Napi horoszkóp - 2017. március 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Lassan lenyugszanak a kedélyek, így már a közös munka is könnyebben megy. A személyes ellentétek már nem állítanak falat Önök közé, képesek félretenni a nézeteltéréseket a cél érdekében. Az úton haladva arra is ráébred, hogy nem érdemes tartani a haragot, hiszen így számos lehetőségtől eshet el. Átgondolja, kikkel vegye fel ismét a kapcsolatot, átlépve a sérelmeken, hogy megnyíljanak Ön előtt bizonyos kapuk.

A látszat csal, ezt már nem egyszer megtapasztalta, de most ismét elindul egy olyan úton, aminek nem nézett alaposan utána. Elég egy vonzó ajánlat és már félre is teszi a kötelezettségeit, hogy az új kihívást válassza. Nem lenne ezzel gond, ha a buktatókat is észrevenné, de ezeket megint figyelmen kívül hagyja, hiszen a felszínen szépen csillog minden. Hallgasson azokra, akik próbálják figyelmeztetni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A valódi problémák sokkal mélyebben keresendőek. Ön csak a felszínen keresgéli a megoldást, így viszont nem találja meg a kiutat, amely végérvényesen rendezhetné a sorokat. Ne sajnálja az időt arra, hogy mindent alaposan, ha kell, inkább kétszer is átgondol, nem csak a helyzetet, de a személyeket is elemzi, akiknek része volt abban, hogy idáig jutottak. Ne csak az egészet lássa, a részletekben rejlik a valódi gond.

Nem túl szerencsésen választja meg az időpontot, hogy megbeszéljenek egy kényes kérdést. Bár Önnek valóban ez egy lazább nap, de a másik fél tele van feszültségekkel. Ha mindenáron most szeretné tisztázni a nézeteltérést, Önnek kell engednie. Bár az elvei feladására nem kényszerül, de mégis vesztesnek érzi magát. Gondoljon arra, így legalább egy kis nyugalmat teremtett, tekintse ezt eredménynek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mozogjon emberek között, hiába vonulna ugyanis vissza, a problémáira ez nem jelentene megoldást. Próbálja inkább elterelni a figyelmét olyan feladatokkal, ahol másokhoz kell alkalmazkodnia, így nem tud fejben elkalandozni. Ha nyitott szemmel jár, onnan kap válaszokat a kérdéseire, ahol nem is számít arra. Boldogan kell megállapítania, hogy mások is hasonló cipőben járnak, így tőlük meríthet ötleteket.

Bár nem kérdezik a véleményét, Ön nem tudja azt magában tartani. Ne csodálkozzon, ha emiatt elfordulnak Öntől, hiszen egyedül van ezekkel a gondolatokkal. A környezetében élők ugyanis más szemszögből közelítik meg a problémát, így számukra a megoldást is más jelentené. Ez nem azt jelenti, hogy Ön gondolja rosszul, de időt kell adnia, hogy a többiek is eljussanak arra a szintre, ahol Ön áll.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen áll be a sorba, ha így hasznosabbnak érzi magát. Félreteszi a saját problémáit csak azért, hogy segíthessen azoknak, akik erre rászorulnak. Olyan tanácsokkal szolgál, melyek tapasztalaton alapulnak, így kivitelezhetőek és valóban eredményt hoznak. Ennek köszönheti, hogy népszerűvé válik és még olyanok is fordulnak Önhöz, akik eddig kétkedve figyelték a tevékenységét. Ne éljen azonban vissza mások bizalmával.

Az Önre bízott titkokat őrizze meg. Sokat tanulhat természetesen abból, mások milyen problémával fordulnak Önhöz és hogyan fogadják a tanácsait, de az így Önben megfogalmazódó gondolatokat ne ossza meg illetéktelenekkel. Legyen ez az Ön saját tudása, amit hasznosíthat, de ne éljen vissza ezzel. Ez teszi Önt majd még inkább elismerté, hiszen a megbízhatóság ritka tulajdonság, kevesekben van meg.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Régi kapcsolatok elevenednek fel Önben, már nem tudná megmondani, miért most jutottak eszébe. Rég elfeledettnek hitt emberek jutnak eszébe, akikkel a viszony nem minden esetben zárult békésen. Talán elérkezettnek látja az időt, hogy tisztázza a kényes kérdéseket, mert megérett Önben a gondolat, hogy hibázott egykoron. Ne lepődjön meg, ha kétkedve fogadják békülési szándékát, de ha Ön elég kitartó, ez meghozza a gyümölcsét.

Nehezen indul a nap, ezért ne is kezdjen bonyolultabb feladatok megoldásába. Inkább csak sodródjon az árral, kövesse mások útmutatását. Ha nem Önnek kell irányítani, nem is kell felelősséget vállalni a környezetében élők előrehaladásáért. Sokkal felszabadultabban végezheti így a dolgát, kevesebbet is hibázik, azt időben felismeri, és még tud javítani is. A tapasztalatára alapozva elkerülheti a holtpontokat is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne induljon el most még az új úton, ami annyira vonzónak tűnik, ugyanis bizonyos akadályok elkerülték a figyelmét. Adjon időt magának arra, hogy valóban felkészülhessen és az elszántsága is növekedjen. Így ugyanis a nehézségek sem lesznek leküzdhetetlenek, hiszen még inkább szeretné elérni a céljait. Amíg azonban nincs meg a kellő akarat, hajlamos lehet feladni még azelőtt, hogy valóban mindent megpróbált volna.

Bár nem érzi magát felkészültnek, mégsem tud ellenállni és belép egy olyan kapun, mely mögött valóban számos nehézség vár Önre. Amikor az akadályok jönnek, ne másokat okoljon, hiszen Ön volt az, aki nem gondolkodott előre, egyszerűen csak fejest ugrott az ismeretlenbe. Ha ad egy kis időt magának, megerősíti a hitet abban, hogy képes lehet elérni a céljait, végül mégiscsak végig tud menni az úton, még ha lassabban is, mint tervezte.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



