Napi horoszkóp - 2017. március 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A látszat megtévesztő, ezért ne az alapján ítélkezzen. Úgy érzi, összeesküdött Ön ellen a világ és egyedül maradt. Pedig csak Ön indult el egy olyan úton, amely ehhez a magányhoz vezetett, hiszen olyan célokat követ, melyek másképp nem érhetőek el. Ismét fel kell építenie önmagát és ezt nem teheti meg másképp, mint hogy félrevonul a gondolataival. Legyen kitartó, a nehezén már túl van, képes lesz ismét talpra állni.

Amíg nem hisz önmagában, mások sem fogják követni. Akkor induljon el egy cél felé, ha biztosan érzi, hogy képes lesz azt elérni. Bár ilyenkor már nem szorulna segítségre, mégse utasítsa vissza, hiszen a közösen végzett munka közelebb hozza Önöket egymáshoz. Az önbizalom nem káros, csak az elbizakodottság. Bár a határvonal vékony, Ön képes lesz ezt helyesen megítélni és ennek megfelelően cselekedni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Számos problémával kell megküzdenie, de pontosan tudja, ha leküzdi az akadályokat, még erősebbé válik. Nem kezd kapkodni még akkor sem, mikor hibázik, és emiatt nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelte. Ez az összeszedettség és határozottság lesz az igazi vonzereje, ennek köszönheti, hogy könnyedén kap segítséget, ha kér. Éljen a lehetőséggel, hogy együtt lehet azokkal, akik közel állnak Önhöz.

Lépjen tovább, engedje el a múltat. A nézeteltérést tisztázták, még ha nem is olyan eredménnyel, ami az Ön számára kedvező lett volna. Bármit tesz, ezen már nem változtathat, el kell fogadnia. Amíg azonban képtelen a gondolatait elterelni, nem lesznek új céljai. Ne foglalkozzon a kérdéssel többet, hiszen ezáltal már nem teremthet tiszta lapot. Vonja le a tanulságot, az ilyen helyzeteket el kell kerülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen hoz döntéseket, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ezt várnák el Öntől. Alakítsa úgy a napját, hogy sokat lehessen egyedül, amikor nem kell mások elvárásainak megfelelni. Amíg a maga útját járhatja, meg is feledkezik a problémáiról, hiszen vannak céljai, amiket követhet. Ha azonban kizökkentik ebből a nyugalomból, hirtelen feszülté, bizonytalanná válik. Mindez leginkább a fáradtság rovására írató.

Nehezen indul a nap, de ha átlendül a holtponton, már ismét érdemes célokat keresni. Addig azonban, amíg nem érez magában elég erőt, inkább csak sodródjon az árral, mert nehezen fogadná, ha ellenállásba ütközne. Talán még meg is tetszik Önnek, ha nem kell döntéseket hozni, felelősséget vállalni másokért. Felfoghatja ezt egyfajta lazításnak, ami már igazán ráfér Önre. Szellemileg már egyébként is elég kimerült.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bátran mérlegeljen, mely feladatokkal kell mindenképpen végeznie, amelyek kiesnek a rostán, tegye félre. Így végre kicsit lazíthat, több időt szentelhet szeretteinek. Emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalása, hiszen valóban úgy választott, hogy minden halaszthatatlan dolgát elintézett. Közös programok, vagy akár csak egy őszinte beszélgetés is sokat jelenthet nem csak Önnek, de a családtagoknak is, akik így megnyílhatnak.

Nehezen tud uralkodni magán, túl hamar felszínre törnek az indulatok, ha valami nem az Ön elképzelése szerint alakul. Vonuljon inkább félre, így elkerülheti az olyan helyzeteket, amikor másokhoz kellene alkalmazkodni. Ha a saját útját járhatja, az eredmények sem maradnak el, ami nyugtatóan hat. Lassan ismét önmagára talál, hiszen megmutathatja, hogy bár fáradt, mégis képes küzdeni, ha valamit szeretne elérni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne mindig csak a feladatok és a problémák járjanak a fejében. Legyen például ez a nap a pihenésé és a szeretteié. Engedje, hogy ők irányítsanak, programokat szervezzenek. Ne azt nézze, emiatt mit nem tud elvégezni, inkább próbáljon meg kikapcsolódni, lazítani. Ha átadja magát a szórakozásnak, közelebb kerülhet a családtagokhoz, akik már jó ideje nélkülözik a társaságát, hiszen mindig a kötelezettségeket helyezte az első sorba.

Hangolja össze a saját érdekeit a szeretteiével, így nem kell választania. Ügyes szervezéssel végül minden elvárásnak képes megfelelni és nem kell amiatt sem elégedetlenkednie, hogy mindennel egyedül birkózott meg. Hiszen a célokat együtt tűzik ki és így az úton is közösen haladnak. Ezzel egyúttal közelebb is kerülnek egymáshoz, talán sikerül bizonyos nézeteltéréseket is őszintén kibeszélni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha nem lehet megoldani, akkor majd kikerüli. Így próbál az akadályokhoz közelíteni és ennek meg is lesz az eredménye. Nem adja fel a nehézségek láttán, a céljait sikeresen eléri. De ne csak a kötelezettségek járjanak a fejében, tudjon lazítani, pihenni is. Ebben segítségére lesznek a családtagok, akik próbálnak közös programot szervezni. Kifogások helyett inkább keressen egy kényelmes ruhát és érezze jól magát.

Vegye észre a szépséget a környezetében, hiszen ébredezik a természet, elérkezett a megújulás ideje. Önnek is érdemes lenne átgondolni, vajon merre tartson tovább, milyen változtatásokat kellene behozni az életébe. Amint megtalálja az útját, ismét képes harcolni, új célokat kitűzni. Ne kezdjen azonban azonnal kapkodni, hiszen még frissek a megfogalmazódott elképzelések, le kell annak ülepedni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



