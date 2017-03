Napi horoszkóp - 2017. március 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ezen a napon olyan kérdésekkel is foglalkozni, melyeket igyekszik elkerülni. Most azonban nyugodt és szellemileg friss, így képes átgondolni a döntéseit úgy, hogy kizárja azokat a lehetőségeket, melyek tévútra vinnék. Nem csak alaposan mérlegel, de megbeszéli a következményeket az érintettekkel, így esélyt ad nekik arra, hogy felkészülhessenek. Vezetőként is helytáll, az eredmények Önt igazolják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne mások szemével nézze a világot, használja a sajátját. Érthető, hogy tanácsot kér, de ez nem jelenti azt, hogy ne alakíthatná ki a véleményét ezek alapján. Ha ez nem is egyezik másokéval, nem jelenti azt, hogy ne lenne helyes. Tudjon kiállni magáért, legyen határozott. Aki emiatt nem tart ki Ön mellett, sosem volt Önnel. Azokba a kapcsolatokba fektesse az energiáit, ahol kölcsönös a megértés és az elfogadás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne vállalja túl magát, egyszerre csak egy komolyabb feladattal foglalkozzon. Hiába próbálná megosztani a figyelmét, ez csak hibázáshoz vezetne. Kimerült, ilyenkor nem veszi úgy észre a buktatókat és ezért könnyebben kerül tévútra. Legyen higgadt és határozott ilyenkor, hiszen a kapkodással csak még távolabb kerül a céljaitól. Iktasson be rövidebb szüneteket, hogy a fejét kiszellőztethesse és elengedje a lezárt problémákat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tisztázza azokat a kérdéseket, melyek falat emeltek Önök közé. Az utóbbi időben csak beseperték a szőnyeg alá ezeket a problémákat, hiszen így gyorsabban továbbléphettek. A tüske azonban mindkét félben bent maradt és emiatt egyre nehezebben találták meg a közös hangot. Most nyugodt és türelmes, ezért érdemes lenne leülni egy asztalhoz még akkor is, ha éppen nem érzi azt a feszültséget, ami máskor ott tombol Önben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan feladatokat válasszon, ahol számíthat a sikerekre. Így ugyanis könnyedén talál segítséget, nem egyedül kell végigmennie az úton. Most ugyanis nem szívesen maradna magára a gondolataival, amelyek kavarognak Önben. Ha vannak Ön körül, akik kérdeznek, Öntől várnak iránymutatást, elterelheti a figyelmét a problémáiról. Erre van leginkább szüksége, hiszen megoldásokat hiába is keresne, így jobb, ha megpróbál megfeledkezni egy kis időre a gondokról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha kér, és nem követel, kap segítséget. Kívánságait ne elvárásként támassza műsokkal szemben, inkább próbálja vonzóvá tenni a lehetőséget, hogy felsorakozhatnak Ön mellé. Ossza meg azokat az információkat, amelyek birtokában úgy érezhetik, ők is komoly részei lesznek az egésznek. Ezzel végül megnyerheti az ügyének mindazokat, akikre szüksége lesz. Türelem és elszántság, ezekkel jár elől jó példaként.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbál menekülni a problémák elől, ezért sokkal többet vállal, mint amennyi feladattal képes lenne megbirkózni. Ezzel csak tovább növeli a gondjait, hiszen nem szeretne szava hihetetlennek tűnni. Nem felelhet meg mindenki elvárásainak, ezért mérlegeljen, mely kötelezettségeit tudja rövid időn belül teljesíteni, a többire kérjen haladékot. Okosan beosztva az idejét végül minden határidőt képes lesz betartani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja meg elkerülni a feszült helyzeteket, nehezen tud ugyanis uralkodni az indulatain. Különösen akkor veszíti el a nyugalmát, ha ellenállásba ütközne. Meg sem hallgatva a másik fél érveit, csak a saját vélt igazát hangoztatja. Így nem is reménykedhet abban, hogy segítséget kap, amikor erre szüksége lenne. Olyan feladatokat keressen ezért, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, ha a helyzet úgy alakul.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A saját problémáit másokra vetíti ki. Ez okozza azt a feszült légkört, ami Ön körül kialakul. Számon kér, elvárásokat támaszt csak azért, hogy leplezze, elveszítette a belső egyensúlyát. Amíg nem tesz rendet a gondolataiban, nem érdemes emberek között mozogni, mert képtelen lesz megtalálni velük a közös hangot. Keressen olyan feladatokat, melyekkel könnyedén megbirkózhat egyedül, az elért eredmények segítenek Önnek visszatalálni az útjára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy nem várt akadály miatt elgondolkodik azon, hogy feladja a céljait. Nem szabad megfeledkeznie arról a hatalmas útról, amelyet már megtett az ügy érdekében. Mindez hasztalanná válik, ha most valóban megfutamodik. Kérjen segítséget, ha már egyedül nem látja, merre keresse a megoldást. Csak a holtponton kell átlendülnie ahhoz, hogy folytatni tudja mindazt, amit megkezdett, elérje a céljait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hiába vannak tervei, ha hiányzik Önből az elszántság és a kitartás. Így csak az első akadályig halad lendületesen, ott viszont megtorpan. Nem szívesen fordulna segítségért másokhoz. Tegye most félre a vágyait, maradjon olyan úton, amelyet már jól ismer, és előre fel tud készülni a buktatókra. Ha rendelkezik megoldásokkal, akkor a nehézségek nem lassítják le, így képes lesz véghezvinni, amit elgondolt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A kezdeti lépéseket még képes egyedül megtenni, de az akadályok láttán már belátja, valóban szüksége lesz segítségre. Voltak, akik már az elején figyelmeztették arra, az elképzelései túlzóak, ne induljon el ilyen feltételek mellett. Most azonban be kell látnia, a kritikusaira kellett volna hallgatni, akik javasolták, adjon még egy kis időt a terveinek, hogy valóban minden buktatóra felkészülhessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp