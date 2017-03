Napi horoszkóp - 2017. március 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.04

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne féljen szembenézni azzal, ami vár Önre. Ha elbizonytalanodik, csak beigazolódnak a gondolatai. Legyen elszánt, hogy megküzd azokkal a nehézségekkel, melyek szembejönnek, hiszen ez az út vezet a céljaihoz. Amikor megfogalmazódtak Önben a tervek, tisztában volt azzal, hogy nem éppen a legegyszerűbb módot kereste, de hitt magában és a kitartásában. Azóta sem változott semmi, így nincs oka meghátrálni.

Ha döntést kell meghoznia, először mérlegelje, kiket érinthet. Egyeztessen előre a következményekről, mert csak így kaphatja meg azt a támogatást, amelyre szüksége lesz. Egyedül ugyanis nem érheti el a céljait, így mindenképpen át kell gondolnia, kikre számíthat. Csak akkor kezdjen bele, ha a háttérben lesznek olyanok, akik probléma esetén átlendítik a holtponton és tartják Önben a hitet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megfogalmazódott Önben a terv, de még nem érzi magában az erőt, hogy a tettek mezejére lépjen. Ossza meg a gondolatait olyan emberekkel, akik támogathatják és elhitetik Önnel, hogy képes lesz az akadályokkal megbirkózni. Az úton már egyedül is végigmegy, ha az induláskor elég önbizalmat nyer a környezetében élőktől. Most nincs helye a kapkodásnak, az alapos előkészület lehet a kulcs a megoldáshoz.

A megfelelő pillanatban kell előállni az ötletével, ha támogatókat szeretne szerezni. Amíg feszült a hangulat, biztosan csak elutasításban lesz része, így most még ne kapkodjon. Addig is lesz még ideje átgondolni, valóban képes lesz-e egyedül végigmenni az úton. Szeretné ugyanis egymaga leküzdeni az akadályokat, mert hisz önmagában és szüksége van a megerősítésre, hogy jól mérte fel a képességeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen tud parancsolni az érzelmeinek, pedig most olyan döntéseket kellene meghoznia, ahol ezeknek nem nagyon van helye. Próbálja kiszellőztetni a fejét, gondolja át, vajon miért is tiltakozik ennyire az ellen, hogy megmaradjon a realitások talaján. Valamit próbálna elnyomni magában, kárpótlásként azonban már területeken engedékenyebbé válik. Ha ismét sikerül megtalálni a belső egyensúlyt, minden a helyére kerülhet.

Kényes kérdést kell ma tisztáznia, de csak a kezdet lesz nehéz. A másik fél is érzi ugyanis, hogy tovább már nem seperhetik szőnyeg alá, de ő sem mer kezdeményezni. Mivel készen áll arra, hogy akár engedményeket is tegyen, alaposan átgondolta, meddig hajlandó elmenni, így legyen Ön az, aki megteremtve a nyugodt feltételeket, végül kimondja az első szavakat. Amint lekerül a vállukról a teher, hamar megnyílnak egymásnak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Megengedheti magának, hogy lassítson egy kicsit. Bár tele van tervekkel, azt is érzi, hogy most fáradt ahhoz, hogy belekezdjen, de legfőképpen, hogy végig is vigye. Márpedig nem szeret félmunkát végezni. Most inkább foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyek nem jelentenek valódi megterhelést, így kicsit már készülhet is a hétvégére. Készítsen elő mindet arra, hogy gondtalanul tölthesse az időt azokkal, akik fontosak Önnek.

Kérjen segítséget, ha úgy érzi elakadt. Nem szabad ilyen kevéssel a cél előtt feladnia az álmait még akkor sem, ha túl büszke ahhoz, hogy beismerje, egyedül képtelen megtenni az utolsó lépéseket. Tegye félre ezeket az érzéseket és csak azt tartsa szem előtt, miért is indult el ezen az úton. Ha képes átlépni a saját árnyékán, végül mindent feledve ünnepelheti a sikerét, ez kárpótolja azért, hogy nem minden úgy valósult meg, ahogy elképzelte.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen napirendje, de ebbe férjenek bele rövidebb szünetek. Szüksége van arra, hogy a fejét kiszellőztesse és átgondolja a jelenlegi helyzetét. Bár ez hosszabb időt igényelne, egyszerre mégsem teheti félre minden feladatát. Éppen ezért kell lépésenként feldolgozni az elmúlt időszak eseményeit és végül összeáll a kép, mikor és hol hibázott. Ha már ezt tisztán látja, azt is tudni fogja, hogyan hozza mindezt helyre.

Ne akarja ezen a napon minden ügyét lezárni. Bár akkor lenne nyugodt, ha nem maradnának függőben kérdések, de tisztában van azzal, hogy képtelenség valamennyit megnyugtatóan elrendezni. A kapkodás csak hibázáshoz vezet, ezért inkább legyen egy fontossági sorrend, kezdje azokkal, amelyek már régóta nyomasztják. Ezektől a terhektől felszabadulva a kisebb akadályokat könnyedén veszi és végül sikerekkel gazdagodva térhet nyugovóra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha el is veszített egy csatát, még ne adja fel, hiszen nincs még vége. Keressen egy másik utat, ami elvezet a céljaihoz, hiszen azok fontosak az Ön számára. Hiába is próbálná azzal nyugtatni magát, hogy mindent megtett a siker érdekében, a csalódását nem tudná elnyomni, újra és újra felszínre törne a gondolat, vajon tényleg nem lett volna már lehetősége? Most kell inkább fogat összeszorítva küzdeni, míg eléri az álmait.

Bár igyekszik megteremteni a nyugalmat maga körül, nem lesz könnyű dolga. Olyan személyes ellentétek lapulnak a háttérben, melyek nem újak, így a sérelmek már mély sebeket ejtettek. Hidat kell építenie az emberek közé, akik egymást ellenségnek látják, célokat kell eléjük kitűzni, hogy elindulhassanak egy úton, együtt küzdve le az akadályokat. Ha végül megtalálja ezt, addig ne engedje el a kezüket, amíg valóban békét nem kötnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



