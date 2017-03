Napi horoszkóp - 2017. március 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A belső feszültségét addig nem tudja leküzdeni, amíg nem találja meg a gyökerét. Ehhez nyugalomra és időre lesz szüksége. Tudja le mielőbb a kötelezettségeit és utána vonuljon félre. Akár egy kis séta, de a szoba egyik csendes sarka is tökéletes teret ad ahhoz, hogy meghallja azokat a hangokat, melyek segítenek feltérképezni az Önben lezajlódó folyamatokat. Keresse a válaszokat, mert ott vannak Önben azok is.

A külvilág elől igyekszik eltitkolni mindazt, ami foglalkoztatja. Nem csak a problémákat, de az örömét sem szívesen osztja meg a környezetében élőkkel. Úgy érzi, jár Önnek most egy kis egyedüllét a gondolataiba merülve. Ha ezt nehezményezik, ne támadjon, igyekezzen magyarázatot adni a viselkedésére. Könnyebb elfogadtatnia magát, ha nem durcás kisgyerekként, hanem érett felnőttként érvel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Be kell tudnia fogadni más véleményeket is, ha szeretne továbblépni. Amíg csak a saját elképzeléseinek ad teret, ugyanazok a problémák merülnek fel újra és újra. Észre sem veszi, hogy egy mókuskerékben őrlődik. A külső szemlélők azonban felismerik ezt és próbálják átlendíteni ezen a holtponton. Ehhez azonban változtatnia kell, amit most nehezen ért meg. Most engedje, hogy irányítsák, az okokat ráér megkeresni a célba érkezés után.

Ne menjen bele olyan vitákba, melyek elsősorban személyes ellentéten alapulnak és nem a tények vagy szakmai síkon mozognak. Felesleges energiát pazarolni arra, hogy a szembenálló felek között békét teremtsen, amíg ez nem az ő belső elhatározásuk. Hiába is próbálna hidat építeni közéjük, ha képtelenek engedni a béke érdekében. Vonuljon inkább vissza és összpontosítson a feladataira, így kizárhatja a külvilágot a gondolataiból.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Próbáljon meg tárgyilagos maradni, még ha ez nehéz is az adott kérdésben. Ki kell zárnia az érzelmeit, hiszen a következmények összetettebbek annál, hogy csak a szívére hallgasson. Át kell gondolnia, merre is tart és ehhez melyik utat érdemes választania. Ezzel egyúttal emberek mellett is dönt, hiszen akiket most visszautasít, valószínűleg hosszabb időre eltávolodnak Öntől. Mégsem mérlegelhet ez alapján, hiszen a jövője a tét.

Új kihívásokat keres, de még az irányt sem határozta meg, merre indulna. Így nehéz Önnek ötleteket adni, hol érdemes szétnéznie. Voltak tervei erre az évre, gondolja át azokat, vajon akad-e köztük olyan, mellyel érdemes lenne foglalkozni. A körülmények sokat változtak, így ami elérhetetlennek tűnt akár egy hónappal ezelőtt, mostanra akár már kivitelezhető lehet. Így egyszerre több vágyát is beteljesítheti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával, használja ki ezt a napot arra, hogy kézbe veszi azokat az ügyeket, melyek számos buktatót hordoznak magukkal. Most az akadályokban is képes felismerni, hogyan fordíthatná az előnyére. Ha másért nem, tapasztaltszerzés szempontjából is érdemes kísérleteznie. Addig úgysem nyugszik, amíg a kívánt eredményt el nem éri, ezért számíthat az sikerekre, melyeket már egyébként is régóta üldöz.

Ne rugaszkodjon el a talajtól, szüksége van a biztonság érzésére. Elvesztette szem elől a céljait, ezért keresi a kapaszkodókat. Csak úgy találhatja meg azokat, ha közben ügyel arra, hogy az álmait visszafogja. Most hiába a szépen csengő vágyak, ha a körülmények nem adottak a megvalósításhoz. Márpedig ahhoz, hogy talpra álljon, eredményekre van szüksége, melyekről elmondhatja, hogy Ön egyedül érte el.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vannak álmok, melyeket nem tud száműzni a gondolataiból. Most is úgy ébred, hogy ezekkel szeretne foglalkozni. Nem feledkezhet meg azonban a kötelezettségeiről, bizonyos eredményeket szolgáltatnia kell, mielőtt elindul a saját útján. Ha összpontosít, ezeket gyorsan elérheti. Megszabadulva a kötöttségektől kezdetét veheti egy új kaland, mely nem csak azért izgalmas, mert ismeretlen területre téved, de sokat tapasztalhat meg önmagáról is.

Nehéz döntést kell meghoznia, de nem halogathatja tovább. Legyen bármi is a választása, még nem lép a tettek mezejére, de az első lépéseket már megteheti. A változások, amik várnak Önre a környezetében élőkre is hatással lesznek. Ne csodálkozzon, ha kezdetben ellenállásba ütközik, hiszen míg Önnek volt ideje mindenre felkészülni, addig az érintettek számára ez egy hirtelen bekövetkező eseménynek tűnik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Számoljon el tízig, mielőtt elmondaná a véleményét. Ez idő alatt persze az nem fog megváltozni, de képes lesz az indulatait elfojtani. A téma érzékenyen érinti, így nem csoda, ha nehezen tud uralkodni magán, azonban az ügynek ez nem használ. Csak akkor tudják lezárni megnyugtató módon, ha képes érvelni, ha nem személyeskedik, hanem a tényeket sorakoztatja fel. A céljaira gondoljon, ne arra, mit veszíthet.

Nehéz lesz átlendülni a holtponton, de ha valaki képes erre, az éppen Ön lehet. Hiszen a céljait tartja szem előtt, ez ad erőt a folytatáshoz. Bár valóban újabb akadályok bukkantak fel, melyekre nem volt felkészülve, de nem feledkezhet meg arról, mekkora utat tett már meg idáig. Ez mind semmissé válna, ha most megfutamodik. Ahogy képes rendezni a sorokat önmagában, úgy tér vissza a hite is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



