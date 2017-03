Napi horoszkóp - 2017. március 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes visszatérni arra a kérdésre, melyet az év elején még nem tartott megoldhatónak. Mostanra már gyűjtött elég tapasztalatot ahhoz, hogy kézbe vegye. Egy akadály állt az útjában, de ezt lebirkózhatja, csak meg kell erősítenie magában a hitet, hogy képes lesz rá. Elérhető közelségbe kerül egy olyan céljához, melyet újévi fogadalomként tűzött ki maga elé, de nem is gondolta volna, hogy ilyen hamar a tettek mezejére léphet.

Próbálja kerülni a feszült helyzeteket, ezért inkább olyan feladatokkal foglalkozzon, amelyekkel egyedül is képes megbirkózni. Így nem szorul mások segítségére, nem alkalmazkodnia a környezetében élőkhöz. Ha csak magára figyel, nem szorul két tűz közé, hogy Önnek kelljen igazságot szolgáltatni. Így is többet megtud a problémáról, mint szeretett volna, de a véleményét nem kell legalább kifejteni és választani a szemben álló felek között.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindaz, amit a mai napon tapasztal, a későbbiekben lesz hasznára. Gondoljon erre akkor, amikor úgy érzi, hátráltatják az előrehaladását. A fejlődéséhez szüksége van ezekre az akadályokra még akkor is, ha ez bosszantó. Most még nem olyan éles a helyzet, hogy ne tudná nyugodtan megoldani és elemezni az átélteket. Tartsa ezt szem előtt, így elfogadhatóvá válnak a történtek és kezelni is tudja feszültség nélkül.

Figyelmetlenségének köszönheti azt, hogy most ilyen akadályokkal kell megküzdenie. A korábban elkövetett hibák hatásai mostanra értek be, emiatt a helyzet reménytelennek tűnik. Ha azonban képes felidézni, mikor tért le a helyes útról, könnyedén visszatalálhat, és ismét haladhat céljai felé. Ne veszítse el a fejét az első jeleknél, igyekezzen gyorsan lenyugodni és ismét a feladataira összpontosítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elsősorban szellemi téren várhat kimagasló teljesítményt magától, bár akkor sem tétlenkedik, ha tervei megvalósításához fizikai munkára szorul. Mégis inkább keressen segítséget, mikor már érzi a fáradtság jeleit. Leginkább a lendülete és a meggyőződése hajtja, így észre sem veszi, mikor lépné át azt a határt, ami már az egészségét is veszélyeztetné. Érthető, hogy most nehezen tud megállni, hiszen a célok végre elérhető közelségbe kerültek.

Érdemes ezen a napon azokkal a kérdésekkel is foglalkozni, melyeket eddig halogatott. Most sincs ugyan kiemelkedő formában, de képes küzdeni. A nehézségek ugyan sosem érkeznek jókor, de van, amikor könnyebben elfogadja, hogy az útját állják. Nem adja fel, ha akadályokba ütközik, mert a céljait tartja szem előtt. Ilyenkor könnyebb elfogadni, hogy harcolnia kell az eredmények érdekében, nem hullik az ölébe a szerencse.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csak arra figyeljen, amit Ön él meg, a környezetében élőkre is legyen ideje. Ők azok, akik most leginkább segítségre szorulnak. Sokat tanulhat abból, ahogy kezelik a problémáikat, fordulnak a külvilág felé. Ön ilyenkor általában elmenekül a magányba és gyakran ezzel akadályozza a megoldást. Bár a zárkózottságát nem fogja a későbbiekben sem levetkőzni, mégis elsajátíthat bizonyos technikákat, hogyan lehetne megosztani az Önben lejátszódó folyamatokat másokkal.

A környezetében élők tükröt tartanak Ön elé. Épp azt veszi ebben észre, amit Ön akar meglátni. Ha a jót és a szépet keresi, megtalálja náluk. Ha azonban keresi a lehetőséget, hogy valakin levezesse a feszültségét, akkor megtapasztalhatja, mit jelent boksz zsáknak lenni. Fontolja meg, hogyan közelít másokhoz, hiszen a döntése következményeit a saját bőrén viszonylag gyorsan fogja megtapasztalni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nehezen indul a nap, nem adja fel az első akadályok láttán. Ugyan nem sikerül minddel megbirkózni, mégis érzi, érdemes harcolnia, hiszen a részeredmények is közelebb viszik a céljaihoz. A lelkesedésének köszönheti, hogy segítsége is akad, kérnie sem kell. Bátran feszegesse a határokat, mert csak így haladhat előre. A jutalom se marad el, most nem a sikerek adják, hanem az elégedettség, amit érez.

Szívesen tevékenykedik egyedül, jobban érzi magát, ha nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Nehezen találná meg ugyanis a közös hangot azokkal, akik nem osztják a véleményét, az építő jellegű kritikát is könnyen veszi személyes sértésnek. Nem is kell sokat kutakodnia, talál olyan feladatokat, melyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy félrevonuljon. A környezetében élők tiszteletben tartják a döntését, így háboríthatatlanul halad az útján.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbálja összehangolni a saját érdekeit azokéval, akik közel állnak Önhöz. Nem szívesen aprózza el az energiáit, de szeretne azoknak a segítségére lenni, akik kitartottak Ön mellett, amikor épp a mélyponton volt. Nincs most annyi feladata, ami mellé ne tudná beilleszteni mások problémáját is. A valódi jutalma az az érzés lesz, hogy viszonozhatta mindazt, amit akkor kapott, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.

Nehezen fogadja a kritikákat, pedig olyan hiányosságokra próbálják felhívni a figyelmét, amelyet Ön is észrevenne, ha nyitottabb lenne. Most azonban csak a célok lebegnek a szeme előtt, így figyelmen kívül hagyja az emberi tényezőket. Ennek köszönhetően megbántja azokat, akik figyelmeztetnék, letért a helyes útról. Amíg nem azt hallja meg, amit mondanak Önnek, kerülje el inkább az embereket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



