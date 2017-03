Napi horoszkóp - 2017. március 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Váratlan akadályok merültek fel, de nincs egyedül. Talán éppen ezért rendezte így a sors ezt a napot, hogy megmutassa, kikre is számíthat igazán. Hiszen akik most kitartanak Ön mellett, ők valóban tisztelik és próbálják egyengetni az útját. Bízzon ezekben az emberekben, hiszen ők most önzetlenül jöttek. Ne feledkezzen meg róluk akkor sem, amikor ők szorulnak segítségre, talán éppen Ön lesz a megoldás a gondjaikra.

Nincs helye a mellébeszélésnek, ha tisztázni szeretné a nézeteltérést. Fogalmazza meg egyértelműen a gondolatait, de legyen befogadó más véleményekre is. Amint sikerül az álláspontokat közelebb hozni egymáshoz, megindulhat egy olyan eszmecsere, amely végül pontot tesz az ügy végére. Legen őszinte, az elveit ne adja fel, de erre nem is lesz szükség. Kimerítő, de eredményes napot tudhat magáénak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, így megszabadul a felelősségtől is, hogy másoknak kell utat mutatni. Kimerült, így jobban élvezi, ha félrevonulhat és csak azokkal a kérdésekkel foglalkozhat, melyek nem jelentenek komolyabb kihívást. Nem szeretné ölbe tett kézzel nézni az idő múlását, de a komolyabb megterhelés nem vonzza. Szeretne eredményeket elérni, ám munkát fektetni bele most nem képes.

Végre lehetősége nyílik a saját igényeit kielégíteni. Így például elmerülhet egy olyan témában, amellyel már régóta szemezett, de eddig sosem volt elég ideje arra, hogy érdemes legyen egyáltalán belekezdeni. Most azonban teljes figyelmét ennek szentelheti és megbizonyosodhatott arról, ez lehet valóban az Ön útja. Számos kérdésre talált választ, olyan megoldásokkal ismerkedhet, amelyet aztán az élet egyéb területein hasznosíthat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A váratlan események nem azért következnek be, hogy Önt bosszantsák, hanem felhívják a figyelmét arra, hogy a gondos tervezés kikerülhetetlen. Most is beleesett abba a hibába, hogy kapkodott és nem vette számításba az akadályokat. Éppen ezért nem is okolhat másokat azért, mert végül nm úgy alakulnak a folyamatok, ahogyan elképzelte. De veszve nincs még semmi, hiszen így is szép eredményeket érhet el.

Alakuljon bárhogy is a napja, nem feledkezhet meg arról, hogy az Ön döntésén múlt minden. Felesleges bosszankodnia, ha valamin nem tud változtatni, energiáit fordítsa inkább arra, hogy irányítsa azokat a folyamatokat, melyekre viszont hatással lehet. Ha ennek szellemében szervezi a teendőit, az idő hasznosan telik, a kívánt eredmények pedig nem maradnak el. Nem is kell ehhez segítség, csak az elhatározás és az elszántság.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Könnyű lenne engedni a csábításnak, azonban kérdéses, mikor bánná ezt meg. Mielőtt igent mondana, számoljon el tízig, már ennyi idő is elég ahhoz, hogy felismerje a buktatókat. Innentől már mérlegelheti, így is olyan vonzó-e a lehetőség, amelyet felkínáltak Önnek, vagy éppen most sikerül kikerülnie egy olyan csapdát, amit az ellenségei terveztek. Tudja, hogy a látszat csalóka lehet, most is ennek köszönheti, hogy nem tudták most sem csőbe húzni.

Keresik Önnel a közös hangot a szerettei, hiszen látják, hogy valami nincs rendben. Segíteni szeretnének, de amíg Ön nem nyílik meg nekik, addig csak a sötétben tapogatóznak, ami viszont Önt bosszantja. Fogadja el a kezet, amelyet nyújtanak Önnek, hiszen egedül eddig nem tudta megoldani a problémát. Talán közösen megtalálják azt az utat, amelyet oly régóta keres és végre egy teherrel kevesebbet kell cipelnie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bíznak Önben és igyekszik ezzel nem visszaélni. A ma hallott információk azonban mások sorsát komolyan befolyásolhatják. Bár el nem árulhatja, de cselekedhet ezek birtokában úgy, hogy végül valamennyi érintett elkerülhesse a tragédiát. Nehéz döntéseket kell meghoznia, de éppen Ön az, aki erre képes lehet, nem véletlenül rendezte így a sors, hogy Önnek kellett ezzel a problémával megküzdeni.

Remek hangulatban ébred, próbálja ezt megőrizni egész nap. Nem kell mást tennie, csak megfeledkezni a problémákról, melyekre most úgyis hiába keresne megoldást. Az energiáit fordítsa arra, hogy a szerettei kedvét keresi, igyekszik otthonában nyugalmat teremteni. A közös programok által kapcsolatuk ismét elmélyülhet, az őszinte beszélgetések pedig végre elkergetik a viharfelhőket is a fejük fölül.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne bántson meg másokat azzal, hogy túl élesen fogalmaz. Már maga a téma is kényes, így különösen nagy hangsúlyt kell arra fektetnie, hogy a véleményét előadva ne tépjen fel további sebeket. Nem is az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy valahogy közös nevezőre jussanak, sokkal inkább azt elérni, hogy megértesse a gondolatait. Mindannyian falakkal veszik körbe magukat, így próbálnak védekezni, de ezt át kell ahhoz törni, hogy eljussanak a megoldásig.

Hiába szeretne pihenni, nem nyugszik, amíg bizonyos feladatokat nem végez el. Kérjen bátran segítséget, hiszen így nem csak gyorsabban haladhat, de kevesebb energiát kell belefektetnie a munkálatokba. Próbáljon meg összeállítani egy tervet, hiszen így van mibe kapaszkodnia, nem kell kapkodni, ha akadályokba ütközik. Ha nem veszíti el a célokat a szeme elől, haladhat határozottan és végül mindenre lesz ideje.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



