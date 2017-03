Napi horoszkóp - 2017. március 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Új lehetőség nyílik meg Ön előtt, mégis elbizonytalanodik, valóban szeretne-e élni vele. Pedig sokat gondolt arra, hogy ez az út vonzó és izgalmas lehet, olyan kihívásokkal tarkított, melyekkel szívesen megküzdene. Most azonban nem érez magában elég elszántságot, kitartást, hogy merjen elindulni. Az első lépés megtétele mindig nehéz, ezen a ponton át kell lendülnie, ha valóban haladni szeretne, nem egy helyben toporogni.

Ha feszültség támad Ön körül, ne meneküljön. A kezében van a megoldás kulcsa, hiszen Ön lehet az, aki megtalálhatja a probléma gyökerét és így békét teremthet a szemben álló felek között. Bár emiatt a feladatait háttérbe kell szorítania, de most olyan új kapcsolatokat építhet ki, melyek a későbbiekben még hasznosak lehetnek elsősorban szakmai életében. Erre gondoljon, mikor úgy érzi, inkább félrevonulna.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha már egyszer kigondolta, ne habozzon a tettek mezejére lépni. Bár valóban vannak fenntartásai, minden akadályt számba vett-e, de ha sokáig tervezget, elúszik a lehetőség. Most minden adott ahhoz, hogy valami újat kipróbáljon, hiszen a határidős kötelezettségeivel végzett, a következők pedig még váraznak magukra. Merjen kicsit elkalandozni, hiszen így szerezhet erőt és energiát a szürke hétköznapokra.

Felmerülnek kényes kérdések, melyek elől szívesen elmenekülne. Ezzel azonban nem oldaná meg a problémát és csak átmenetileg nyugodhat meg. Legyen inkább erős, próbáljon nyugodt maradni és szembenézni azokkal a kihívásokkal, melyek várják Önt, miközben a válaszokat keresi. Be kell járnia ezt az utat, bármennyire is kellemetlen és a végén még az elengedést is át kell élnie. Talán ettől fél a legjobban.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Be kell osztania az erejét, ha még a nap végén is Önre váró akadályokkal meg szeretne küzdeni. Hiába gondolja ugyanis egy-egy eredmény elérése után, hogy már lazíthat, újabb és újabb nehézségek bukkannak fel. Ha nem szeretne félbehagyott ügyeket maga mögött hagyni, mindenképpen fel kell arra készülnie, hogy hosszúra nyúlnak teendői. Kisebb szüneteket azonban engedélyezhet, ilyenkor próbálja kiszellőztetni a fejét.

Bár egyedül marad a véleményével, mégis tartson ki mellette. Hosszas gondolkodás után jutott erre a következtetésre, ezért is ennyire határozott. Felkészült a kérdésekre, így nem is tudják zavarba hozni. Ennek is köszönheti, hogy végül a kétkedőket is meggyőzi arról, érdemes Önnel tartaniuk, mert képes lesz elérni a célokat, melyeket felvázolt. Viharos nap vár Önre, de akik most Ön mellett maradnak, azokra biztosan számíthat a későbbiekben is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne keressen kifogásokat, a megoldások megtalálása legyen a cél. Hiába is próbálna ugyanis menekülni a probléma elől, talán átmenetileg a szőnyeg alá seperheti, de hosszú távon számítania kell arra, hogy ismét foglalkoznia kell vele. Nincs egyedül, gondolja át, kihez fordulhat segítségért. Ha már a fejében összeáll a terv, elindíthatja azt a folyamatot, amely végül elvezeti a céljához és egyúttal egy gondtól is megszabadítja.

Ha egyszer magához ragadja a vezető szerepét, nem engedi ki a kezéből egykönnyen. Most is arra fordítja az energiáját, hogy sikerüljön továbbra is irányítani, de éppen ezzel nehezíti meg a helyzetét. Nem veszi észre azokat a problémákat, melyek felmerülnek és megoldásra várnak. Márpedig csak akkor őrizheti meg a népszerűségét, ha válaszol a felmerülő kérdésekre és segíti a környezetében élőket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elsősorban a kapcsolatai jutnak szerephez ezen a napon. Bár számos probléma merül fel, a megoldás mindig valaki már kezében lesz. Egyedül képtelen lenne ennyi akadállyal megbirkózni, így mindenképpen segítségért kell fordulnia a környezetében élőkhöz. Amikor falakba ütközik, akkor régi sérelmek kerülnek felszínre és bebizonyosodik, hogy büntetlenül nem bánthat meg másokat, hiszen nem tudhatja, mikro szorulna a támaszukra.

Ha egy percre elveszíti szem elől a céljait, máris bizonytalanná válik, és szíve szerint visszafordulna. Ilyenkor álljon meg és gondolja át, miért is választotta ezt az utat, idézze fel ismét az elképzeléseket, melyeket szeretett volna megvalósítani. Ha helyére kerülnek a dolgok, az akadályok sem lesznek már leküzdhetetlenek. Bár valóban folyamatosan összpontosítani kényszerül, de ez nem is olyan nagy ár, ha elérheti vágyait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most inkább engedje ki a kezéből az irányítást, hiszen még a saját céljaiban sem biztos, így nehéz másoknak utat mutatni. Ha sodródik az árral, még nem kerül távolabb a céljaitól, hiszen felfoghatja ezt akár tanulási folyamatnak is. Járjon nyitott szemmel, figyeljen, ne csak a folyamatokat, de az embereket is. Talán új kapcsolatokat is kiépíthet, melyekre hosszabb távon építkezhet. Legyen ez most befektetés a jövőjébe.

Az álmodozás és tervezgetés még nem is olyan nagy baj, de ha közben elrugaszkodik a valóság talajáról, akkor tévútra vezetheti. Éppen ezért mindig legyenek a céljai megalapozottak, hiszen csak így kaphat segítséget is a megvalósításukhoz. Ne másoktól várjon válaszokat, Önnek kell ezekkel rendelkezni, ha elvárja, hogy támogassák. Hiszen csak úgy lehet hiteles az elvárás, amelyet támaszt, ha tudja, azok hova vezetnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



