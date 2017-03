Napi horoszkóp - 2017. március 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Éppen azok fogadják kétkedéssel az új terveit, akikről azt gondolta, Önnel fognak tartani. Talán rosszul fogalmazta meg az elképzeléseit, de az sem kizárt, túl elhamarkodottan állt elő az ötleteivel. Ha Ön azonban elég határozott és elszánt, nincs is szüksége mások támogatására, egyedül is képes lesz elérni mindazt, amit fejbevett. Erre gondoljon, mielőtt végképp elkeseredne és feladná az álmait.

Egyedül nem tud megbirkózni az Önre váró akadályokkal, segítséget kell kérnie. Ahhoz, hogy ez eredményes legyen, őszintén el kell mondania minden olyan kérdést, amely megfogalmazódott Önben. Csak akkor kap ugyanis használható tanácsot, h a környezetében élők pontosan tudják, hol is akadt el. Mivel nem szívesen osztja meg a kételyeit ezért olyanokat válasszon, akikben maradéktalanul megbízhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az Önre váró akadályok egyúttal egy-egy leckét is jelentenek. A megoldásukhoz összpontosításra és persze kitartásra lesz szüksége, de sokat tanulhat mindabból, amit átél. Éppen ezért is fontos, hogy ne rettenjen meg, a céljait tartsa szem előtt, hogy pontosan tudja, merre is tart. Ha nem téveszti el az irányt, végül hamarabb jönnek az eredmények, mint gondolta volna és még jutalomra is számíthat.

Tele van tervekkel, mégse kezdjen kapkodni, mert az még sosem vezetett azokhoz az eredményekhez, melyeket annyira szeretne felmutatni. Gondolja át, melyek azok a folyamatok, amelyeket már be tud indítani és még képes úgy kézben tartani, hogy időben észrevegye, ha hibázna. Így elkerülheti, hogy káosz alakuljon ki nem csak Ön körül, de a fejében is. Megérdemli a jutalmat, ne sajnálja magától.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Minden kezdet nehéz, így van ez ezzel a nappal is. Csak az első akadályokat kell valahogy leküzdenie, utána már könnyebben veszi az Önre váró nehézségeket. Ne habozzon segítséget kérni, ha úgy érzi, ezzel megkönnyítheti a helyzetét és gyorsíthatja a folyamatokat. Most elsősorban a saját érdekeit tartsa szem előtt, mégpedig azokat, melyek által közelebb kerülhet a kitűzött céljaihoz. Ennek érdekében most ugyan csak apró lépéseket, tehet meg, de ezek elengedhetetlenek.

Mielőtt döntést hozna, gyűjtsön be minden információt a várható következményekről. Ha ugyanis megválasztja az utat, arról már nem térhet le. Előre tudnia kell, milyen nehézségekre számítson és kikben bízhat annyira, hogy beavatja őket a terveibe. Az érzelmeket most ki kell zárnia, bár ez okozza a legnagyobb fejtörést, hiszen éppen azokkal nem beszélhet majd az elképzeléseiről, akik közel állnak Önhöz az élet más területein.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A helyzetre, amibe került, nem az Ön kezében van a megoldás kulcsa. Éppen ez bosszantja leginkább, hiszen így arra kell várnia, míg mások előállnak a javaslataikkal. Azt ne bánja, hogy nem Ön irányít, hiszen így a felelősség sem Önt nyomasztja, de szeretné felgyorsítani az eseményeket. Legyen türelmes, hiszen Ön most tényleg nem szólhat bele a folyamatokba, így felesleges is idegeskednie azon, amin nem tud változtatni.

Nem csak Önt érintik a döntés következményei, erről ne feledkezzen meg. Éppen ezért ne is válasszon utat, amíg nem egyeztet azokkal, akik a következő időkben részesei lesznek a folyamatoknak. Közösen kell kijelölni a célokat és eldönteni, mely akadályokkal hajlandóak megbirkózni, hogy emiatt már ne merülhessenek fel újabb kérdések. Jobb előre mindent megtervezni, mert a kapkodás csak veszélyeztetné az ügyüket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vihar dúl a lelkében és ez rányomja a bélyegét a napjára. Nehezen tud összpontosítani a feladataira, ezért csak azokkal foglalkozzon, melyeket nem lehet elhalasztani. Nincs most szüksége arra, hogy kapkodjon, idegeskedjen, hiszen ezek csak ahhoz vezetnek, hogy hibázik. Most inkább igyekezzen mihamarabb minden kötelezettségét letudni, hogy félrevonulhasson és tisztázza a kételyeket, amelyek gyötrik.

Nehezen tud uralkodni az indulatain, fáradt és ilyenkor még kevésbé megy az összpontosítás. Ahogy érzi, hogy csúszik ki a kezéből az irányítás, egyre feszültebbé válik, és már mindenkit hibáztat, miközben csak lassítania kellene. Ha ugyanis csak annyi feladattal foglalkozna, amennyit képes átlátni, elkerülhetné azt a káoszt, ami kialakul Ön körül. Iktasson be szüneteket, szellőztesse ki a fejét, önmagára figyeljen most leginkább.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új úton indul el, mert úgy érezte, a régi nem vezet sehova. A változtatás azonban csak akkor lehet eredményes, ha képes kitartani, akkor is, mikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelte. Eddig is azon múltak a sikerek, mennyire készült fel az akadályokra és hogyan tudta kezelni az esetleges kudarcokat. Most is talpra kell majd állnia, bukás nélkül ugyanis nincs siker, ezt már megtanulhatta volna.

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit és szabaduljon ki a négy fal közül. Szüksége van ugyanis arra, hogy kicsit önmagával foglalkozhasson és tisztázzon bizonyos kérdéseket. Ehhez azonban ki kell zárnia a külvilágot, hogy minden figyelmét azokra a problémákra fordítsa, melyek mostanában rányomták a bélyegüket a hangulatára. Próbáljon nyugodt maradni, mert csak így találhat végleges és hasznosítható megoldásokat

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



