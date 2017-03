Napi horoszkóp - 2017. március 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

2017.03.15 00:00

KOS: (március 21 - április 20.)



A hangsúlyt a minőségre helyezze. Tervezzen be inkább kevesebb feladatot, de azokat vigye végig. Készüljön fel az akadályokra, melyek összetettebbek lesznek, mint azt gondolta volna. Képes azonban megbirkózni azokkal, ha tudja, nem kell kapkodnia és várják a céljai. Nyugalom és kitartás, ezek lesznek a valódi segítségei, bár a környezetében élők sem hagyják magára, mégis elsősorban ebbe kapaszkodjon.

A hangsúlyt helyezze az emberi kapcsolatok ápolására még akkor is, ha emiatt a saját feladatai háttérbe szorulnak. Nyitott és elfogadó, így könnyebb megtalálni Önnel a közös hangot és a béke érdekében engedményeket is tesz. Mindez nem jelenti azt, hogy feladná a céljait, de ha kerülő úton éri csak el, miközben mások segítésére siethet, nem habozik. Ennek köszönheti, hogy még nagyobb tisztelet övezi.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Ön járja csak a saját útját, zárja ki a zavaró tényezőket. Képes lesz elérni a kitűzött célokat, ha azokra összpontosít a kialakult viták tisztázása helyett. Hiába is próbálna ugyanis a vitázó felek között közvetíteni, most még túl frissek a sérelmek ahhoz, hogy képesek legyenek egymást meghallgatni, elfogadni a másik álláspontját.

Mikor azon gondolkodik, változtatni kellene, mérlegelje azt is, vajon ezt a környezetében élők hogyan fogadják majd. Nem várhatja el ugyanis tőlük, hogy úgy kövessék, nem ad nekik időt felkészülni arra, ami vár rájuk. Szívesen tartanak majd Önnel, de csak akkor, ha ők is látják az ezzel járó előnyöket és módjukban áll a buktatók megismerésére. Legyenek válaszai, mert a kérdések nem maradnak majd el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak saját magára figyeljen, a környezetében élők érdekeit is tartsa szem előtt. Ügyes szervezéssel képes lehet a kettőt úgy összehangolni, hogy az mindenki elégedettségére szolgáljon. Legyen türelemmel, ha az eredmények lassabban jönnek, hiszen az út, amit most választott még az Ön számára is tartogat meglepetéseket. A célba érkezés után közösen ünnepelhetik a sikereket, a kapcsolatuk új szintre fejlődik.

Bár vannak tervei erre a napra, számos nem várt eseménnyel is számolnia kell. Így elmaradnak ugyan az eredmények, mégis elégedett lehet a teljesítményével. Nem rettent meg az akadályok láttán, még kitartóbban küzdött akkor, amikor reménytelennek érezte a helyzetét. Ezzel nem csak saját magának, de a környezetében élőknek is bebizonyította, hogy ha egy ügyet kézbe vesz, addig nem nyugszik, míg meg nem oldja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan tervekkel áll elő, amely még azokban is a kétkedést ébreszti fel, akik ki szokat Ön mellett állni. Ön ugyanmindent alaposan átgondolt, de ezt nem osztja meg az illetékesekkel, elvárja, hogy így is Önnel tartsanak. Ha mégis magára maradna, legyen elszánt és erős, mutassa meg, hogy valóban felkészült a nehézségekre és fontosak annyira a céljai, hogy ne rettenjen meg attól sem, ha senki nem hisz Önben.

Ne keressen félmegoldásokat csak azért, hogy elmondhassa, minden feladatával végzett. Ezzel ugyanis csak átmenetileg nyugodhat meg, ahhoz, hogy végérvényesen maga mögött tudhassa a problémákat, többet kell tennie. Éppen ezért most inkább arra törekedjen, hogy amit kézbe vesz, azt valóban elintézze. Ha marad még függőben kérdés, ráér visszatérni arra a hét második felében, de akkor már azokra összpontosítva.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vonuljon inkább félre, hiszen nehéz most Önnel megtalálni a közös hangot. Túl fezült, csak a saját céljait látja szem előtt és azokat az akadályokat, amelyek lassítják az előrehaladását. Nem kihívásként tekint rájuk, sokkal inkább zavaró tényezőként és emiatt idegeskedik. El kell fogadnia, amit nem változtathat meg, azt meg kell oldania. Amint ezt elfogadja, már képes lesz haladni tovább a kitűzött útján.

Kicsit mintha hétvége közeledne, ezért lázas kapkodásba kezd, hogy ne maradjanak függőben az ügyei. Nem végezhet azonban valamennyivel, ezt el kell fogadnia, emiatt ne legyen ingerült. De nem is szorongatják határidők, tekintsen úgy erre a napra, mint egy egyszerű keddre még akkor is, ha holnap ugyan megpihenhet. Legyen elégedett azzal, amit elér, hiszen még így is nagyobb tempót diktált, mint elvárható lett volna.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A mostani események egy korábbi döntésének következményei. Nem menekülhet el előle még akkor sem, ha kellemetlenül érzi magát. Próbálja meg inkább a megoldásokat keresni, ha már egykoron ezt elmulasztotta. Ne hibáztasson másokat, próbálták figyelmeztetni, de a lelkesedése miatt akkor nem hallgatott azokra, akik intették attól, hogy ezt az utat válassza. Legyen ez azonban a tanulság, hogy legközelebb megfontoltabban cselekedjen.

Ön az egyetlen, aki képes megőrizni a nyugalmát, így Önre vár a békebíró szerepe. Hallgasson meg minden felet, mielőtt ítéletet hirdetne. A probléma mélyebben gyökeredzik, mint azt az első percekben gondolta, ezért az ügyre több időt kell szentelnie. Tegye félre azokat a feladatokat, melyek elhalaszthatóak, hogy valóban minden figyelmét ennek az ügynek szentelhesse. Végül igazságos és megfogadható döntésre jut.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



