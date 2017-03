Napi horoszkóp - 2017. március 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nehezen indul a nap, végül sikerül összeszedni a gondolatait és azokat a feladatokat, melyeket, mindenképpen szeretne elrendezni. Kezdje az egyszerűbbekkel, hogy az eredmények erőt adjanak a folytatáshoz. Még segítséget is kap, bár nem kísérik végig, de már az is nagy könnyebbség, ha bizonyos ügyeket átadhat másnak. A szeretteire is szánjon időt, igényelnék a társaságát, a tanácsaira van szükségük.

Jobban örülne egy olyan napnak, amikor kicsit lazíthat, de most ezt nem engedheti meg magának. Olyan feladatok várnak Önre, melyeket jó ideje halogat, de most már szeretné maga mögött tudni ezeket a kellemetlen kötelezettségeket. Összpontosítson, ne engedje, hogy a figyelmét eltereljék, így gyorsabban halad. Bár nem olyan egyszerű mindenki igényét kielégíteni, végül ezt a problémát is sikerül megoldania.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ideje a tavaszi nagytakarításnak és nem csak az otthonában. A gondolataiban is helyet kell adnia a megújulásnak, így el kell engedni azokat a problémákat, melyeket már megoldott vagy az idő előre haladtával okafogyottá váltak. Amint eljut odáig, hogy képes ezektől megszabadulni, szinte vágyik is arra, hogy új célokat keressen, terveket szőjön a jövőre nézve. Ismét észreveszi a szépséget, a színeket maga körül, a hangulata is kivirágzik.

Fáradtan ébred, de érzi már a tavaszt, így nem engedi, hogy eluralkodjon Önön a kimerültség. Igyekszik könnyen megvalósítható feladatokat választani, hogy az eredmények mihamarabb jöjjenek. Ez átsegíti ugyanis a holtponton, ami után már az összetettebb problémákkal is kész foglalkozni. Szüksége van azonban a kikapcsolódásra, pihenésre is, ha csak egy kis séta is a friss levegőn, de máris sokat javul a hangulata.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Próbál finoman fogalmazni, de hazudni nem szeretne. Tudja, hogy a véleményével megbánthatja a mási felet, mert az ellentétben áll azzal, amit ő gondol a kérdésről. Nem gondolja, hogy csak Önnek lehet igaza, de szeretné felhívni arra is a figyelmét, amit rosszul ítél meg és így a következtetései tévútra vihetik. Bármilyen óvatos, így is elkerülhetetlen lesz egy kisebb vita, de képes megőrizni a nyugalmát és ez segíti majd a békülést is.

Amíg nem fogalmazódnak meg a kérdések, addig hiába is remél válaszokat másoktól. A problémamegoldás első lépése, hogy igyekszik megfejteni annak gyökerét. Ezt azonban önmagában kell keresnie, hiába próbál másokkal beszélgetni, ők nem fogják tudni megfejteni a gondolatait. Vonuljon inkább félre, zárja ki a külvilágot és így figyelni a belső hangokra, melyek folyamatosan próbálnak utat törni maguknak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával, ne hagyja ezt veszni. Legyenek olyan céljai, melyeket eddig távolabbinak gondolt, mert ha most még valóban nem is éri el, de sokkal közelebb hozhatja a megvalósítás idejét. Tisztán látja az akadályokat és addig nem nyugszik, amíg nem talál megoldást a leküzdésükre. Mivel azonban egyedül van, nem léphet a tettek mezejére, de már a tervek szövögetése is boldogsággal tölti el.

A kevesebb most többet jelent. A tervbe vett feladatok közül számos marad elintézetlenül, de éppen azokkal sikerül végeznie, melyekkel nem szívesen foglalkozik és ezért már jó ideje halogatta azokat. Próbál összpontosítani és csak arra gondolni, ha most végre maga mögött tudhatná ezeket, nem csak megkönnyebbül, de olyan felelősségtől is felszabadul, amely gátolja az előrehaladását. Ezért is igyekszik nem hibázni és lendületben maradni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár igyekszik kerülni a feszült helyzeteket, mind elől nem menekülhet el. Vannak ugyanis olyan kényes kérdések, amelyek az Ön közreműködése nélkül nem oldhatóak meg. Nem azért, mert Ön okozta volna, de a válaszokat gyorsabban megtalálja, mint bármely másik érintett fél. A tapasztalata nagy segítség lehet, ezért igyekezzen partner lenni abban, hogy mihamarabb megtalálják azt az utat, ami a megegyezéshez vezethet.

Sikerül mindazt megvalósítani, amit eltervezett, pedig ha őszinte akart volna lenni, nem hit benne. Annak köszönheti ezt az eredményt, hogy nem mérte fel a határait, így észre sem vette, mikor lépett át rajtuk. A lendülete sodorta előre, a sikerek adtak erőt az újabb lépésekhez, míg végül azt látta, már nincsenek is Önre váró feladatok. Bár fáradt, most mégsem a nyugalmat keresi, szeretne inkább szórakozni, aktívan kikapcsolódni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbálja meg az irányítást magához ragadni, nehezen fogadná el ugyanis, nehezen fogadná el, ha nem valósulnának meg az elképzelései. Ehhez azonban még segítségre is szüksége lesz. Kikövetelni nem lehet, de ha megtalálja a közös hangot azokkal, akikre számít, sikerülhet maga mellé állítania őket. Legyen türelmes, ne elvárásokat támasszon, hanem kérjen és jutalmazzon, mindenkit a megfelelő módszerrel.

Egyedül nem lesz képes megbirkózni az Önre váró akadályokkal, bár azok nem tűnnek olyan nagynak. Mégis megretten, mikor szembesül azzal, hogy nem számolt velük előre. Ne hátráljon meg azonban, hiszen az út jelentős részét már megtette, a cél előtt áll. Ezek az utolsó lépések főleg azért ennyire nehezek, mert már elfáradt. Vegyen egy mély lélegzetet, gondoljon a kezdeti lelkesedésére, hogy legyen még ereje.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



