Napi horoszkóp - 2017. március 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Önre hárul minden felelősség, nem roppanhat azonban össze a súly alatt. Nem csak a saját jövője a tét, de a szeretteit is érinti a döntés következménye. Bár a végső szót Önnek kell kimondani, egyeztessen velük is, így a később jelentkező nehézségeket közösen hidalhatják át. Legyen végig higgadt, hiszen most a kapkodás, a kierőszakolt válaszok csak tévútra viszik, márpedig visszafordulni nem lesz lehetősége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A rohanó hétköznapokon számos apró csoda mellett halad el, most azonban végre van ideje egy kicsit megállni és ezeket észrevenni. Nem elvesztegetett idő az, amit a természetben tölt, hiszen ilyenkor megtisztítja a gondolatait, elengedi a fájó emlékeket és feltöltekezik olyan energiákkal, melyek a későbbiekben átlendíthetik a holtpontokon. Ne érezze hát úgy, hogy nem csinál semmit, ha kézzel fogható eredményt nem is tud felmutatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbálja kerülni a feszült helyzeteket, de nem menekülhet el az otthonában kitört vihar elől. Ha most hátat fordít a szeretteinek, akkor a béke megteremtése sokkal nehezebb lesz, hiszen lesz ideje a lélek mélyéig eljutnia a méregnek. Lépjen még időben, amikor le tudja ültetni a szemben álló feleket egy asztalhoz és ők is még képesek úgy megfogalmazni a véleményüket, hogy azzal nem támadják a másikat. A személyeskedés nem viszi közelebb Önöket a céljukhoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Addig nem tud a környezetében békét teremteni, amíg önmagában nem teszi tisztába a dolgokat. Először vonuljon félre, hogy megfogalmazódhassanak azok a mondatok, melyeket mindenképpen ki kell mondania ahhoz, hogy nyugodt maradhasson. Ha már a belső feszültség oldódik, nyitni tud a környezete irányába és képes befogadni az onnan érkező olyan jeleket, melyeket felismerve elindulhatnak egy közös úton.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyedül nem fog sikerülni mindazt megcsinálni, amit eltervezett. Dönthet úgy, hogy segítséget kér, de akkor el kell fogadnia azt is, ha nemet mondanak. Vagy választhatja azt az utat, hogy csak azokkal a feladatokkal foglalkozik, melyek elvégzése halaszthatatlan és a többit majd később veszi kézbe. Bármerre is indul, az lesz az Ön útja, így menet közben már nem okolhat másokat, ha mégis változtatna rajta.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen tartaná a kezében az irányítást, de a szerettei ezzel nem értenek egyet. Ön ugyanis határozott elképzelésekkel áll elő, mely nem feltétlenül egyezik meg az ő terveikkel. Engedjen a többség akaratának, de legalábbis próbálja összeegyeztetni a sajátjával. Sokkal többet nyer azzal, ha megőrzi a békét az otthonában, mint az elvégzett feladatok által elért sikerek. Ráadásul egy kis energiát nyerhet a szeretetből, amely övezi.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az akadályok láttán nem retten meg, egyre nő Önben az elhatározás, hogy a céljait megvalósítsa. Bár tudja, hogy nem feltétlenül külső tényezők, sokkal inkább az irigyeinek köszönheti, hogy ilyen rögös utat kell bejárnia, de ez csak még erősebbé teszi. Szeretné nekik megmutatni, hogy képes talpon maradni akkor is, ha ők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék, és ne találjon segítséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ahogy közeledik bizonyos céljai eléréséhez, úgy nő Önben az elégedetlenség. Már nem is tud örülni a sikereknek, mert újabb kihívásokat keres. Lassítson, mert a nagy rohanásban megfeledkezik a legfontosabbról, azokról az emberekről, akik körülveszik és lehetővé teszik, hogy a saját útját járhassa. Ők szeretnének kicsit megpihenni, és ha nem állnak tovább a háta mögött, kártyavárként dőlhet össze a világa, amit maga köré épített.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyedül ne hozzon döntést, különösen azért, mert annak következtében ismeretlen területre téved. Előre tájékozódjon, mire kell számítania, hiszen az adott helyzetben már nem lesz erre lehetősége. Az első lépések megtétele még ugyan nehezére esik, de hamar megtalálja azokat a pontokat, amelyek mutatják az előrehaladását és így van miből erőt merítenie. Most ugyan még egyedül van, de hamarosan csatlakoznak Önhöz a segítők is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár tele van lendülettel, vegye figyelembe, hogy a környezetében élők szeretnének lassítani. Ne a saját érdekeit tartsa szem előtt, inkább próbáljon az ő segítségükre lenni. Talán éppen ezzel lendítheti át őket is a holtponton, így mégiscsak együtt indulhatnak el egy olyan felfedezőúton, amelye számos élményt tartogat Önöknek és még közelebb kerülhetnek egymáshoz. Márpedig erre most igazán nagy szüksége van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A problémát csak úgy tudja megoldani, ha egy kicsit eltávolodik attól. Amíg görcsösen próbál az ügy végére járni, falakba ütközik. Lazítson egy kicsit, fordítsa figyelmét a szeretteire, engedje, hogy az idő dolgozzon Ön helyett. Talán éppen most tanul olyan módszereket, hall olyan válaszokat, amire szüksége van ahhoz, hogy valóban pontot tehessen az ügy végére. Gazdagabban zárja a napot, hiszen a szerettei körében töltött órák megerősítették.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha már elindult az úton és megküzdött bizonyos akadályokkal, most már ne forduljon vissza. Valóban felmerülnek olyan nehézségek, melyekre nem számított, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne képes azokkal megbirkózni. Adjon egy kis időt magának, hogy megtalálja a válaszokat, azok birtokában már látni fogja a célokat is maga előtt, amelyekért eredetileg is elindult. Innentől pedig már ismét megállíthatatlanná válik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp