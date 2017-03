Napi horoszkóp - 2017. április 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Használja ki, hogy frissen, tele energiával ébredt. Végre úgy zárhat egy hónapot, hogy minden olyan feladatot maga mögött tudhat, mellyel nem szívesen foglalkozik. Tartson azonban rövidebb szüneteket, ilyenkor kicsit lazíthat, hogy aztán újult erővel folytathassa a megkezdett munkákat. Eredményes lesz ez a nap, így megérdemli a jutalmat, amit kiszemelt magának, ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása.

A megnyugvást nem az fogja okozni, ha másokkal vitázik, hanem ha megkeresi a probléma forrását. A figyelmét ezért inkább ebbe az irányba terelje, ne a környezetében élőkre. Másokat hibáztatva nem jut közelebb a megoldáshoz, hiszen elsősorban saját magának köszönheti a kialakult helyzetet. Egykoron könnyedén vett bizonyos akadályokat, úgy gondolta, azokat egyszerűbb lesz megkerülni, de most ezt már nem teheti meg.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár könnyedén veszi az akadályokat, ne keressen külön kihívásokat. Ha ez egy lazább, kevésbé fárasztó nap lesz, élvezze, ne akarjon olyan akadályokkal is megbirkózni, melyek nem viszik közelebb a céljaihoz csak azért, mert tele van energiával. Ezt fordítsa inkább a szeretteire, akik nem bánnának egy közös programot. Szervezze meg, vegye figyelembe mindenki igényét, mert most még ezt is képes lehet megoldani.

Bár próbálja titkolni, de akik közelről ismerik, látják, hogy valami foglalkoztatja. Egyedül próbál megoldást keresni a problémájára, de be kell látnia, hogy így nem halad. Ossza meg a kételyeit egy olyan emberrel, aki járt már hasonló cipőben. Ha nem is tud azonnal használható tanáccsal szolgálni, megmutathatja az irányt, merre induljon. Végül a válaszokat valóban Ön fogja meglelni és megfelelő lépéseket megtenni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Határozott és magabiztos, ilyenkor a környezetében élők is szívesen tartózkodnak a közelében. Bíznak Önben, hiszen minden mozdulata arról árulkodik, nem ismer lehetetlent. Ne éljen azonban vissza a segítő kezekkel, használja ezeket okosan és valóban arra, hogy közelebb jusson a céljaihoz. Járjon elől jó példával, harcoljon, az akadályok legyenek olyan kihívások, melyekkel szeretne megbirkózni.

Keresi az új kihívásokat, de közben ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről sem. Igyekezzen a kettőt úgy összehangolni, hogy mindkét téren hozza azokat az eredményeket, melyeket elvárnak Öntől. Éppen a megbízhatósága miatt tisztelik, ezt nem veszélyeztetheti azzal, hogy nem tartja be a határidőket. Próbálja azonban nem túlterhelni magát, ha máshogy nem is, de rövidebb szüneteket beiktatva lazítson napközben is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja elkerülni, hogy magára maradjon, mert a gondolataival összezárva csak erősödik Önben az elkeseredettség. Keressen olyan feladatokat, melyeket másokkal karöltve tud megoldani és szívesen is segítenek Önnek. Így ugyan csak eltereli a figyelmét a problémákról, de egy eredményekkel teli nap után más színben tudja majd ismét kézbe venni és értékelni a helyzetét. Talán mégsem annyira reménytelen, ahogy azt a délelőtti órákban még látta.

Az akadályok ne arra késztessék, hogy visszaforduljon, inkább keresse bennük azt a kihívást, amivel meg akar küzdeni. Nem is annyira lehetetlen ez, mint azt gondolja, csak szeretett volna egy egyszerűbb, könnyebb napot. Azért, mert nem a tervei szerint alakulnak a folyamatok, még nem jelenti azt, hogy fel kellene adnia a céljait, csak át kell értékelnie az Önre váró nehézségeket és felismerni, hogy a helyzet lehetne ennél rosszabb is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az energiáit abba fektesse, ami eredményt is hozhat. Ha például ahhoz ragaszkodik, hogy az irányítás a kezében maradjon, olyan akadályok emelkednek Ön elé, melyek ugyan leküzdhetőek, de csak lassítják. Ha másokat követhet, a felelősség sem az Ön vállát nyomja, így valóban összpontosíthat azokra a feladatokra, melyek közelebb vihetik a céljaihoz. A döntés az Öné, a mérlegelésnél azonban legyen nyugodt.

Ne azokon a problémákon gondolkodjon, amelyekkel most úgysem foglalkozhat, figyelmét fordítsa azokra a kötelezettségeire, melyek által várják Öntől az eredményeket. Legyen összeszedett és nyugodt, akkor az akadályok sem jelenthetik azt, hogy vissza kellene fordulnia, képes lesz megtalálni azt az utat, amely elvezeti a céljaihoz. Fontos Önnek, hogy legyenek eredmények, hiszen ezek adnak erőt a talpon maradáshoz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Keresi az utat, amely kivezetné Önt abból a gödörből, ahol érzi magát. A belső hangok próbálják terelgetni, de fél hallgatni rájuk. Pedig az ösztönei nem szokták cserbenhagyni, talán érdemes lenne most is követni azokat. Érthető, ha kételkedik, hiszen látja, mennyi akadály vár Önre és próbálna ennél egyszerűbb megoldást keresni, de ha jobban belegondol, be kell látnia, hogy ilyet nem fog találni.

Ahhoz, hogy megoldást találjon a problémájára, el kell távolodnia tőle. Amíg görcsösen keresi a kiutat, nem is veszi észre azt, ami a lábai előtt hever. Próbálja elképzelni, másoknak mit tanácsolna, ha hasonló helyzetbe kerülnének, így felismerheti az utat, amelyen el kell indulnia. Ha egyedül nem mer belevágni, kérjen segítséget azoktól, akikben megbízik és tudja róluk, hogy kitartanak Ön mellett mindvégig.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



