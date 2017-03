Napi horoszkóp - 2017. március 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.03

KOS: (március 21 - április 20.)



A veszteséget feldolgozni mindig nehezen tudta. Éppen ezért nem tudja elengedni azokat, akikben csalódott. Most is őrlődik, hiszen egy olyan ember támadta hátba, akiben megbízott és közel állt a szívéhez. Az esze azonban azt súgja, sosem lesz már olyan a kapcsolatuk, mint egykoron és vajon ha most eltávolodnak, az mennyiben lesz az Ön számára elfogadható. Nem csoda, ha emiatt feszült és képtelen a feladataira összpontosítani.

Úgy gondolja, ha kézbe venné az ügyet, gyorsabban haladnának. Ennek érdekében minden követ megmozgat és így észrevétlenül bántja meg azokat, akik eddig a cél érdekében tevékenykedtek. Ne feledje, a szavaival komoly sérüléseket okozhat, melyeket nem lehet a későbbiekben már begyógyítani. Vajon ér annyit most a nagyobb tempó, hogy a későbbiekben magára maradjon? Mérlegeljen, és ennek megfelelően döntsön.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha valaki sokat jár az eszében, annak oka van. Keresse fel és addig ne nyugodjon, amíg ki nem deríti, valóban minden rendben van-e körülötte. Lehet, hogy idő kell ahhoz, hogy ismét a bizalmába férkőzzön, de valószínű Ön lehet a megoldás a problémáira. Tudja, hogy nem ok nélkül gondol rá ennyit. Amit most megtehet, ne halogassa, mert könnyen késő lehet és egy visszafordíthatatlan folyamat veszi kezdetét.

Járjon nyitott szemmel, vegye észre a változásokat maga körül. Az utóbbi időben el volt foglalva a kötelezettségeivel, így észre sem vette, ahogyan a környezetében élők új utakon indultak el. Pedig az Ön számára is vonzó lehetőségek kapuja nyílt meg, éljen Ön is ezzel. Bár így most kisebb lemaradása lesz, de ezt hamar ledolgozza, ha valóban megtalálja azokat a kihívásokat, melyekkel szívesen foglalkozik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Önt is érhetik meglepetések, persze ezt csak akkor veheti észre, ha úgy áll a kérdéshez. Mikor azt gondolja, már mindent tud egy adott témában, akkor kell nyitottá válni és tovább keresgélni. Olyan lehetőségek voltak eddig rejtve Ön előtt, melyek létezéséről sem tudott, hiszen nem is hitte, hogy ilyen irányban is érdemes kutakodni. Számos problémája is megválaszolásra kerül új tudása birtokában.

Ne egyedül akarja bejárni az utat. Bár felkészültnek érzi magát és az energiaraktárakat is feltöltötte előre, mégis érdemes maga mellé segítőket toborozni. Ugyanis hiába az ismert terep, érhetik meglepetések. Azokat azonban nehezen kezeli, hajlamos lehet feszülté válni és még a céljait is elfelejteni hirtelen felindulásában. Ha ilyenkor van Ön mellett valaki, aki megnyugtatja, gyorsabban tér vissza a helyes kerékvágásba.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Feszült helyzetekben hajlamos lehet meghátrálni, ezért inkább kerülje az olyan ügyeket, melyek kapcsán ez felmerülhet. Vannak azonban feladatok, melyekkel könnyedén megbirkózni és az elért eredmények egyúttal megnyugtatják és biztosítják arról, hogy a helyes úton jár. Ezekkel foglalkozzon ezen a napon, így ugyan mintha egy helyben topogna, hiszen a távlati céljaihoz nem kerül közelebb, de bizonyos terheitől megszabadulhat.

Ne menjen bele olyan helyzetekbe, melyekből bizonytalan, hogy győztesen kerülhet ki. Nem képes kiállni a véleménye mellett, ha keresztkérdéseket kap. Mintha a környezetében élők próbálnák leterelni az útról, de ezt nem merik egyértelműen megfogalmazni. Az is lehet, Ön nem elég határozott és erre hívnák fel a figyelmét, de tudják, ha ezt a szemébe mondanák, Ön falakat húzna maga köré, bezárkózna a saját világába.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyelőre ne keressen új kihívásokat, hiszen azok is meghaladják az erejét, melyek még elintézésre várnak. Hiába van kezében a megoldás, képtelen elindulni. Mintha minden ereje elszállt volna, és már azt sem tudja, merre tart. Kérjen segítséget azoktól, akik ismerik ezt az oldalát. Ők azok, akik ilyenkor megtalálják a közös hangot Önnel, kezelni tudják a feszültséget és visszaadják a hitét saját magában.

Ne akarja kézben tartani az irányítást, válassza az egyszerűbb utat, amikor csak sodródik az árral. Így Önt nem terheli a felelősség, hogy másokat is vezetnie kell, összpontosíthat azokra a feladatokra, melyekkel szívesen foglalkozik. Megtalálja így is azokat a kihívásokat, melyek szükségesek Önnek ahhoz, hogy az érdeklődését fenntartsa a kérdés felé és keresse a megoldásokat akkor is, mikor mások már feladnák.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár úgy gondolja, a véleményét érvekkel támasztotta alá, mégis enged, ha ezzel tud békét teremteni. Képes beáldozni a saját érdekeit, ha azt látja, másnak szüksége lenne a támogatására. Bár próbálná a helyes irányba terelni, azt is tudja, hogy most a határozottságával nem érheti el a céljait. Csendes kísérőként követi azokat, akiket érdemesnek tart arra, hogy a megfelelő pillanatban Önhöz fordulhassanak a tanácsaiért.

Ne legyen túl feszes a napirendje, ugyanis számítania kell váratlan eseményekre. Hiába is próbál a feladataira összpontosítani, nem tudja kizárni a környezetéből érkező zavaró tényezőket. Felbukkannak olyan kérdések, melyek felkeltik az érdeklődését és félretéve a saját feladatait, új úton indul el. Ne feledkezzen meg azonban a határidős kötelezettségeiről, ezeket mindenképpen zárja le.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



