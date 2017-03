Napi horoszkóp - 2017. március 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.11

KOS: (március 21 - április 20.)



Addig nem talál megoldást a problémára, amíg csak a felszínt kapargatja. Mélyebbre kell leásnia és számolni azzal, hogy veszteségek érik. Nem véletlenül fél ezt a lépést megtenni, hiszen érzi, hogy emberekben fog csalódni, ha belegondol, mi vezetett ehhez a helyzethez. Akkor lesz képes azonban továbblépni, ha tisztázza ezeket a kérdéseket. Legyen erős és elszánt, hogy félúton már ne tántorodjon meg.

Ne akarjon döntéseket hozni, különösen olyan kérdésekben, melyek hosszabb távon hatást gyakorolnak az életére. Nehezen tudná csak a következményeket feltérképezni, így tévútra léphet. Foglalkozzon inkább olyan feladatokkal, ahol nem kell váratlan akadályok felbukkanásától tartani, így ugyanis bátran haladhat előre és az eredmények sem maradnak el. Erre van most szüksége, hiszen kissé bizonytalan.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha nem az elképzelései szerint alakul a napja, hajlamos lehet ingerülté válni, kapkodni. Pedig lehet, hogy a számításaiba csúszott hiba és valóban nem is lehetne tartani mindazt, amit elképzelt. Mielőtt másokat okolna, előbb ezen gondolkodjon el. Bizonyos körülmények adottak, azokra nem tud befolyást gyakorolni. Így is elérhet szép eredményeket, inkább erre összpontosítson, mint arra, amit most nem valósíthat meg.

Maga körül olyan világot képes építeni, amilyet már a lelkében is felépített. Nem támaszthat nagyobb elvárásokat a környezetében élőkkel szemben, mint amit önmaga is nyújtani tud. Járjon elöl jó példával, legyen kitartó, céltudatos, így a követői tudhatják, mire számítsanak, ha Önnel tartanak. Ha egyértelmű utat mutat, hisznek a közösen elérhető eredményekben, bíznak a sikerekben. Ezért elsősorban ezek a gondolatok járjanak a fejében.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van feszültséggel, ennek levezetését azonban ne úgy oldja meg, hogy másokat hibáztat mindenért. Próbálja meg elterelni a figyelmét olyan feladatokkal, melyek könnyedén kivitelezhetőek, nem jelentenek valódi megterhelést, Az eredmények segítenek egy kicsit megnyugodni és így már képes lesz átgondolni, miért is alakult így a helyzet. Ha feltárja az okokat, már a kivezető utat is észreveheti.

Egyedül most képtelen lesz haladni. Az akadályok láttán megretten és visszafordul. Olyan emberekre van szüksége, akik ilyenkor támogatják és átlendítik a holtponton. Ha nem is konkrét válaszokat adnak a kérdésekre, de elhitetik Önnel, hogy képes azokat megtalálni. Az önbizalma szorul megerősítésre, akik ismerik Önt, azok tudják ezt. A sikerek végül lassan visszaterelik az útjára, melyet készült elhagyni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Le szeretné zárni azokat a függőben lévő ügyeket, amelyek akadályozzák abban, hogy új célokat tűzzön ki maga elé. Nyomasztják egy ideje, Ön pedig halogatja, mert nem szívesen foglalkozik azokkal. Most azonban már belátta, így csak egy helyben toporog, hiszen a tudatalattijában folyamatosan helyet foglalnak, gátolják a tisztánlátását. Áldozza ezt a napot erre még akkor is, ha tudja, emiatt feszült és türelmetlen lesz.

Az, hogy a helyzet hogyan lakul, elsősorban azon múlik, Ön hogyan fogadja. Ha türelemmel és határozottan, a megoldások keresésére törekszik, képes lesz talpon maradni és végül győztesen kikerülni belőle. Ha azonban csak a váratlan akadályokat látja, emiatt ingerülté és feszülté válik, hamar kicsúszik a kezéből az irányítás és végül bekerül egy olyan gödörbe, ahonnan egyedül már képtelen lesz kimászni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van lendülettel, használja ezt ki. Fiókja mélyén lapulnak olyan feladatok, melyekkel nem szívesen foglalkozik, most azonban képes lehet ezeket végre lezárni. Jó ideje húzza már ezt, ez is lehet az egyik oka a megmagyarázhatatlan belső feszültségnek, amit érez. Tegyen pontot az ügyek végére, hogy a hétvégét már tiszta lelkiismerettel várhassa, ne kelljen nyomasztó gondolatokkal foglalkozni. Így a szerettei is élvezhetik majd az Önnel töltött órákat.

Határozott elképzelései vannak, emiatt azonban nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel. Nem fogadja el az ellentmondást, ha valaki nemet mond Önnek. Még a tanácsokat is elengedi a füle mellett, pedig érdemes lenne legalább meghallgatni, hiszen számos ötletet meríthetne belőlük. Legyen kicsit türelmesebb és higgadtabb, hogy ne csak kapkodjon és céltalanul haladjon. Legyen egy irányvonal, amit követhet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg képes mások hibájából tanulni, addig kerülheti el azokat a tévutakat, melyek olyan csábítónak tűnnek. Ha egy lehetőség vonzó, érdemes a színfalak mögé is betekinteni, valamint egyeztetni azokkal, akiknek több tapasztalata van az adott kérdésben. Most kellően megfontolt ahhoz, hogy ne ugorjon fejest az ismeretlenbe, ne érezze úgy, hogy ha másokhoz fordul a kérdéseivel, az elismertsége csökkenne.

Próbáljon meg kicsit lazítani, a sikerekhez most pont az kell, hogy képes legyen kívülállóként szemlélni a kérdést. Amíg görcsösen keresi a megoldást, nem veszi észre azt az ajtót, amelyen belépve várnák az eredmények. Számolnia kell azzal, hogy hibázni fog, de ez még nem lehet ok arra, hogy feladja és visszaforduljon. Erős és elszánt, talpon tud maradni, ha nem veszíti szem elől a céljait és hisz önmagában.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



