Napi horoszkóp - 2017. március 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Több frontos is helyt kell állnia, ezért igyekezzen nyugodt maradni, megőrizni a türelmét. Szüksége lesz a kitartására is. Emberek között mozog sokat, ami ugyan lassítja, de el kell fogadnia. Próbálja maga mellé állítani azokat, akik a segítségére lehetnek, akiknek van már tapasztalata abban, hogyan lehet úgy a keze alá dolgozni, hogy Önt ne lassítsák. A céljait csak úgy érheti el, ha képes határozottan haladni a céljai felé.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most félreteszi a saját feladatait, mert nagyobb kihívásokat keres. Olyan ügyek mellé sorakozik fel, melyeket izgalmasnak talál, és úgy érzi, ha azt az utat választja, sokat fejlődhet. Járjon nyitott szemmel, hogy ne csak az érdekes kérdéseket vegye észre, de olyan emberekhez is közel kerüljön, akik valóban taníthatják. Ez a nap ugyan nem viszi egyértelműen közelebb a céljaihoz, mégis sokat tesz annak érdekében, hogy elérhesse azokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Remek hangulatban ébred, igyekszik ezt megőrizni egész napra. Nem lesz könnyű dolga, hiszen feszült emberek veszik körbe, akik a problémáik megoldását Öntől várják. Lassabban halad a feladataival, ahogy tervezte, ezért döntenie kell. Vagy a saját érdekeit helyezi előtérbe és félrevonul vagy a környezetében élők segítségére siet, ezzel azonban veszélyezteti azokat célkitűzéseket, melyeket megfogalmazott. Legyen bármi is a választása, utána már tartsa magát ahhoz.

Igyekszik megtalálni a közös hangot a környezetében élőkkel, azonban ez nem mindig sikerül. Bár nem ragaszkodik minden kérdésben a saját véleményéhez, vannak olyan elvek, melyeket nem kíván feladni még akkor sem, ha ez lenne szükséges a béke megteremtéséhez. Ha valahol nem látják szívesen az elképzeléseit, távozzon bátran és emelt fővel, hiszen nem is lehet az a célja, hogy mindenkinek megfeleljen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár a témában még nem rendelkezik mélyreható ismeretekkel, máris próbára teheti a tudását. Egy olyan feladattal bízzák meg, ahol hasznosíthatja a frissen szerzett tapasztalatait. Gondoljon arra, hogy most gyakorlatban is hasznosíthatja mindazt, amiről eddig csak elméleti szinten gondolkodott el, de éppen azért tartotta izgalmasnak ezt a területet, mert az élet számos területén nyújthat jó szolgálatot.

Ne keresse a kihívásokat, éppen azok találják meg ezen a napon, amelyekre valóban felkészült és képes megküzdeni azokkal. Ugyan nem lesz egyszerű, valóban mozgósítania kell a tudását, de kellő türelemmel és kitartással végül győztesen kerülhet ki a csatából. Ráadásul így nagy lépést tesz meg egy olyan célja felé, melyet erre az évre tűzött ki maga elé, talán még hamarabb el is érheti, mint tervezte.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kerülje az embereket, ha teheti, túl feszült ugyanis ahhoz, hogy képes legyen másokhoz alkalmazkodni. Ha a saját útját járhatja, elérheti a céljait, hiszen nem kell mások elvárásainak megfelelni. Olyan tervet állít össze, amely szigorú és feszes, de éppen erre van most szüksége. Így elterelheti a figyelmét a problémákról, melyekre hiába keresi a megoldásokat, azok valahol mélyebben gyökereznek és így még nem talált rájuk.

Mivel nem szívesen mozog emberek között, ezért elsősorban olyan feladatokat keressen, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy visszavonulhasson. Így nem kell igazodnia másokhoz, járhatja a saját útját. Nem is vágyik másra, csak arra, hogy így elterelhesse a figyelmét olyan problémákról, melyek megoldása során számos kényes kérdést kell tisztáznia, de ezzel időt nyer és így felkészülhet még erre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, ezért olyan feladatokat érdemes most kézbe venni, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy közöttük lehessen. Ha elterelheti a figyelmét a problémáiról, mert másokéra kell összpontosítania, önmagának is szívességet tesz, miközben segítségére lehet a környezetében élőknek. Közben azonban folyamatosan teszi fel magának azokat a kérdéseket is, melyekre keresi még a választ.

Bár fáradt, de szívesen vesz olyan kihívásokat, melyek ugyan valóban akadályokat jelentenek, mégis tud rájuk megoldást. Külső megerősítésre vágyik, és ezt csak úgy érheti el, ha eredményeket tud felmutatni. Bizonytalan harcokba azonban nem szívesen menne bele, ezért a járt úton haladva próbál elérni olyan célokat, melyek mások szemében meghozhatják a kívánt elismerést. Közben azonban elfeledkezik arról, hogy a valódi elégedettséget önmagában kell megteremtenie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szeretne változtatásokat az életében, de azt is tudja, hogy ezzel ellenállást válthat ki a környezetében élőkből. Próbálja előkészíteni a terepet leginkább azzal, hogy azokat az előnyöket nagyítja fel, melyek őket is érintik. A hátrányokat sem hallgathatja el, de ha kisebb jelentőséget tulajdonít nekik, talán észrevétlenül maga mellé állíthatja a kétkedőket. Bárhogyan is alakul, a legfontosabb, hogy Ön legyen kellően határozott.

Ha egyszer valamit kézbe vesz, nem szívesen végez félmunkát. Éppen ezért már előre gondolkodjon, és csak akkor mondjon igent, ha valóban képes is lesz az adott ügy végére járni. A kapkodás nem segít, hiszen éppen azért fordulnak Önhöz, mert megfontoltságra és kitartásra van szükség a megoldások megtalálásához. A kevesebb jelen esetben több, azaz, az elért eredmények jelentenek csak valódi megnyugvást.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp