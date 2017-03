Napi horoszkóp - 2017. március 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nehezen indul a nap, nem engedi, hogy ez az érzés eluralkodjon Önön. Próbál olyan feladatokkal kezdeni, melyek nem okoznak különösebb nehézséget, így reménykedhet a gyors eredményekben. Tudja, hogy csak a holtponton kell átlendülni, utána már bátran tervezhet. A kitartása elnyeri a jutalmát, valóban sikerül végül minden olyan ügyét lezárni, amelyek folyamatban voltak és szerette volna már maga mögött tudni.

A kezdeti nehézségeket leküzdve ár lendületesen halad a céljai felé. Kész szembenézni azokkal az akadályokkal, melyeket napok óta próbált elkerülni. Most végre megvan Önben az elszántság, hogy leküzdje a nehézségeket, mert ez szükséges ahhoz, hogy a maga elé támasztott elvárásoknak megfeleljen. Csak magára számíthat, de most még ez sem keseríti el, hiszen látja az eredményeket, melyeket elért.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem csak azzal vívhat ki elismerést, ha mások segítségére siet, a saját célok megvalósítása is népszerűvé teheti. Olyan feladatokat választott erre a napra, melyek elsősorban az Ön érdekeit szolgálják, mégis közvetve a környezetében élők is élvezhetik ennek előnyeit. Így nem is kell egyedül megbirkózni az akadályokkal, megfogadva a kapott tanácsokat könnyedén haladhat az úton, míg végül az eredmények is jönnek az elképzelései szerint.

Bár fáradt, mégis szívesen mond igent olyan felkérésekre, melyeket izgalmasnak talál. Hajlamos azonban megfeledkezni a kötelezettségeiről, pedig ezek elmulasztása komoly következményekkel járhat. Legyen megfontolt, ne csak az újdonságokat keresse, még akkor sem, ha csak ezek lelkesítik. Találja meg a kihívásokat a rutin feladatokban is, ha azokkal képes megbirkózni, erőt adnak a talpon maradáshoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A csalódást feldolgozni sosem könnyű, ráadásul most egy olyan ember okozta ezt, aki eddig közel állt Önhöz. Úgy gondolta, a kapcsolatuk a kölcsönös bizalomra épül, de most a tudomására jutott, hogy ő ezzel visszaélt. Mindez arra ösztönzi, hogy átértékelje z elmúlt napok eseményeit és így választ kap olyan kérdésekre is, melyekre eddig nem talált magyarázatot. A problémája sajnos sokkal mélyebben gyökeredzik, mint ahol Ön eddig sejtette.

Ezen a napon nem csak az aktuális nehézségekkel képes megbirkózni, de végre erőt érez magában ahhoz, hogy a fiók mélyén lapuló feladatokat is kézbe vegye. Tele van lelkesedéssel és a vággyal, hogy olyan nehézségekkel is szembeszálljon, melyek elől eddig menekült. Szeretne végre bizonyítani nem csak a környezetében élőknek, de saját magának is megmutatni, ha valamit nagyon akar, akkor azt képes véghezvinni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bármennyire is próbálna félrehúzódni, a környezetében élők keresik a társaságát. A nyugalom, ami árad Önből számukra is erőt ad. Ne meneküljön el azokból a helyzetekből, melyekre az Ön kezében van a kulcs. A megoldást ugyanis éppen az jelenti, hogy képes türelmesen megkeresni a probléma gyökerét, nem csak a felszínen jelentkező gondokat orvosolja, hanem a tanácsait megfogadva véglegesen lehet lezárni az adott kérdést.

Szem előtt tartva a saját érdekeit igyekszik mások segítségre sietni. Úgy ötvözi össze a tennivalókat, hogy a kötelezettségei ne maradjanak el, de lehessen számítani Önre. Ez az út végül valóban mindenki számára elfogadható és a kölcsönös előnyök miatt eredményes. Bár nem egyszerű megtalálni Önnel a közös hangot, aki képes ezt az akadályt leküzdeni, végül olyan célokat érhet el, melyekről nem is sejtette, hogy ennyire közeliek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most elsősorban a háttérből kövesse az eseményeket, addig ne ragadja magához a kezdeményezést, amíg nem látja, kikre is számíthat. Bár a kezdeti lelkesedés mindenkit magával ragadott, az első akadályok megmutatják, nem mindenki hajlandó harcolni is a célokért. Ha már ezekkel megbirkóztak, bátran álljon az ügy élére, hiszen akik még ekkor is kitartanak, már biztosan végig is mennek az Önökre váró nehéz úton.

Olyan fogadtatásban részesül, amennyit Ön is adni képes. Amíg egy álarc mögé rejti valódi arcát, addig a másik féltől sem várhatja el, hogy nyílt lapokkal játsszon. Hiába is próbálja kideríteni a szándékait, hiszen Önhöz hasonlóan bizalmatlan. Nehezen lendülnek át ezen a ponton és addig nem is várhat válaszokat, amíg nem teszi meg az első lépéseket. Egy helyben toporognak, döntse el, van-e ennek így értelme egyáltalán.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amikor fáradt, hajlamos meggondolatlanul cselekedni. Most sem mérlegel, ha egy lehetőség megnyílik Ön előtt, azonnal igent mond. Pedig nincs felkészülve ekkora változásra, így várhatóan az első akadályok láttán már megbánja, hogy ezt az utat választotta. Ne másokat okoljon, hiszen próbálták figyelmeztetni, most már igyekezzen legjobb tudása szerint végigvinni az ügyet és legyen ez tanulság arra, hogy kimerülten ne döntsön egyedül.

Türelmetlen és olyan folyamatokat próbál felgyorsítani, melyekre nincs ráhatással. Emiatt csalódik saját magában, úgy érzi, bizonyos feladatokra alkalmatlan. Keressen inkább lehetőséget arra, hogy a gondolatait elterelje, lekösse olyan hasznos tennivalókkal, melyeknél valóban biztos lehet a sikerben. Közben a háttérben beérik a korábbi munka gyümölcse is és végül eredményes napot zárhat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



