Napi horoszkóp - 2017. március 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg Ön nem elég elszánt, hiába várja másoktól a segítséget. Önnek kell keresni a megoldást, és ha megtalálja az utat, utána már számíthat a támogatókra. Éppen ezért addig ne is követelőzzön, amíg nem jár elöl jó példával, azaz megmutatja, hogy képes harcolni, nem feladni az első nehézség láttán. Hamarabb ér célba, mint hitte volna, ezt elsősorban saját magának köszönheti, de ehhez szüksége volt kitartásra és türelemre.

A múlton már nem változtathat, ezért ne is olyan szemmel nézzen vissza, mi lett volna, ha másképp cselekszik. Tanulni kell a hibákból, de utána továbblépni és nem rágódni azon, ami már megtörtént. Legyen ez a nap az elengedésé, amikor képes valóban a jövőbe tekinteni és ismét terveket szövögetni. Természetesen már figyelembe véve a tapasztalatait, így elkerülheti, hogy ismét ugyanazokkal a problémákkal kelljen megbirkóznia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kicsúszott a lába alól a talaj, szeretne új úton elindulni. Mielőtt azonban meggondolatlan döntéseket hozna, gondolja át, vajon mi táplálja ezt az érzést. Amíg ugyanis nem fogalmazódik meg Önben, mivel is elégedetlen, könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy ismét ugyanide tér vissza. Lehet, nem is kell olyan nagy változásokat eszközölnie, pusztán apró módosítások elégedettséggel töltenék el.

Ügyel arra, hogy könnyen elérhető célokat tűzzön ki maga elé, hiszen tudja, hogy most a kudarcokat nehezen emésztené meg, Fontos, hogy legyenek eredmények, amikbe kapaszkodhat, hiszen így lesz képes folyamatosan haladni előre. Nem szívesen áll meg, mégis érdemes lenne rövidebb szüneteket közbeiktatni, ha szeretné bírni a tempót, amit diktál. Az Ön érdeke is, hogy valóban minden ügye végére pontot tehessen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most csak legyen csendes megfigyelő, sokat tanulhat abból is, ha nem Ön irányít. Ha segítséget kérnek Öntől, nem kell nemet mondania, de ne Ön határozza meg az irányt, merre menjenek. Így olyan helyzetekbe keveredhet, melyeket eddig elkerült és próbára teheti a kitartását, türelmét. Egyúttal azt is megláthatja, mások hogyan kezelik az így kialakuló nézeteltéréseket, kikkel tud valóban azonosulni hosszabb távon is.

Néha elég egy félreértelmezett mondat, hogy más megvilágításba helyezze az eseményeket. Most is ilyen meggondolatlanul elhangzott szavak indítják be a gondolkodását és bár az eredeti közlendőt nem úgy értelmezi, ahogyan azt gondolták, mégis képes levonni olyan következtetéseket, melyek az ügyet előrébb viszik. Utólag ugyan felismeri ezt, de már kár is lenne ezzel többet foglalkozni, hiszen végül a lényeg, hogy a problémát megoldották.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár alapvetően Ön nyitottan közelít az ismeretlen témák felé, de most mégis úgy gondolja, nem ez lesz az útja. Bárhogy is próbálná meggyőzni magát arról, hogy érdemes lenne megismerkedni bizonyos emberekkel és kérdésekkel, valami megmagyarázhatatlan ok miatt menekül. Adjon egy kis időt magának, hogy válaszokat kereshessen, ne legyen elutasító, de ne is erőltesse magára, amit nem szeretne.

Talán éppen most próbálnak az ellenségei támadni, azért is érzi úgy, hogy összeesküdött Ön ellen a világ. De éppen ezért nem adhatja fel még akkor sem, ha az akadályok leküzdhetetlennek tűnnek. Vonuljon félre és keressen megoldásokat, hogyan lendülhetne át a holtponton, hogy megmutathassa minden kétkedőnek, de főleg a rosszakaróinak, hogy nem olyan könnyű Önt félreállítani az útból, ahogyan azt ők hiszik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár tisztában van azzal, hogy nem csak magának köszönheti a kialakult helyzetet, mégsem keresi a bűnbakokat, hanem azonnal megoldások után néz. Így mutatja meg azt, hogy Önnek valóban fontos ez az ügy és szeretné elérni a kitűzött célokat. Ezzel a hozzáállásával maga mellé állíthatja azokat, akik eddig kétkedve szemlélték a tevékenységét és nem hittek a sikerekben. Ismét visszatalál az útjára, minden oka megvan az ünneplésre.

A saját feladataira összpontosítson elsősorban, csak akkor mondjon igent más felkérésekre, ha ezzel nem veszélyezteti a célokat, melyeket maga elé kitűzött. Ahogy Önnek is tudomásul kell venni, ha nem kap segítséget, ugyanez elvárható a környezetében élőktől is. Ne legyen amiatt lelkiismeret-furdalása, mert most nem mindenki számíthat Önre, akinek fontos, megérti és elfogadja a döntését. Aki emiatt hátat fordít, engedje elmenni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fáradt és türelmetlen, ezért csakolyan emberek között mozogjon, akik jól ismerik, így elfogadják ilyenkor is. Hajlamos lehet megbántani azokat, akik nem értenek Önnel egyet, ha kikosarazzák, személyes sértésnek veszi. Vannak olyanok, akik azonban ilyenkor is képesek megtalálni Önnel a közös hangot, ők segíthetnek Önnek visszatalálni önmagához. Ne éljen vissza azonban a szeretetükkel, számoljon el tízig, mielőtt bármit is kimondana.

Ne terhelje túl magát, csak olyan tervet állítson össze, melyet könnyedén teljesíthet. Így is szembesülnie kell bizonyos akadályokkal, de ha látja maga előtt a végét, szívesebben keresi a megoldásokat, nem a menekülő utat kémleli. Kellenek az eredmények, ha talpon szeretne maradni, hamar összetörne, ha csalódnia kellene akár önmagában, akár a környezetében élőkben. Ne szorítsa háttérbe az érzéseit sem, ahol ennek helye van, engedje szabadjára.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



