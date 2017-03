Napi horoszkóp - 2017. március 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már számolja vissza az órákat és várja a hétvégét. Kissé belefáradt a munkába, szeretné végre nem az órát nézni és azon gondolkodni, még mi mindent kell elintéznie. Még nem lazíthat azonban, egy utolsó hajrára szüksége lesz. Próbáljon összpontosítani, hogy egy adott kérdéssel csak egyszer kelljen foglalkozni, amikor kézbe veszi, egyúttal le is zárhassa. Iktasson be rövidebb szüneteket, hogy kiszellőztethesse a fejét.

Vonuljon nyugodtan félre, ha úgy érzi, most inkább erre lesz szüksége. Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, így feszülté válik, ha ellentmondanak Önnek, vagy nem követik az utasításait. Keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is képes megbirkózni, így nem kell másokhoz alkalmazkodnia és jobban tud összpontosítani arra, amit csinál. Most leginkább eredményeket szeretne felmutatni, hogy bebizonyítsa, minden rendben van.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen intézkedik, szervez és irányít. Közben azonban hajlamos lehet megbántani azokat, akik nem tartanak Önnel. El kell fogadnia, hogy nem mindenki tud azonosulni a céljaival és inkább a saját útját szeretné járni. Így is könnyedén talál segítséget, megvalósíthatja az elképzeléseit. Ha megértő, végül a kétkedőket is meggyőzheti arról, hogy érdemes Önnel tartani, mert az eredmények nem maradnak el.

Figyelembe kell vennie mások igényeit is, ha azt szeretné, hogy kitartsanak Ön mellett. Az utóbbi napokban csak az Ön véleménye érvényesülhetett, ideje, hogy meghallgassa őket és egy kicsit a háttérbe vonuljon. A lendülete mások segítségére lehet, hiszen a segítség mindenhol elkél. Így viszonozhatja azt a támogatást, amit Ön is kapott. Ne feledje, egyedül nem tudott volna talpra állni Ön sem.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha segítséget szeretne kapni, minden információt meg kell osztania az illetékesekkel. Ezzel tud ugyanis olyan bizalmat kiépíteni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy végig kitartsanak Ön mellett. Az út ugyanis nem lesz zökkenőmentes, számos akadály teszi próbára a kitartását és a céltudatosságát. Ilyenkor fontos, hogy olyan emberek álljanak Ön mellett, akik képesek biztatni és átlendíteni a holtponton.

Észrevétlenül vállalja túl magát, hiszen mindig csak annyit lát maga előtt, hogy egy újabb izgalmas kihívás. Képtelen ellenállni ezeknek a csábításoknak, pedig még az előzőeket sem zárta le. Ha így folytatja, megbízhatatlanná válik éppen azok szemében, akiknek fontos lenne a véleménye. Gondolja át, hogyan tudná az ígéreteit betartani, próbálja meg a különböző feladatokat összehangolni, akár ások segítségét is kérni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha azt várja, hogy megértsék, adjon magyarázatot a tetteire. Fáradtan hajlamos ugyanis megbántani a környezetében élőket, túlzott elvárásokat támasztani, majd azt számon kérni. Úgy érzi, ha másokat hibáztat, nem kell szembenéznie a sajátjaival. Akik ismerik Önt, megértik és elfogadják, de csak akkor, ha őszinte velük, és képes leülni, és beszélni az Önt foglalkoztató valódi problémákról is.

Remek hangulatban ébred, hiszen a hétvége már mindjárt itt van. Ne engedje, hogy a környezetében élők feszültsége átragadjon Önre. Haladjon a saját tervei mentén, hiszen tudja, hogy a kapkodás csak hibázáshoz vezet, semmiképpen nem a gyors eredményekhez. Legyen megfontolt és határozott, így a kötelezettségeit teljesítve hamarabb élvezheti a szabadságot. Tegyen egy kis sétát a friss levegőn, mielőtt hazatér, a problémákat hagyja ajtón kívül.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyre sűrűbben érzi, hogy nem a helyes úton jár. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban több kudarcot is át kellett élnie, azonban nem volt még ideje feldolgozni. Amíg nem vonja le azokból a tanulságot, addig valóban juthat arra a következtetésre, hogy változtatnia kell. Szakítson időt most arra, hogy nyugodtan átgondolja, mi vezethetett idáig, így még van esélye arra, hogy az eredeti célkitűzéseit kövesse.

Ideje kézbe venni azokat a feladatokat, amelyeket eddig halogatott, mert nem szívesen foglalkozik velük. Időről időre azonban ezek is sorra kell, hogy kerüljenek, hiszen csak így léphet tovább. Ilyenkor gondoljon a céljaira, amelyeket csak úgy érhet el, ha harcol. Minden egyes apró eredmény egy-egy lépés, hogy közelebb kerüljön az álmaihoz, még ha ez csak küzdelem árán érhető is el. Ne feledje, ezek által lesz egyre erősebb.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Önfegyelem és kitartás, ezekre nagy szüksége lesz a mai napon. Feszült Ön körül a légkör, de Ön csak a céljait tartja szem előtt, igyekszik a zavaró tényezőket kizárni. Csak magára számíthat, a környezetében élők ugyanis a saját problémáikkal vannak elfoglalva, de ennek most még örül is, hiszen így észrevétlen vonulhat félre és összpontosíthat arra, amivel foglalkozik. A jutalom sem marad el, az eredmények igazolják az elképzeléseit.

Vonuljon félre, hiszen nagy szüksége van most arra, hogy nyugodtan tevékenykedhessen. Ehhez ki kell zárnia a zavaró tényezőket, elsősorban azokat az embereket, akik a saját problémáikat Önre zúdítanák. Nyugodt és határozott, ezért is gondolják úgy a környezetében élők, hogy érdemes lenne Önhöz fordulni, Ön azonban tudja, csak addig képes megőrizni a kiegyensúlyozottságát, amíg nem kell másokra is figyelnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



