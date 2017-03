Napi horoszkóp - 2017. március 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van energiával, ezért nem csak azokkal a feladatokkal képes végezni, melyek folyamatban voltak, de a fiók mélyéről is előszedi az elmaradásait. A környezetében élők irigykedve szemlélik, ahogyan egyre felszabadultabban tevékenykedik, és szívesen sorakoznak fel Ön mellé, hogy részesei lehessenek a sikerének. Ne utasítsa vissza a felkínált segítséget még akkor sem, ha nincs rá szüksége, ha emiatt lassulna, még így sincs oka szégyenkezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap nem elsősorban az elért eredmények miatt marad emlékezetes, sokkal inkább a tapasztalatokról, amelyeket gyűjt. Egy új úton indul el, így nem is csoda, ha bizonytalan és az eredmények nem jönnek olyan gyorsan, ahogyan azt megszokta magától. Közben azonban gyarapszik a tudása, ami viszont a későbbiekben még hasznosak lesznek, így semmiképpen nem nevezheti feleslegesnek és unalmasnak mindazt, amit átél.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most a saját érdekeit helyezze előtérbe, ne arra helyezze a hangsúlyt, hogyan segíthetne másoknak. Az utóbbi időben hatalmaz elmaradást halmozott fel éppen amiatt, hogy képtelen volt nemet mondani, ha a tanácsait kérték. Félretette a dolgait csak azért, hogy ilyenkor ténylegesen rendelkezésre álljon, így azonban bizonyos határidők úgy jöttek el, hogy még rengeteg a tennivalója az adott ügyben. Most már csak erre összpontosítson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbáljon parancsolni az indulatainak, mert ha szabadjára engedi, megbánthatja azokat is, akik jelen esetben vétlenek. Érthető, hogy feszült, hiszen egy olyan hibát kell helyrehoznia, melyet nem Ön vétett, mégis Önt teszik felelőssé. Mégis maradjon fegyelmezett és határozott, hiszen csak így tud arra összpontosítani, amit valóban tennie kell a siker érdekében. Ha végül mindent sikerül tisztáznia, ráér megkeresni azokat, akiknek mindezt köszönheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nem volt felkészülve arra, hogy változásokat vezessen be, most mégis egy olyan lehetőség adódik, amivel élnie kell. Olyan határokat sikerül átlépnie, melyeket már jó ideje feszeget, de eddig nem volt alkalom arra, hogy valóban minden energiájával ezek megdöntésével foglalkozzon. Most azonban könnyedén veszi az akadályokat és végre olyan célok is elérhető közelségbe kerülnek, melyekért már sokat harcolt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja a saját érdekeit is kézben tartani, ha mások segítségére is siet, ezekről sem megfeledkezni. A határidők ugyanis vészesen közelegnek és Ön még az előkészületeket se tette meg. Most már ideje ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni, ha még nem is a véglege megoldásukra törekedni, de legalább már megtervezni a lépéseket. Tartsa fontosnak ezt is, ne csak a mások azonnali elismerésére törekedjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen vonul félre, jobban élvezi úgy a munkát, ha nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Így legalább tényleg összpontosíthat azokra a feladatokra, melyeket kézbe vesz. Nem hibázna, hiszen így is fáradtnak érzi magát, nincs szüksége arra, hogy kerülőutakra lépjen. Igyekszik kizárni minden olyan zavaró tényezőt, ami csak hátráltatná, de nehezen tudja a környezetében élőkkel megértetni, hogy most elsősorban a saját ügyeit intézné.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen áll mások rendelkezésére, úgy érzi, ahhoz kevesebb energiára van szüksége, hogy segítsen azoknak, akik elakadtak. Szellemileg így is kimerítő mindaz, amit nyújt, de legalább fizikailag kímélheti magát. Kimerült, nem igazán talál olyan célokat, amelyekért érdemes lenne harcolni. Ezt az átmeneti időszakot igyekszik úgy átvészelni, hogy azok sikerében osztozkodik, akik még éreznek magukban erőt a cselekvéshez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár szellemileg friss, mégsem érez késztetést arra, hogy új célokat tűzzön ki maga elé. Inkább áll be a sorba és követi mások utasításait, abban bízva, hogy így kisebb felelősség hárul Önre. Közben azonban Ön is látja a hibákat, de nem vállalja fel, hogy ezeket jelezze. Így azonban csak az időt tölti haszontalan dolgokkal, hiszen a későbbiekben ezekre a kérdésekre vissza kell térnie, akkor azonban már mindez bosszantani fogja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja elkerülni az olyan helyzeteket, ahol Önnek kell igazságot tenni a szemben álló felek között. Nehezen tud ugyanis parancsolni az érzelmeinek és így nem várható el az sem Öntől, hogy úgy ítélje meg a kérdést, hogy azokat kizárja. Ezzel azonban csak tévútra tereli a problémát, nem szolgál valódi megoldással, amely hosszú távon is működőképes lenne. Maradjon inkább a háttérben, hogy mindezt külső szemlélőként élhesse meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár az utóbbi napokban valóban számos kudarcot kellett feldolgoznia, még sincs semmi oka elkeseredni. Gondoljon a sikerekre, amelyeket a kitartásának köszönhet, adjon Önnek ez erőt a folytatáshoz. Valóban könnyebb lenne még most megfutamodni, hiszen nem sok energiát fektetett a kérdésbe, mégis csalódást okozna elsősorban saját magának azzal, ha feladná. Adjon egy kis időt magának ahhoz, hogy ismét képes legyen küzdeni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen tudná megfékezni az indulatait, ha a probléma ismét szóba kerülne, ezért inkább vonuljon félre és keressen új kihívásokat. Ha sikerülne elterelni a figyelmét és más feladatokkal foglalkozni, a sikerek erőt adnának Önnek ahhoz, hogy nyugodtan átgondolja a múltat. Le kell zárnia a kérdést, ez elől nem menekülhet, de fontos lenne, hogy mindezt megfontoltan, higgadtan tegye, hogy az valóban végleges legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp