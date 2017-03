Napi horoszkóp - 2017. március 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Megosztja a figyelmét a kötelezettségek és a szerettei között, így azonban könnyen hibázhat. Különösen akkor érdemes összpontosítani, amikor könnyen balesethez vezethet egy apró kihagyás is. Érzi magán a fáradtság jeleit, de próbál nem jelentőséget tulajdonítani azoknak, így azonban rosszul mérheti fel a következményeket. Inkább legyen kevesebb elvégzett feladat, de az egészségére ügyeljen.

Tele van ötletekkel, nem tud választani, melyikkel lenne érdemes foglalkozni. Ossza meg szeretteivel a gondolatait és válasszanak olyan utat, amelyen közösen haladhatnak. Az együtt eltöltött idő nem csak az eredményességet javítja, de közelebb hozza Önöket a cél, melyet kitűznek maguk elé és a küzdelmek az akadályokkal. Lehet, néha kicsit elkalandoznak, de ez is csak az élményeiket gazdagítja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbáljon inkább félrevonulni, mert fáradt és türelmetlen. Ilyenkor hajlamos lehet megbántani azokat, akik nem értenek Önnel egyet, már véleményt képviselnek. Pedig a nézetkülönbség nem olyan nagy, hogy ne lehetne hidat építeni Önök közé, de Ön ettől elzárkózik. Olyan feladatokkal töltse az időt, melyek elterelik a figyelmét, segítenek kikapcsolódni és nem igényelnek segítséget. Hamar önmagára talál, csak egy kis magányra van szüksége.

Tegye most félre a problémákat és figyelmét szentelje a szeretteinek. Számítanak Önre, elsősorban a tisztánlátására és a lényegre törő tanácsaira van szükségük. Így találja meg azokra a kérdésekre is a választ, amelyeket keres. Ha kívülállóként szemlél egy gondot, könnyebb észrevenni a megoldásokat is. Legyen nyitott, miközben másokkal beszélget, hogy meghallhassa azt, amit hasznára fordíthat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár tele van energiával, lassítson egy kicsit. Családtagjai nyugodtabb napra vágynak, ne rohanja le őket az ötleteivel. Ha mindenáron szeretné hasznosan tölteni az időt, inkább olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, így félrevonulhat anélkül, hogy megbántana másokat. De a pihenésről se feledkezzen meg, hiszen a lendülete hamar elfogyhat, pedig még számos kihívás vár Önre.

Aki menni akar, engedje el. A túlzott ragaszkodásával nem fogja tudni hosszú távon is maga mellett tartani, hiába igyekszik. Ezt az energiát hasznosabbra is fordíthatja, kereshet például új célokat. Ezek segítenek Önnek továbblépni, hiszen mindig van, amiért érdemes talpon maradni. Ha most még ezt nem is így gondolja, az idő begyógyítja a sebeit. Mindig megviselik a szakítások, de már annyiszor képes volt túlélni, most sem lesz ez másképp.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Készítse fel magát a változásokra, mert azok elkerülhetetlenek lesznek. Most még ugyan tiltakozik, de tudatalattijában már elfogadta, hogy nem maradhat azon az úton, amelyen most jár. Szüksége lesz új célokra, melyek miatt ismeretlen területekre is eltéved, de ezek különösen izgalmas kalandoknak tűnnek majd. Pihenjen és lazítson addig is, amíg a fárasztó, de kalandokkal teli időszak kezdetét veszi.

Nehezen fogadja, ha ellentmondanak Önnek, emiatt kerülik Önt. Ilyenkor valóban jobb magára hagyni, hiszen szavai élesek, sebet ejtenek a másik félen még akkor is, ha nem ez a szándéka. Fogadja el, hogy egyedül kell szembenéznie az Önre váró nehézségekkel, a tanácsokat egyébként sem fogadná meg. Így ugyan kevesebb feladatot végez el, de a kapcsolatait nem mérgezi meg feszült hangulatával.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Eddig igyekezett uralkodni az indulatain, de azok most a felszínre törnek. A múlt sérelmei is felelevenítődnek, így még nehezebb lesz ismét nyugalmat teremteni maga körül. El kell határoznia, mit szeretne, végre levezetni a feszültséget vagy mihamarabb békét az otthonában. Válassza bármelyi utat is, a következményekkel számoljon. Ha magára marad, azt annak köszönheti, hogy nehéz Önnel megtalálni a közös hangot.

Amíg nem fogadja el mások véleményét, nem várhatja el, hogy az Önét meghallgassák. Ennek köszönheti, hogy eltávolodnak Öntől a szerettei és csak messziről figyelik, ahogy próbál talpon maradni. Egyedül azonban ez nehezen fog menni, ráadásul nem várt akadályok is felbukkannak. Próbálja megtisztítani a gondolatait azoktól az érzésektől, melyek meggátolják abban, hogy bízni tudjon másokban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha már így alakult, elsősorban a probléma megoldására összpontosítson. Hiába keresne bűnbakokat, az nem viszi közelebb a céljához, ismét nyugalmat és békét varázsolni az otthonába. Tegye félre a személyes sérelmeket, hiszen ezek is csak elvakítják és tévútra vezetik. Most mindenkire szüksége van, akivel képes megtalálni a közös hangot és ez elsősorban Önön múlik. Legyen nyitott és türelmes.

Addig nem nyugodhat meg, amíg nem találja meg a probléma gyökerét. Eddig csak a felszínen keresgélt, ezért nem is sikerült hosszabb távon is rendezni a sorokat. Most azonban szeretné végérvényesen tisztázni a nézeteltéréseket és végre pontot tenni az ügy végére. Így ugyan számos kényes kérdést is fel kell tennie nem csak magának, de szeretteinek is, de még az sem nagy ár a békéért, melyet annyira áhít.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



