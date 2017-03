Napi horoszkóp - 2017. március 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ahogy Önnek a saját problémái a legfontosabbak, ugyanez elmondható a környezetében élőkről is. Ezért nehéz támogatókat találnia egy olyan ügyhöz, ami ráadásul komoly energia befektetést igényelne. Bizonyos lépéseket egyedül is meg tud azonban tenni, most ezekre helyezze a hangsúlyt. Tervezgessen addig is, amíg a valódi munka elkezdődhet. Készüljön fel előre az akadályokra, gondolja át, kiket lesz érdemes beavatni az elképzeléseibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen engedi ki a kezéből az irányítást és tölti ezt a napot úgy, ahogy a szerettei megszervezik. Most nem is vágyik igazából másra, csak velük tölteni minél több időt. Napvilágra kerülnek ugyan problémák, de türelmesen és figyelmesen végighallgatják egymást, így keresve a megoldásokat. Fontosnak tartja, hogy a béke megmaradjon az otthonában még akkor is, ha vannak a nézeteikben különbségek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vannak céljai, de ezeket egyedül nem tudja kivitelezni. Így fontos, hogy megtalálja azokkal a közös hangot, akikre számít. Ehhez azonban engednie kell, a saját érdekeit kicsit háttérbe szorítani. Legyen azonban mások ötleteiért is lelkes és kitartó, hiszen csak így várhatja el, hogy a későbbiekben ugyanilyen lendülettel vessék bele magukat segítői az Ön ügyének megoldásába. Az adok, és kapok egyensúlyba kerül, még ha ezt most nem is így látja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne erőltesse meg magát, hiszen érzi a fáradtságot, amit hívhat ugyan a szokásos tavaszinak, de inkább az elmúlt időszak megterhelése okozza. Szüksége lenne egy kis feltöltődésre, leginkább nyugodt órákra szerettei körében. Inkább ennek teremtse meg a lehetőségét, igyekezzen úgy rendezni a dolgokat, hogy erre mindenképpen sor kerüljön. A legfontosabb ügyeknek természetesen járjon a végére, de utána már a pihenésé legyen a főszerep.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne ítéljen az első benyomások alapján, mert akkor ismét csalódnia kell. Most azonban ez nem pozitív eredménnyel zárulna, hiszen túl hamar készül valakit a bizalmába fogadni. Ne lépjen át egy határt, amelyet általában igyekszik is tartani, de gyakran érzi úgy, hogy emiatt veszteségek érik. Ne gondolja, hogy ha valakinek tényleg fontos a barátsága, nem lesz elég kitartó és nem várja meg, amíg képes Ön is nyitni felé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbáljon otthonában nyugalmat teremteni, hiszen csak így tudják majd a problémákat megnyugtató módon tisztázni. Ha egyébként is feszültek, akkor ez a nézeteltérés csak olaj lesz a tűzre, de ahelyett, hogy egymást meghallgatva törekednének a megegyezésre, egyre inkább személyes sértésnek veszik az elhangzottakat. Amíg képes kézben tartani az indulatokat, lesz remény arra, hogy végül valóban kialakítsanak egy közös álláspontot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vannak olyan kérdések, amelyek még tisztázásra szorulnak ugyan, de a nehezén már túl vannak. A legnagyobb különbségeket sikerült már áthidalni, bár még mindig engednie kell Önnek is, de ezt már könnyedén vállalja. Végre találtak egy közös célt, amiért mindannyian hajlandóak áldozatot hozni anélkül, hogy ezt a másik szemére vetnék. Ez az igazi erő, ami most felgyorsítja a békülés folyamatát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az ellentmondást nehezen viseli, ezen a napon kifejezetten ideges lesz, ha valami nem az elképzelése szerint alakul. A környezetében élők azonban már ismerik ezt az oldalát és tudják, ilyenkor nehéz megfelelni az elvárásainak. Ennek köszönheti, hogy végül agára marad, így azonban végképp a saját maga ura lehet. Járja azt az utat, amit elképzelt, így ismét visszatalálhat ahhoz az énjéhez, amely már elfogadható a szerettei számára is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tartson azokkal, akik sokat jelentenek Önnek. Tegye félre az elképzeléseit és nézze meg, kinek a céljaival tudna azonosulni. Lehet, hogy az út tetszik meg Önnek, hiszen látja, hogy sokat tanulhat abból. Bárhogyan is alakul végül ez a nap, közelebb kerül a szeretteihez, akik így ismét úgy érezhetik, számíthatnak Önre. Bár most bizonyos téren elmarad a terveitől, a kapcsolatai azonban nagyobb szerepet kapnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vannak olyan kérdések, amelyek nem tisztázhatóak úgy, ha teret enged az érzelmeinek. Most is el kell azokat fojtania, ha valóban a megoldásra törekszik és nem csak a saját álláspontját kívánja érvényre juttatni. Be kell ismernie, hogy eddig tévúton járt, éppen azért, mert nem gondolkodott, csak ösztönösen cselekedett. Még idejében figyelmeztették erre, így végül meghozhatja azokat a döntéseket, melyek a céljához elvezetik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A váratlan események alaposan felborítják a napirendjét, de ha kitartó és fegyelmezett, valamennyi tervét megvalósíthatja. Ehhez azonban elsősorban arra lesz szükség, hogy ne idegeskedjen olyan problémák miatt, melyekre nem szolgál megoldásokkal. Ezeket most félre kell tennie úgy, hogy közben nyugodt marad. Ha kell, szellőztesse ki a fejét, ez segít a felejtésben és a későbbiekben az összpontosításban is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne erőltesse az elképzeléseit a szeretteire, inkább finoman vezesse rá őket, hogy érdemes Önnel tartani. Ha olyan célokat tud eléjük kitűzni, melyeket akár egyedül is elérhetnek, szívesen vállalják az utat. Önnek már csak össze kell hangolni a folyamatokat, hogy azok végül mind egy irányba mutassanak és elvezessenek azokhoz az eredményekhez, melyeket annyira áhít. Maradjon végig türelmes és segítőkész.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp