, hogy elmondhassa, minden hátralékát ledolgozta. Ez csak ideig-óráig okozna ugyanis megnyugvást, hamar érkezne a felismerés, hogy a fáradtsága miatt az aktuális problémákkal már nem tud foglalkozni. Így viszont csak újabb viharfelhők gyülekeznének a feje felett.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



