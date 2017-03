Napi horoszkóp - 2017. március 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.17

KOS: (március 21 - április 20.)



Akár egyedül is belevághat a tervek megvalósításába, hiszen tele van energiával, lendülettel. Alaposan meggondolt, mely feladatokkal akar foglalkozni, így nem érhetik meglepetések. Ahogy halad előre, egyre többen csatlakoznak, hiszen a sikerben mások is szeretnének osztozkodni. Használja ki, hogy végül másoknak is átadhat a kötelezettségekből, így nem lesz végül olyan feszített a tempó, ahogyan arra számított.

Keressen bátran új utakat, hiszen készen áll a változásra, kicsit hiányolja is már az ismereten kihívásokat, ahol még valóban összpontosítania kell a megoldások felkutatása érdekében. A rutin most kevés lesz, meglepő ötletekkel kell előállnia. Szellemileg megterhelő ugyan, de mégis felfrissülést hoz ez a nap, hiszen folyamatosan megújulásra kényszerül. A begyűjtött tapasztalatok a későbbiekben még hasznára lesznek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Átmeneti nehézségekre kell ugyan számítania, de hosszú távon végül minden elképzelése megvalósul. Az akadályok ne menekülésre késztessék, határozza el, hogy harcolni fog. Ha mégsem érez erőt magában, tegye félre a kérdést egy rövid időre, hogy a gondolatait elterelhesse. Néha éppen akkor jön a megoldás, amikor kicsit eltávolodik a kérdéstől, hiszen így észreveheti azokat a tényezőket is, amelyek közel állva eltakarják a látását.

Az idő nem fogja megoldani a problémáját, azzal bizony foglalkoznia kell, ha szeretne végre megfeledkezni róla. Kényes kérdéseket feszeget, de maga a helyzet sem mindennapos, így ez elkerülhetetlen. Sokat tanulhat abból, ahogy a környezetében élők fogadják a felvetéseit, követik azon az úton, amely végül a célhoz vezet. Akik ne tartanak Önnel, a későbbiekben is magára hagyják, ezért érdemes lesz felülvizsgálni a kapcsolatait is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bátran kiengedheti a kezéből az irányítást, olyan emberek között mozog, akikkel közösek a céljai. Így ha szokatlan is az út, amit javasolnak, ne gondolkodjon túl sokat, fogadja el az ajánlatukat. Tapasztalatot gyűjthet olyan témákban is, melyek ugyan érdeklik, de sose érzett volna magában késztetést arra, hogy elmélyüljön benne. Most remek alkalma nyílik arra, hogy ismerkedjen ezzel úgy, hogy még a felelősség sem nyomja a vállát.

Ne bűnbakot keressen, hanem megoldást a felmerült problémára. Önnek is köszönhető, hogy ez a helyzet kialakulhatott, még ha nem csak Ön hibáztatható. A kulcs azonban a kezében, hiszen pontosan tudja, miért jutottak idáig, ezért is kell magához ragadni az irányítást és határozottan maga mellé állítani azokat, akik a segítségére lehetnek. Bár nem így tervezte ezt a napot, nincs oka elkeseredni, mert sokat tanulhatott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A tervezés során nem veszi figyelembe a korlátait, ahogyan azt sem, hogy a környezetében élőknek mások az érdekei. Így viszont nem tudja maga mellé állítani őket, egyedül kell az akadályokkal megbirkózni. Ne legyen csalódott, ha nem sikerül minden ügye végére pontot tenni, elégedett lehet a teljesítményével akkor is, ha a nehézségek láttán nem menekült, hanem képes volt határozottan továbbhaladni az útján.

Magára marad, mert egy olyan utat választott, amellyel nem értettek egyet a környezetében élők. Amikor előállt a tervével, erre nem számított, bízott abban, hogy a cél érdekében képesek lesznek az összefogásra. Még mindig dönthet úgy, hogy visszafordul és meghallgatja a javaslatokat, amelyek nem járnak azzal, hogy az elképzelését ne valósítsa meg, csak egy biztonságosabb, de lassabb módszert követnének.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nincs határozott elképzelése a megvalósítást illetően, mégis kétkedve fogadja a környezetében élők javaslatait, Amíg nem áll elő saját ötletekkel, ne bántsa meg azokat, akik próbáltak gondolkodni Ön helyett is. Ha az Ön számára nem kivitelezhetőek az eddig felmerült módszerek, vonuljon félre és bízza a kivitelezést azokra, akik már szeretnének a tettek mezejére lépni. Az idő eldönti, jogos volt-e a kétkedése.

A döntéseiből nem tudja kizárni a megérzéseit, ezzel meglepi a környezetében élőket is. Olyan javaslatokkal áll elő, melyek néha elrugaszkodnak a talajtól, Ön mégis hisz a sikerben. Ha nem tud maga mellé állítani senki, akkor se keseredjen el, mutassa meg, hogy alaposan megfontolta mindazt, amit elmondott és bár valóban számos pontban komoly erőfeszítést igényel a kivitelezése, mégis megvalósíthatóak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Pontosan tudja, mit szeretne elérni, ne is érje be kevesebbel. Ugyan csak a kétkedőket hallja, a háttérben ott vannak azok is, akik szurkolnak Önnek és csak arra várnak, hogy a megfelelő pillanatban a segítségére siessenek, Most még azonban egyedül engedik útjára, hiszen azt szeretnék, ha megerősödne az önbizalma, ami az elmúlt napok kudarcai miatt kissé meggyengült, de ez az eset is azt mutatja, hogy igyekszik talpra állni.

Még időben kiengedi az irányítást a kezéből, így képes talpon maradni. Kimerült és egyre több hibát vétett. Mikor erre felhívták a figyelmét, bár kezdetben tiltakozott, végül belátta, hogy valóban egyszerűbb lenne, ha másokat követhetne, nem nyomasztaná a felelősség. Így már a feladataira összpontosíthat, a kijelölt utat kell csak járnia. Végül így is eléri azokat a célkitűzéseket, melyeket fontosnak tartott.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



