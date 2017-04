Napi horoszkóp - 2017. április 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen résen, hiszen ezen a napon könnyen egy tréfa áldozata lehet. Ne vegye olyan komolyan a gondokat, próbáljon meg lazítani. Nem kell minden feladatot elvégezni, amit a fejébe vesz, ha fáradtnak érzi magát, nyugodtan pihenjen egy kicsit. Bár nem szeret tétlenkedni, néha azért kipróbálhatná, milyen is az, amikor egyszerűen csak üldögél, esetleg elszundít egy könyvvel a kezében. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem készült arra, hogy ezt a nézeteltérést éppen ma fogják tisztázni, de ha már szóba került, ne meneküljön el a kérdések elől. A válaszok tulajdonképpen már megfogalmazódtak Önben, csak eddig próbálta elkerülni ezt a helyzetet. Nem is Ön hozta szóba most sem, de szerencsére nyugodt és türelmes, így képesek lesznek megtalálni a közös nevezőt. Bár marad Önökben tüske, de képesek lesznek a jövőben is együttműködni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Váratlan események zavarják össze a gondosan megtervezett napját. Ez akkor sem fog változni, ha emiatt bosszankodik. Fogadja el azt, amin egyébként sem változtathat. Így is megvalósíthatja a legfontosabb célkitűzéseit. Az új út, amelyen elindul, számos izgalmat tartogat, sokat megtapasztalhat majd nem csak az adott kérdésről, de saját magát is jobban megismerheti, hiszen nehéz helyzetben kell teljesítenie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne meneküljön el a problémák elől, hiszen ezzel csak egy kis időre feledkezhet meg azokról. Most nyugodt és türelmes a környezetében élőkkel szemben, így könnyebb megtalálni Önnel a közös hangot. Használja ki ezt arra, hogy megbeszélik azokat a kérdéseket, melyek mérgezik csak a kapcsolatukat. Ha tiszta vizet nem is tudnak a pohárba önteni, de legalább elindulnak egy olyan úton, amely elvezet a megoldáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy a saját kezében tartsa az irányítást. Bátran engedje át olyan embernek, akiben megbízhat és így tudja, hogy ugyanazokat a célokat tartja majd fontosnak, amit Ön. Így maradnak majd azon az úton, amin elindultak, de közben Önnek lehetősége lesz más kérdésekkel is foglalkozni. Nagy könnyebbséget jelent ugyanis, ha a felelősség nem az Ön vállán nyugszik, figyelmét így más dolgokra fordíthatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak azzal foglalkozzon, amit szívesen csinál. Ne most akarja minden hátralékát ledolgozni, mert ahhoz nem lesz elég energiája. Hiába érzi kipihentnek magát, az első akadályok láttán már érezni fogja az elszántság hiányát. Márpedig anélkül nehezen jutna tovább, mint amíg a lendülete hajtja, de ez kevés ahhoz, hogy valóban célba érjen. Ha azonban olyan területen jár, ahol a rutinja átsegíti a nehézségeken, szép eredményeket érhet el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne induljon el egyedül egy olyan úton, ahol még nem járt. Bár felkészültnek érzi magát, jöhetnek váratlan akadályok, melyek végül megtörik a lelkesedését. Hiába azonban a kitartás és a vágy, hogy eredményeket tudjon felmutatni, ha közben elfogy az energiája. Ilyenkor segítséget adhat egy olyan társ, aki már ismeri a buktatókat, így könnyedén átlendíti a holtponton. Csak el kell Önnel hitetni, hogy képes lesz a folytatásra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiába a tapasztalat, az idő közben haladt tovább és új módszerek is kialakultak. Legyen nyitott, hogy ezeket is megismerhesse, hiszen ezzel a saját dolgát tudja leegyszerűsíteni. Nem rosszindulatból mondják, hogy le van maradva, Önnek szeretnének segíteni, hogy fejlődhessen. Az eredmények láttán be kell ismernie, valóban érdemes tanulni és megfigyelni a környezetében élőket, akik esetleg Ön előtt járnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába vannak ötletei, ha hiányzik Önből a kitartás és a lendület. Így csak a tervezgetésig jut, az első lépéseket megtenni már nincs energiája. Megoszthatja ugyan az elképzeléseit, de attól tart, így kicsúszik a kezéből az irányítás, emiatt még bizonytalanabbá válik. Ne idegeskedjen, eljön majd az ideje a tetteknek is, most inkább próbálja elterelni a figyelmét arról, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt Ön szeretné.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja elkerülni az akadályokat, legalább azokat, amelyeket már előre lát. Még így is számolnia kell bizonyos nehézségekkel, márpedig ahhoz nincs elég energiája, hogy mindet lebirkózza. Ha felerősödik Önben a csalódottság, feladná az álmait. Próbáljon meg talpon maradni még akkor is, ha nem érez magában elég erőt a folytatáshoz. Ha kell, inkább halassza el a teendőit és ezen a napon inkább csak pihenjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen tétlenkedik, de hamar elfárad. Olyan feladatokat keressen, melyekkel szívesen foglalkozik, így legalább nem kell önmagát leküzdenie. Ha a hangulata jó, könnyebben halad még akkor is, ha a lendülete nem az igazi. Fogadja el a felkínált segítséget, hiszen a közös munkálkodás egyúttal jó alkalom arra is, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerhessék másik oldalról is a másikat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nem könnyű a kezdet, ne futamodjon meg. Érzi, hogy segítenie kell, de a másik fél ettől lezárkózik. Próbáljon meg más oldalról közeledni, ne ajtóstól rontson a házba. Ha most még csak eltereli a figyelmét a gondjairól, már sokat tesz annak érdekében, hogy megnyugodjon és a későbbiekben képes legyen megnyílni Ön előtt. Gondoljon arra, fordított helyzetben Ön is igyekezne titkolni a problémát, hiszen ez egy kényes kérdés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp