Napi horoszkóp - 2017. március 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, magára hagyták és most még abban sem bízik, hogy egyedül képes lesz megbirkózni az akadályokkal. Ha engedi, hogy eluralkodjon Önön a csalódottság, valóban nem reménykedhet sikerekben. De már oly sokszor megmutatta, képes talpon maradni akkor is, ha a helyzete reménytelennek tűnik, olyan energiákat mozgósít, melyekről talán még Ön sem tudta, hogy ott lakozik Önben. Erre gondoljon most is.

Tele van energiával, ne hagyja ezt veszni akkor sem, ha a környezetében élők nem is tartanak Önnel. Az eredeti céljain sem kell módosítania, pusztán más utakat kell keresnie, hogy elérhesse azokat. De a megfelelő pillanatban mindig jön a megmentő ötlet és végül az eredmények sem maradnak el. Nem csak önmagát, de a kétkedőket is meggyőzheti arról, hogy hittel és kitartással a tarsolyában valóban csak az indulás nehéz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A holtponton átlendülve már ismét képes követni a céljait. Azonban eljutni oda, hogy érdemes is, komoly megterhelést jelent. Magára maradt, nincs, akire támaszkodhatna. Úgy érzi, talán nem is érdemes. Ilyenkor kap szerepet a küzdeni akarása és tudása. Ebbe kell kapaszkodnia, hiszen amint feloszlik a köd, már látni fogja maga előtt azokat a szépségeket, amelyek most még rejtve vannak a szeme elől.

Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak Ön nem hisz magában. Gondoljon arra, mennyi nehézséget megoldott már az út során, ha ezeket már sikeresen vette, akkor most, a cél előtt ilyen kevéssel nem adhatja fel. Kicsit pihenjen meg, foglalkozzon más kérdésekkel, hogy aztán a kezdeti lelkesedéssel fordulhasson vissza ehhez a témához. Néha a fáradtság megtréfálja, most is csak a kimerültség okozza a reménytelenséget.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha feszültség támad Ön körül, igyekezzen elmenekülni. Önt is foglalkoztatják olyan kérdések, melyek csak tovább ronthatnak a hangulaton és ezek felszínre törhetnek. Most inkább ne feszegesse a témát, hiszen e nélkül is nehéz összehangolni a különböző érdekeket és egy úton elindulni. A béke érdekében engedjen, hosszabb távon ez szolgálja az érdekeit. Nyugodt légkörben nagyobb sikerre számíthat majd.

Új hét, új lehetőségek. Tele lendülettel indul neki a napnak, az sem tudja lassításra kényszeríteni, hogy a környezetében élők kevésbé energikusak. Szeretné az ötleteit, melyeken a hétvégén dolgozott, mind megvalósítani, de ez még Önnek is lehetetlen, hiszen bizonyos folyamatok időt igényelnek. Ne legyen türelmetlen, haladjon megfontoltan, de kitartóan, ez meghozza a gyümölcsét és valóban célba érhet, ha nem is azonnal.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen indul a nap, de ha képes észrevenni a szépséget, ha tud örülni az apró sikereknek, végül nem lesz eredménytelen. Csak el kell hitetnie magával, hogy érdemes küzdeni, a nehézségeket kihívásnak kell tekinteni, nem olyan akadályoknak, amelyek visszafordulásra kényszerítik. Nem szokta olyan könnyen feladni, most talán csak a kimerültség mondatja azt Önnel, hogy válassza az egyszerűbb megoldást

Bármilyen nehezen indul is a napja, nem tehet úgy, mintha nem lennének kötelezettségei. Ezeket mindenképpen el kell végeznie, még ha az egyéb felkérésekre nemet is mond. A határait eszegeti, de mindig tudja, mi az a pont, amit már nem szabad átlépnie. Az esti órákra igyekezzen megnyugodni, mert csak így lesz képes végül kipihenni magát és folytatni a hetet. Felejtse el a problémákat, lefekvés előtt tisztítsa meg a gondolatait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Képes kizárni a zavaró tényezőket, ha a feladat teljes összpontosítást igényel. Használja ki, hogy ennyire összeszedett és vegye kézbe azokat az ügyeket, melyeket halogatott eddig, mert érezte, hiányzik Önből ez az önfegyelem. Most végre pontot tehet a végükre és egy olyan nyomasztó tehertől szabadulhat fel, amely meggátolta abban, hogy új célokat tűzzön ki maga elé. Ne legyen lelkiismeret-furdalása, ha megjutalmazza magát.

Most elsősorban a saját érdekeit tartsa szem előtt, hiszen ha Ön nem képes kiállni saját magáért, hogyan várhatná ezt el másoktól. Legyenek határozott elképzelései arról, mely kérdésekkel szeretne foglalkozni és addig ne mondjon másra igent, amíg ezeket nem zárja le. Ne engedjen a csábító ajánlatoknak, hiszen az Ön feladatait sem oldja meg más, ezért azokat Önnek kell kézben tartani és végigvinni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekszik kézben tartani az irányítást, de ez komoly energia befektetést igényel. Nem lát át ugyanis minden folyamatot, gyakran kényszerül rögtönözni. Ilyenkor azonban elbizonytalanodik, hiszen szereti előre látni a döntései következményeit. Tudta, hogy olyan területre tévedt, ahol még nincs kellő tapasztalata, de nem gondolta volna, hogy ennyi akadályra kell számítania. Most már nem adhatja fel, nincs már sok hátra a célig.

A tervei az Ön számára valóban izgalmasnak tűnnek, de el kell fogadnia, hogy a környezetében élők még nem felkészültek erre. Önnek volt ideje mindent átgondolni, elemezni és bár ezek eredményét is megosztja az érintettekkel, ők egyelőre bizalmatlanul várják az első eredményeket. Csak a kezdeti lépéseket kell egedül megtennie, hiszen a sikerek meghozzák azt a támogatást, amely szükséges a folytatáshoz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



