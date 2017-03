Napi horoszkóp - 2017. március 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mindenkinek a saját problémája a legnagyobb és még az sem jelent vigaszt, ha azt látja maga körül, hogy mások is gondterheltek. Mégis próbáljon meg felülemelkedni az elkeseredettségén és hinni abban, hogy van kiút. Ne adja fel, hiszen volt már ennél mélyebb gödörben is. Merítsen abból erőt, hogy akkor is képes volt változtatni és kilábalni abból. Vegye észre, hogyan segíthet másoknak, ez jelentheti a kiutat.

Úgy érzi, magára hagyták, pedig az emberek ott élnek Ön körül. Mégsem értik meg, hiába próbálja szavakba önteni, ami foglalkoztatja. Pedig tudja, hogy szüksége lenne tanácsra, de még a kérdések sem fogalmazódtak meg Önben, melyekre választ várna. Ne adja fel, próbáljon meg beszélgetni azokkal, akik régóta kísérik az útján, akikkel már átélt számos mélypontot, bennük bízhat, hogy végül egymásra találnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz a veszteséget feldolgozni, hiszen mindig fájdalommal jár, ha valami véget ér. Hiába siettetné a folyamatot, végig kell menni az úton, amíg képes lesz feledni és továbblépni. Próbáljon meg emberek közé menni, akik ha nem is terelik el teljesen a figyelmét, megmutatják, miért is lenne érdemes folytatni, amit megkezdett. Bár a tudatalattijában folyamatosan jelen van a bánata, de mégis kap egy kis reménysugarat.

A környezetéből áradó feszültség lassan Önre is átragad. Ha engedi, hogy ez elhatalmasodjon Önön, végképp nem lesz senki, aki képes lesz a szembenálló feleket megbékíteni. Erre azonban nagy szükség lenne, hiszen így képtelenek lesznek együtt továbbmenni az úton, melyen oly nagy lelkesedéssel elindultak. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát legalább addig, amíg ismét felépíti a hidat az érintettek között.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bármerre indul, mindenhol falakba ütközik. Hallgatnia kellene azokra, akik próbálják felhívni arra a figyelmét, hogy túl sokat vállal. Azzal, hogy magára hagyják, azt szeretnék elősegíteni, hogy Ön is ráébredjen erre. Legyen ez egy nyugodtabb nap, amikor képes félretenni a feladatokat és engedve a környezetében élők kérésének, kikapcsolódik, lazít. Fontos, hogy a gondolatait is tisztítsa meg, csak így lesz valódi a felfrissülés.

Ne kapkodjon, haladjon lépésről lépésre. Csak olyan feladatokat tervezett be erre a napra, melyek akár később is elintézhetőek. Így nem kell bosszankodnia akkor sem, ha nem ér a végére teendőinek, így ne is utasítsa vissza szeretteit, ha egy kis lazításra kérik. A velük töltött időnél nem lehet most semmi sem fontosabb. Beszélgessenek, ugyanis a mélyben lapul egy olyan nézeteltérés, amelyet most nyugodt hangnemben tisztázhatnak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Örül annak, amit a nap kínál Önnek, nem keresi benne a nagy kihívásokat vagy a könnyed kikapcsolódást. Egyszerűen csak sodródik az árral, amit szerettei kifejezetten értékelnek. Végre azt látják, hogy képes lazítani, nem mindig csak a problémák megoldásán dolgozni vagy hajtani olyan célok érdekében, melyek ugyan fontosak, de közben felemésztik Önt. Végre nem fáradtan és kimerülve esik be az ágyba.

A bosszankodással töltött idő és az arra fordított energia is csak a lehetőséget veszi el az elől, hogy a megoldásokat keresse. Márpedig ahhoz, hogy végre megnyugodjon, meg kell találnia azt az utat, ami végre kivezeti ebből a helyzetből. Ha nem is indul el azonnal, de már látja az irányt, jótékony hatással lesz a hangulatára és a környezetében élők is közeledhetnek Önhöz anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, bokszzsáknak tekinti őket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kipihenten ébred, de ez ne arra ösztönözze, hogy most mindazzal foglalkozik, amit már egy ideje halogat. A kevesebb most több, azaz vegye kézbe az összetettebb feladatokat, hiszen a szellemi frissességét így tudja leginkább kihasználni. Ha ezeknek a végére pontot tehet, nagy könnyebbség, hiszen ha nem is jártak minden nap a gondolataiban, azért csak nem hagyták nyugodni, újra és újra felbukkantak a tudatalattijában.

Már hét közepe óta tervezgette a hétvégét, aztán egy váratlan esemény mindent felborított. Találja meg azonban ebben is azt a pontot, amely érdekessé, izgalmassá teheti a folyamatokat, akkor nem lesz oka bosszankodni. Nem ok nélkül történt meg Önnel most ez az eset, felkészült arra, hogy a következményekkel leszámoljon és tovább tudjon lépni. Ha jobban belegondol, már valahol számított is erre, csak nem akarta elhinni, hogy beteljesedik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen tud uralkodni az indulatain, ezért inkább kerülje az embereket. Így nem kell attól tartania, hogy megbántja a környezetében élőket, miközben csak a véleményét szeretné szavakba önteni. Hajlamos ugyanis megfeledkezni arról, ha túl élesen fogalmaz, az a másik félen sebeket ejthet, melyek ugyan begyógyulnak, de nem tűnnek el nyomtalanul. Vonuljon inkább vissza a saját világába, a megnyugváshoz nincs szüksége másra.

Ne lankadjon a figyelme, mert most könnyen balesethez vezet egy apró félrenézés is. Fáradt, ezért ha kicsúszik egy pillanatra is az irányítás a kezéből, már nem tudja ismét magához ragadni. Olyan feladatokat keressen, melyek elvégzésében már van annyi tapasztalata, hogy tudja, mikor kell még jobban összpontosítani. Amit lehet, halasszon el és inkább kapcsolódjon ki félrevonulva, kicsit elmerülve a gondolataiban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



