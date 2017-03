Napi horoszkóp - 2017. március 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.07

KOS: (március 21 - április 20.)



Állítson össze tervet erre a napra, mert az ad erőt Önnek, ha látja maga előtt, milyen utat kell bejárnia. Kapaszkodóra van szüksége és ezt megtalálhatja abban, hogy eléri azokat a célokat, melyeket kitűz maga elé. Legyen ideje azonban arra is, hogy rövidebb szüneteket tartson, amikor kicsit felfrissülhet, megújulhat. Tudja értékelni az eredményeket, ne tekintse azokat természetesnek még akkor sem, ha valóban máskor ezeket könnyedén képes megvalósítani.

Ne csak rövidtávra tervezzen, most gondolkodjon előre, akár az egész hónapját érdemes lenne áttekinteni. Vannak olyan elmaradásai, amelyek már nem várhatnak sokat, ezekkel mindenképpen foglalkoznia kell, ha nem szeretne bonyodalmat. Emiatt azonban háttérbe szorulnak azok a feladatok, melyek közelebb állnak Önhöz, szívesebben venné kézbe. Most ne a kellemetlenségekre helyezze a hangsúlyt, hanem a jövőjére, így tud teljesíteni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A helyzet sokkal egyszerűbb, mint gondolná, csak ne a problémára helyezze a hangsúlyt, hanem a megoldás keresésére. Ha tudja, hova tart, akkor ezek az akadályok nem állhatják útját. Éppen ezért a céljait tartsa szem előtt, hogy határozottan haladhasson tovább. A makacssága lesz most a legnagyobb segítsége, hiszen amit fejbe vesz, attól nehezen szabadul, ezért is lesz képes talpon maradni.

Ez a nap a magányos harc jegyében telik. Bár próbál segítséget kérni, hamar be kell látnia, egyedül kell megvívnia a csatákat. Talán jobb is így, hiszen elmerülhet a gondolataiban és a saját útját járhatja. Ne veszítse szem elől a céljait, hogy az irányt tudja tartani. Nézze a jó oldalát a történteknek, nem kell alkalmazkodnia senkihez, valóban a maga ura lehet. Éljen a lehetőséggel, amit kap az élettől, fejlődik általa.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor minden a helyére kerül fejben, a problémák sem tűnnek olyan nagynak. Most szinte észrevétlenül veszi az akadályokat, hiszen pontosan tudja, merre tart és ennek érdekében mi vár Önre. A megoldásokat keresi, nem szeretne időt vesztegetni arra, hogy felnagyít olyan kérdéseket, melyek megválaszolása nem segíti az előrelépését. Ezeken elegánsan továbblép és csak a lényegre összpontosít, hogy mihamarabb eredményeket tudjon felmutatni.

Ami első ránézésre még vonzónak tűnik, az hirtelen leküzdhetetlen akadályok sorát jelenti, ha nem elég figyelmes. Éppen ezért, mielőtt igent mondana egy felkérésre, gondolja át, valóban elég felkészült-e arra az útra, amelyre épp lépni készül. Mert hiába kecsegtet a lehetőség sikerrel, ha nincs kellő tapasztalata, csak az idejét vesztegeti, nem lesz képes azokat az eredményeket elérni, amelyet elvár magától.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Számos nehézségre kell számítania ezen a napon, de mint mindig, most is bízhat abban, hogy a segítség a megfelelő pillanatban megérkezik. Ezért ne is bizonytalanodjon el, ha akadályokba ütközik, keresse a megoldást. Ha egyedül nem lel rá, tanácsot fog kapni a megfelelő embertől, hiszen a fáradozását értékelik a környezetében élők. Legyen határozott, kitartó és türelmes, ezek átlendítik a holtponton.

Ha már ennyi energiát képes mozgósítani, vegye kézbe azokat a feladatokat is, amelyeket eddig halogatott. Most gyorsabban talál megoldásokat, hiszen nem kifogásokat keres, hanem haladni akar a céljai felé. Ehhez azonban le kell zárnia bizonyos folyamatban lévő ügyeket, így felszabadul az általuk okozott teher alól. Ha már azok nem nyomasztják, minden figyelmét azokra a folyamatokra fordíthatja, melyek már valóban a saját útját jelentik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rengeteg feladat vár elintézésre, így nem lesz ideje sokat gondolkodni a problémáin. Talán jobb is így, hiszen megoldásokat most úgysem találna. Ha sikerül elterelni a figyelmét, a feszültség is csökken Önben. Tudja értékelni az elért eredményeket, hiszen ezek azok a támpontok, amelyekbe kapaszkodva talpon maradhat. Lássa maga előtt a célokat, hogy mindig érezze, merre tart és miért harcol.

Nehezen tud összpontosítani, ezért ne is kezdjen olyan feladatokba, ahol hosszasan kellene gondolkodnia a megoldásokon. Vannak azonban olyan elintézendő ügyei, ahol a rutinja átsegíti a nehezebb pillanatokon, így elsősorban azokkal foglalkozzon. Akkor tud igazán felszabadultan tevékenykedni, ha mások irányítják, nem Önnek kell meghatározni az utat, így bízhat abban is, ha mégis akadályokba ütközik, a segítség is megérkezik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha bízik önmagában, gyorsabban jön a megoldás is. Ne mindig arra várjon, hogy valaki a segítségére siet, hiszen a környezetében élők, hasonlóan Önhöz, a saját feladataikkal vannak elfoglalva. Keresse Ön az utat, hiszen nem ismeretlen a terület, ahol helyt kell állnia, még ha most úgy is érzi, eltévedt. Ne veszítse szem elől a célokat, hiszen azok mutatják az irányt, amelyet csak követnie kell.

Ha sikerül mindent a helyére tenni, ismét megjelennek a célok a szeme előtt. Átmenetileg ugyanis elveszítette az irányt és csak egy helyben toporgott. Nem mert elindulni, hiszen nem tudta, vajon hova jutna, ha utat választana. Mostanra azonban letisztultak fejében a gondolatok, sikerült kizárnia a zavaró tényezőket és ismét képes összpontosítani a teendőire. A felajánlott segítséget ne utasítsa el.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



