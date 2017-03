Napi horoszkóp - 2017. március 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár valóban kicsúszott a lába alól a talaj, de mégsem adja fel. Új célokat keres, amikben hihet, erőt adhatnak Önnek ahhoz, hogy folytassa, amit megkezdett. A hibákból tanult és lassan a csalódásait is feldolgozza. Ezek okozzák a legnagyobb törést, hiszen olyan emberek hagyták magára, akikben bízott, akikről azt gondolta, mindig számíthat rájuk. Bár egyelőre egyedül érzi magát, de biztosan tudja, hogy ismét képes lesz maga mellé embereket fogadni.

Elárulták és ezt feldolgozni egyelőre lehetetlennek gondolja. Mégis próbáljon meg talpon maradni, megmutatni azoknak, akik elpártoltak Ön mellől, hogy képes megállni a helyét. Elsősorban önmagában kell hinnie, amíg ezt nem veszíti el, valóban nem lehet térdre kényszeríteni. Vannak céljai, ezek legyenek most a legfontosabbak, ezek segíthetik át a nehezebb perceken. Bár pár csatát elveszíthet, de a háborút végül megnyeri.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Maradjon nyugodt, ezzel mutathatja meg, valóban erős és képes uralkodni az indulatain. Bár az ellenfelei mindent elkövetnek, hogy hibázzon és bebizonyítsák, alkalmatlan egy bizonyos feladat elvégzésére, ha összeszedi a gondolatait, akkor nem lehet olyan könnyen letéríteni az útról. Pontosan látja maga előtt a teendőket, így van mibe kapaszkodnia, csak ezekre összpontosítson, minden mást zárjon ki.

Időt kell adnia magának, nem sürgetheti a folyamatokat. A fájdalmat át kell élnie, nem kerülheti el az ezzel járó érzelmi szenvedést. Próbáljon azonban nem megfeledkezni a kötelezettségeiről sem, hiszen hiába a csalódás, ezen a fronton nem hibázhat. Így legalább a figyelmét is eltereli ideig-óráig, ilyenkor kicsit erőre kap, de amint ismét magára marad, újra feltörnek a kínzó érzések. A következő napokban erre még többször kell számítania.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kerülje az olyan helyzeteket, ahol számítania kell nézeteltérésére, a vélemények különbségére. Nehezen tudná megőrizni a nyugalmát, ha közben ellenállásba ütközik. Amíg engedik járni a saját útját, hatékonyan oldja meg a feladatait. Leginkább annak örül, ha nem kell senkihez alkalmazkodnia, de a keze alá dolgoznak. Olyan emberekkel igyekszik körbevenni magát, akik ezt elfogadják, mert már ismerik ezt az oldalát.

Ne várjon magától helyes döntéseket, különösen akkor ne, ha nem adnak időt Önnek arra, hogy felmérje a következményeket. Nem szereti, ha rögtönzésre kényszerítik, így próbálja kerülni az embereket. A saját útját járja még akkor is, ha a környezetében élők ezzel nem értenek egyet és próbálják figyelmeztetni, hogy így a vesztébe rohan. Ez még inkább erőt ad Önnek ahhoz, hogy megmutassa, minden laposan megfontolt már előre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elsősorban önmagának kell megfelelnie, utána veheti figyelembe a környezetében élők elvárásait is. Ez nem jelenti azt, hogy ne hallgassa meg a tanácsokat, de utána szabadon eldöntheti, meg is fogadja-e a javaslatokat. Ha úgy érzi, ezek nem egyeztethetőek össze a saját célkitűzéseivel, bátran mondjon nemet és ragaszkodjon ahhoz, hogy mindazt megvalósítsa, amit Ön már előre eltervezett.

Nincsenek határozott elképzelései, ilyenkor könnyen befolyásolható. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ezzel nem élnek vissza, igyekeznek az Ön céljait is szem előtt tartani, miközben a saját ajánlataikat előadják. Nem tud ugyanis nemet mondani, minden sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint amit Ön kigondolt, így szívesen térne le az útjáról mások kedvéért. Ha azonban jól választ, akkor ez a kettő összeegyeztethető.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbáljon átlendülni a holtponton, ami már a korai órákban megtalálja. Ha ugyanis elhiszi, hogy valóban gyenge és a tervei egyelőre nem kivitelezhetőek, könnyen tévútra kerül. Képes ugyanis ezeket félretenni és végül megfeledkezni róluk. Higgyen magában, ne azt mondogassa, hogy úgysem sikerülhet, hanem keressen kapaszkodókat és így végül elérheti azokat a célokat, melyekhez nem kell komolyabb akadályokkal megbirkózni.

Szívesen vonulna félre, de bizonyos feladataival egyedül képtelen lenne megbirkózni. Kezdje ezekkel a napját, hogy mihamarabb letudja a nehezét, utána már végre alakíthatja úgy a folyamatokat, ahogy Önnek megfelel. Új témák iránt érdeklődik, ezekben szeretne kicsit elmélyülni, ehhez azonban ki kell zárnia a zavaró tényezőket. Az esti órákban azonban már végképp tegyen félre minden problémát és lazítson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Még éppen időben talál rá azokra az emberekre, akik maradásra késztetik. Az akadályok láttán ugyanis készült volna menekülni és mindent feladni. Ekkor azonban olyan tanácsokat kap, melyek könnyen megfogadhatóak, végrehajthatóak. Az első eredmények pedig visszaadják a reményt és a hitét, hogy érdemes folytatnia a küzdelmet. A célok nem is olyan távoliak, csak az utat tervezte meg rosszul.

Most elsősorban azokkal a feladatokkal foglalkozzon, ahol már várják Öntől az eredményeket. Bár vannak ennél érdekesebb ügyek is, most mégsem engedheti meg magának, hogy a saját útját kövesse, hiszen a kötelezettségeit nem végzi el Ön helyett senki. Ha összpontosít és igyekszik elkerülni a hibázást, hamarabb végezhet, és így még marad ideje arra, hogy végül a saját igényeit is kielégítse.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



