Napi horoszkóp - 2017. március 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha válaszokat szeretne kapni, fel kell tennie a kérdéseket. Felesleges előre attól félni, amit hallani fog, hiszen nem tudhatja, mi játszódik le a másik félben. A bizonytalanságnál még a visszautasítás is jobb, hiszen akkor végre kimozdulhat a holtpontról, ahol jelenleg csak vár. Bár lehet, mindent újra kell terveznie, de legalább már tudja, merre induljon, és mire számíthat. Legyen határozott, hiszen a céljai még mindig ugyanazok.

Ne meneküljön, hiszen a helyzet megoldható, még ha nem is olyan módszerekkel, amelyekkel készült. Gondoljon arra, miért is indult el ezen az úton, így ismét látni fogja maga előtt azokat a célokat, melyekért érdemes harcolni. Csak arra van szüksége, hogy legyen egy irány, amerre elindulhat, utána már a lendület viszi előre. Fogadja meg azokat a tanácsokat, melyeket az Önnél tapasztaltabbaktól kap.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Igyekezzen mihamarabb letudni a kötelezettségeit, csak így tud ugyanis megnyugodni. Ne azon gondolkodjon, miért is kell ezzel foglalkoznia, hiszen a választ Ön is pontosan tudja. El kell fogadnia, hogy most ezen nem változtathat. Az energiáit úgy használja, hogy azzal előrébb jusson, ne pazarolja el felesleges körökre. A megoldások keresése segítheti Önt abban, hogy átlendüljön a pillanatnyi holtponton.

Bár szeretne a saját feladataival foglalkozni, sokan keresik fel bízva a segítségében. Ezt annak köszönheti, hogy magabiztos és nyugodt, így követendő példát mutat a környezetében élőknek. Szeretnének ebből a határozottságból táplálkozni, mert azt sugallja, így lehet eljutni a célokig. Ez ne bosszantsa, hiszen éppen ez jelzi azt, hogy jó úton jár. Tekintsen erre úgy, mint elismerés, külső megerősítés, amit mindig is keresett.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ebben a kérdésben Ön csak szellemi téren nyújthat olyan teljesítményt, amit elismernek a környezetében élők. Éppen ezért ne is siettesse a folyamatokat, csak akkor induljon el, ha már van segítsége. Remekül tudja összehangolni mások munkáját, ismeri fel, mikor kell változtatni esetleg, mert a kijelölt úton nem várt akadályok bukkanhatnak fel. Ezt a tudását kamatoztassa, így is kivívhatja mások elismerését.

Hiába a napirend, ha a váratlan események ezt teljesen összekuszálják. Ne mérgelődjön emiatt, hiszen ezzel nem kerül közelebb a megoldáshoz. Összpontosítson arra, hogy mihamarabb visszatérhessen a kijelölt útjára. Ezt akkor éri el, ha ügyel arra, amit csinál, igyekszik elkerülni a hibákat. Legyen határozott, mindig tartsa szem előtt a céljait, ez erőt ad Önnek ahhoz, hogy ne adja fel, mikor kilátástalannak érzi a helyzetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbáljon úgy segítséget kérni, hogy már pontosan tudja, ki lehet képes megfelelő tanácsokkal szolgálni. Vegye figyelembe, hogy a kérdés összetett, így hiába is tűnik úgy, hogy egy adott ponthoz szolgálhatnak megoldással, ha közben ez a többi folyamatban zavart okoz. Éppen ez nehezíti meg a helyzetet és jutott Ön is arra az elhatározásra, hogy nem egyedül birkózna meg az akadályokkal, hiszen nem tudja előre felmérni, mire is kell számítania.

Kimerülten ébred, ilyenkor különösen nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. Olyan feladatokat keressen, melyekkel könnyedén megbirkózhat, egyúttal nem igényli mások segítségét. Az elért eredményeknek köszönhetően lassan megnyugszik és bízhat abban, hogy az esti órákban már könnyebben mozog az emberek között. Bár a feszült helyzeteket még nem tudja kezelni, de a szeretteire már képes lesz figyelni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg hisz önmagában, addig érdemes harcolni. A környezetében élők nem biztatják, csak a nehézségeket látják, és erre próbálják felhívni a figyelmét is. Ön azonban bízik a kitartásában és a küzdeni akarásában, ezért halad tovább az útján. Ne bosszankodjon azon, hogy magára hagyták, hiszen a célok elsősorban Önnek jelentenek sokat, így érthető, ha elsősorban Ön képes mozgósítani a tartalékait.

Ha hisz abban, amit csinál, akkor nem lehetnek olyan akadályok, amelyekkel ne lenne képes megbirkózni. Ezért kell először Önnek eldönteni, valóban akarja-e azokat a célokat és képes lesz-e harcolni. Amennyiben a válasza igen, ne hallgasson a kétkedőkre. Ha azonban felmerül Önben a gondolat, hogy más utakat keressen, akkor még nem áll készen arra, hogy belekezdjen ebbe a nagyszabású tervbe.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A lendület magával ragadja, így egyre több feladatba kezd bele. Befejezni azonban nem mindegyiket sikerül, így viszont hiába is számít nagy eredményekre, végül számonkérés lesz a jutalma. Gondolja át, mi fér bele a napjába és azokkal foglalkozzon intenzíves, hogy végül pontot tehessen a végére. Ne feledkezzen meg a céljairól, az odavezető utat azonban nem az jelenti, hogy képtelen nemet mondani az olyan felkérésre, ami megtetszik Önnek.

Nehezen indul a napja, de igyekszik átlendülni a holtponton. Kezdetben ehhez segítségre lesz szüksége, így keressen olyan embert a környezetében, aki képes a lelkesedésével Önt is megfertőzni. Nem is az hiányzik, hogy irányt mutasson, csak egyszerűen adjon erőt ahhoz, hogy elinduljon. Az akadályokkal már könnyedén megbirkózik, ha látja maga előtt azokat a célokat, melyekért érdemes küzdeni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp