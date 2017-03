Napi horoszkóp - 2017. március 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.16

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen tudj kordában tartani az indulatait, de ne rontsa el ezt a napot azzal, hogy szabadjára engedi. Keressen inkább lehetőséget arra, hogy félrevonuljon, így elkerülheti a heves szópárbajokat. Foglalkozzon egyúttal azokkal a feladatokkal, melyek elmaradtak a hétvégén, így legalább megszabadul ezektől a terhektől, melyek visszahúzták, gátolták abban, hogy bátran tervezze a jövőjét, hiszen érezte, hogy úgysem tudna még az új kihívásokkal foglakozni.

A tavasz ne csak a természet megújulását jelentse, hanem az Önét is. Talán az még gyorsabb is lenne és tehet az érdekében. Ne várja a csodát, hanem gondolja át, hogyan hozhatná el. Nem nagy tetteket kell eltervezni, apró lépésekkel haladjon egy nagyobb cél felé. Amint összeáll a fejében a kép, boldogan indul el, hogy valóban felfrissülve és kivirágozva folytathassa majd a hetet. Ez a soron kívüli szabadnap kifejezetten hasznosan telt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbálja először a békét helyreállítani, csak utána gondoljon azokra a feladatokra, amelyeket betervezett. Hiába is vonulna félre, hogy a szemben álló felek majd valahogy közös nevezőre jutnak, nem tudna összpontosítani, hiszen az Ön számára két fontos ember között támadt feszültség. Igyekezzen alaposan körbejárni a témát, mielőtt elindítja őket azon az úton, amely végül elvezet a célhoz, mert nem szeretné, ha menet közben további kérdések merülnének fel.

Csendesen visszavonul a gondolataival, érzi, hogy most leginkább arra van szüksége, hogy önmagában rendet rakjon. Ehhez azonban válaszokat kell keresnie azokra a kérdésekre, melyek napok óta foglalkoztatják. Eddig halogatta, mert tudja, hogy bizonyos kapcsolatait le kell zárnia. Nem szereti az elválást, de ez is az élet része, meg tanulta már kezelni még akkor is, ha belül mardossa a fájdalom.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most végre van egy kis ideje mindent alaposan átgondolni és meghozni azokat a döntéseket, amelyeket halogatott. Nagy könnyebbség ez, hiszen kitisztítja a fejét és így teret adhat új céloknak. Bátran tervezzen, hiszen egyre frissebbnek érzi magát, mintha a tavasz beköszöntével Ön is kezdene magára találni, ne csak a természet. Talán éppen annak köszönheti az energiáit, hogy észreveszi az ébredező szépségeket maga körül.

Szüksége van egy kis magányra, hogy ismét csak önmagára figyelhessen. Előtte azonban a környezetében is békét kell teremteni, hogy nyugodt szívvel vonulhasson félre. Nem csak a múltat szeretné lezárni, de új utakat is keres, hogy ne maradjon célok nélkül. Csak úgy képes ugyanis elfogadni az Önt körülvevő helyzetet, ha talál menekülési lehetőséget, ezt biztosíthatják a tervek, melyek most fogalmazódnak meg Önben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár szellemileg remek formában van, fizikailag nem képes tartani a tempót saját magával. Éppen ezért most elsősorban tervezgessen, de a tettek mezejére még ne lépjen. Bátran álmodozhat azonban, mert még így is megmarad a realitás talaján, pontosan méri fel, mely célok valósíthatóak meg viszonylag könnyedén, rövid időn belül, ezért ezekre helyezi majd a hangsúlyt, mikor végre cselekedi is képes.

Komoly kihívások várnak Önre, ezért kénytelen összeszedni a gondolatait, pedig lazítani szeretett volna. Ne bosszankodjon amiatt, hogy a szerettei felborították a teveit, így is jól érezheti magát. Egyszerűen csak sodródjon az árral, fogadja a nehézségeket türelemmel, így gyorsabban túljuthat rajtuk és még talán pihenésre is marad ideje. Mindenesetre csak Önön múlik, hogyan érzi magát, a jót veszi észre vagy a zavaró tényezőket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor nyilvánítson véleményt, ha ezt kérdezik, ellenkező esetben tartsa meg magának, mert úgysem hallgatnák meg. Ezt azonban személyes sértésként élné meg, pedig nem annak szánják, egyszerűen a másik fél úgy gondolja, pontosan tudja, mit kell tennie. Ön sem szokott ilyen esetben másokra hallgatni, elszántan követi az elgondolásait. Járja inkább a saját útját, hiszen vannak Önnek is tervei, elképzelései.

Nem csak egy igazság létezik, legyen nyitott mások véleményére is. Valóban távol állnak egymástól az álláspontok, de ez leginkább abban gyökeredzik, hogy más oldalról közelítik meg a kérdést. Ha sikerül kijelölniük egyetlen közös célt, végül kialakulhat egy olyan megegyezés, mely minden fél számára elfogadható, még akár követhető is. Legyen Ön az első, aki enged, ezzel is megmutatva, Ön valóban kész a megállapodásra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem fogadja túl nagy örömmel, hogy ellent mondanak Önnek, de nem is tehet semmit annak érdekében, hogy a véleményének érvényt szerezzen. Engedje inkább, hogy mindenki járja a saját útját. Lássa meg ebben a jót, így Ön is elkalandozhat kicsit, nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Vannak elmaradási, ezeken dolgozzon egy kicsit, de szánjon időt a pihenésre, kikapcsolódásra is, hiszen messze még a hétvége.

Ne másoknak akarjon megfelelni, a saját elvárásait teljesítse. Ha ebben nem szerepelnek nagy álmok, mai nap leküzdendő akadályok, akkor sem kell lelkiismeret-furdalást éreznie. Úgy tervezte, elvégzi a legszükségesebb feladatokat és utána kicsit lazít, pihen. Ha ezt nem nézik jó szemmel, nem szükséges félretenni az elképzeléseit, most az egyszer álljon a sarkára és ragaszkodjon a saját igényeihez.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



