Napi horoszkóp - 2017. március 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Új kihívásokat keres, ezért hajlamos lehet megfeledkezni a kötelezettségeiről. Próbálja összeegyeztetni a kalandvágyat azokkal a feladatokkal, melyeket mindenképpen el kell végeznie. Lehet, hogy valóban új úton fog elindulni, de ezt csak akkor teszi majd meg nyugodtan, ha nem hagy maga mögött elvarratlan szálakat. Erre gondoljon, amikor már nem szívesen veszi kézbe a folyamatban lévő ügyeit.

Olyan problémákkal találkozik ezen a napon, melyeknél nem segítenek a hagyományos megoldások. Engedje szabadjára a fantáziáját, miközben a célokat tartja szem előtt. Így jó irányba indulhat el és az akadályok elérésekor is pontosan tudja majd, merre tartson. Ne csodálkozzon, ha magára hagyják, hiszen a kísérletezésben kevesen mernek részt vállalni. Ön azonban kellően magabiztos, hogy ne rettenjen meg ennek láttán.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbál segítséget kérni, de nem tudja úgy elmondani a problémáit, hogy azt meg is értsék. Így aztán hiába is fogadná meg a tanácsokat, azok nem viszik előrébb. Amíg önmagában nem tisztázza le a valódi kérdéseket, nem is lehet a kulcsot a kezébe adni. Ezért inkább vonuljon vissza és rendezze a gondolatait. Így még arra is van esélye, hogy a válaszokat saját maga találja meg és azok valóban hasznosíthatóak lesznek.

Feszülten ébred, ilyenkor a környezetéből érkező zavaró tényezőket nem tudja hatásosan kizárni az életéből. Ezért ne is olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek komoly összpontosítást igényelnek, mert a gondolatai folyamatosan elkalandoznak, képtelen azokat korlátok között tartani. Kevesebbet hibázik, ha megmarad olyan utakon, melyeket már többször is bejárt, hiszen így hamarabb veszi észre, ha épp eltévedni készülne.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kerülje azokat a helyzeteket, ahol gyors döntést várnának Öntől, mert most erre képtelen. Szeret elmerülni a részletekben és minden következményt mérlegelni. Most különösen fontosnak érzi, hogy ne elhamarkodottan válaszoljon, de közben a gondolatai csaponganak. Vonuljon inkább félre, olyan feladatokkal foglalkozzon, amelyeknél nem kell másokhoz alkalmazkodnia, járhatja a saját útját.

A helyes útról már korábban letértek, bár ennek következményeivel csak most szembesül. Amikor azt keresi, miért is nem jönnek az eredmények, akkor azt kell keresnie, mikor kezdődtek a problémák. Azoktól kérjen segítséget, akik akkor álltak Ön mellett, hiszen az ő kezükben lehet a megoldás. Bár emiatt el kell ásni ez időre a csatabárdot, de a cél érdekében ennyi áldozatot még vállalhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár még Ön se tudja, merre tart, de azt érzi, hogy változtatni kell. Az az út, amelyet kijelölt, nem vezetett azokhoz a célokhoz, melyeket kitűzött maga elé, ezért egyre elégedetlenebb. A feszültséget próbálja levezetni, de előfordul, hogy ok nélkül bánt meg másokat. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát még akkor is, ha olyan egyszerű lenne így kiadni a mérgét. Hosszú távon nem megoldás ugyanis maga mellől eltávolítani az embereket.

Hiába a tervek, ha közben új lehetőségek bukkannak fel, amelyeknek egyszerűen képtelenség ellenállni. Megfeledkezik a kötelezettségeiről, így azonban megbízhatatlanná válik éppen azok szemében, akik fontosak lehetnek a jövője szempontjából. Próbálja összeegyeztetni a kalandvágyat azokkal a feladatokkal, melyek nem tűrnek halasztást és számítanak arra, hogy szállítja az eredményeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele energiával könnyebb megbirkózni azokkal a feladatokkal, melyekkel nem szívesen foglalkozik. Ilyenkor az akadályok nem tűnnek leküzdhetetlennek, képes azokon úgy továbblépni, hogy közben nem bosszankodik. Vegye most kézbe ezért ezeket, hiszen Önt is nyomasztja az elmaradása függetlenül attól, hogy még nem kérték számon Önön az elmaradt eredményeket. Előzze meg ezt azzal, hogy önként kézbe veszi a folyamatot.

Próbálja inkább elkerülni azokat a helyzeteket, ahol állást kellene foglalnia. Nem szívesen döntene azok között, akik épp szemben állnak egymással, hiszen mindannyian fontosak Önnek, nem szeretné elveszíteni a barátságukat ez olyan ügy miatt, mely Önt közvetlenül nem is érinti. Próbáljon kimenekülni a helyzetből még azelőtt, hogy állást kellene foglalnia. A mégsem sikerül, maradjon tárgyilagos és nyugodt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kerülje a hosszas magyarázkodást, mert azzal csak olyan képet fest magáról, minta bizonytalan lenne. Pedig pontosan tudja, miért jutott erre a következtetésre, még a környezetében élők ezt nem is fogadják el. Most ne is törekedjen arra, hogy mindenkinek megfeleljen, érje be azzal, a lelkiismerete tiszta, az adott helyzetből így tudta kihozni a legtöbbet, bár a veszteség így is jelentős.

Komoly kihívásokra számított, végül könnyedén vette az akadályokat. Nem a helyzet volt egyszerűbb, az Ön felkészültsége segített abban, hogy az eredmények jöttek sorban és még a környezetében élők is csak elismeréssel tekintenek a teljesítményére. Legyen büszke arra, amit elért, de ne feledkezzen meg arról, egyedül nem jutott volna el idáig, a háttérben komoly támogatást kapott azzal, hogy nyugalmat teremtettek Ön körül.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



